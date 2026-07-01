Viral Video: असं कोण वागतं का? वैभव सूर्यवंशीला सराव करताना चेहरा लपवावा लागला... प्रेक्षकांनी नेमकं असं काय केलं?

Vaibhav Sooryavanshi reacts to fans screaming his name: भारताचा संघ परदेश दौऱ्यावर गेला की तिथे विराट कोहली, रोहित शर्मा या दिग्गजांच्याच नावाची अधिक चर्चा केली जायची.. पण, सध्या सर्वांच्या मुखावर १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीचे नाव आहे... एरवी भारत-आयर्लंड मालिका ढुंकूनही न पाहणारे केवळ अन् केवळ वैभवच्या पदार्पणाच्या आशेने या मालिकेची उत्सुकतेने वाट पाहताना दिसले. पण, त्यांच्या पदरी निराशा पडली.. मात्र, आता इंग्लंडविरुद्धच्या मालिकेची उत्सुकता वाढली आहे.. वैभवच्या नावाची जेवढी मार्केटींग करता येईल, तेवढी केली जात आहे. भारताच्या संघात अनेक स्टार खेळाडू आहेत, परंतु हवा फक्त वैभवचीच आहे आणि त्यामुळेच या बॉस बेबीला पाहण्यासाठी चाहते गर्दी करताना दिसत आहेत. पण, ही गर्दी वैभवला अडचणीत आणणारी ठरतेय... .वैभवचा चाहतावर्ग मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे आणि चाहते कॅमेरे घेऊन तो जिथे जातो तिथे त्याचा पाठलाग करतात. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, ज्यामध्ये चाहते त्याचे नाव पुकारल्यावर वैभव आपला चेहरा लपवत असल्याचे स्पष्टपणे दिसत आहे. वैभव क्रिकेटच्या मैदानावर काय धुमाकूळ घालू शकतो, हे आपण आयपीएलमध्ये पाहिले आहे. मात्र, खऱ्या आयुष्यात तो खूप शांत आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला वैभवचा व्हिडिओ तरी तेच दाखवतो.. या व्हिडिओमध्ये तो भारतीय संघाचा ट्रेनिंग किट घालून मैदानावर धावताना दिसत आहे..IND vs ENG 1st T20I: वैभव सूर्यवंशीची सोशल मीडियावर हवा! श्रेयस अय्यर म्हणतो, मला ती दिसत नाही, कारण...; विधानाची जोरदार चर्चा.वैभवला पाहताच चाहते मोठ्याने त्याचे नाव घेऊन हुल्लडबाजी करू लागले. जेव्हा वैभव त्यांच्या जवळून गेला, तेव्हा तो लाजले आणि त्याने आपला चेहरा हुडीखाली लपवला. त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे..वैभव सूर्यवंशीने आपल्या स्फोटक फलंदाजीने सर्व चाहत्यांची मने जिंकली आहेत. वयाच्या अवघ्या १५ व्या वर्षी, त्याने बरेच भीमपराक्रम केले आहेत. आयपीएल २०२६ मध्ये १६ डावांत ७७६ धावा करून त्याने ऑरेंज कॅप जिंकली आणि त्यानंतर तिरंगी मालिकेत लिस्ट ए क्रिकेटच्या इतिहासातील सर्वात जलद अर्धशतक केवळ ११ चेंडूंमध्ये केले. आता त्याच्या पदार्पणाची प्रतीक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.