AUS vs IND: 'विराट कोहली-रोहित शर्मा यांनी कधीही निवृत्ती घेतली, तरी त्यांची...', रवी शस्त्रींनी स्पष्ट बोलून दाखवलं

विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी ७ महिन्यांनंतर भारतीय संघात पुनरागमन केले आहे. सध्या विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह आहे. याबाबत बोलताना रवी शास्त्री यांनी म्हटले आहे की, त्या दोघांचाही वारसा कायम राहिल..विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोन भारतीय स्टार क्रिकेटपटूंनी ७ महिन्यांनंतर नुकतेच भारतीय संघाकडून पुनरागमन केले आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे मालिकेतून ते भारताकडून खेळत आहेत. या मालिकेपूर्वी रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरून हटवण्यात आले आहे. तसेच यो दोघांनी यापूर्वीच कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली आहे. त्यामुळे आता केवळ वनडेत ते खेळाडू म्हणून सक्रिय आहेत. अशात वनडेतील त्यांच्या भवितव्याबाबत चर्चा होत असून ते २०२७ वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत खेळणार की नाही, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. बीसीसीआयनेही हे प्रश्नचिन्ह कायम ठेवले आहे. अशात आता याबाबत भारताचे माजी क्रिकेटपटू आणि माजी प्रशिक्षक रवी शास्त्री यांनी भाष्य केले आहे..IND vs AUS: विराट-रोहित चॅम्पियन्स, त्यांना कमी लेखू नका! रिकी पाँटिंगचे टीकाकारांना दिलं उत्तर.त्यांनी म्हटले आहे की विराट आणि रोहित कितीही दिवस खेळले, तरी त्यांचा वारसा कायम राहणार आहे. याशिवाय ऑस्ट्रलियाविरुद्ध पहिल्या वनडेत पर्थमध्ये विराट मिचेल स्टार्ककडून शून्यावर बाद झाला होता, तर रोहित शर्मा १४ धावांवर जोश हेजलवूडकडून बाद झाला होता. तथापि, पहिल्या वनडेत फारसं यश विराट-रोहितला मिळालं नसलं, तरी चांगले खेळू शकतात, तसेच हे दोघेही २०२७ वर्ल्ड कप खेळतील की नाही, हे वेळच सांगेल, असंही शास्त्री यांनी म्हटले..आयसीसीशी बोलताना शास्त्री म्हणाले, 'जेव्हा तुम्ही दीर्घकाळाने खेळता, तेव्हा थोडी फलंदाजी अडखळणे सहाजिकच आहे. कोणत्याही संघासाठी पर्थमध्ये सामना होण्याच्या दोन दिवस आधी ऑस्ट्रेलियात येऊन तेथील परिस्थितीशी जुळवून घेणे सोपे नसते, विशेषत: जेव्हा खेळपट्टीवर उसळी असते आणि समोर चांगले वेगवान गोलंदाज असतात.''पण मला वाटतं केवळ वळच सर्व सांगू शकेल. ते आता ऍडलेडला जातील, त्यांच्याकडे नेट्समध्ये सरावासाठी वेळ मिळेल. त्यांना त्यांचे विचार स्पष्ट होतील आणि ते पुन्हा परततील.'.शास्त्री पुढे म्हणाले, 'त्यामुळे मी लगेचच त्यावर मत मांडण्याची घाई करणार नाही. पण जेव्हा तुम्ही बराच काळाने पुनरागमन करता, तेव्हा तुम्ही खेळाचा किती आनंद घेता आणि तुम्हाला किती भूक आहे आणि किती जिद्द तुमच्यात शिल्लक आहे, हे महत्त्वाचे असते.''त्यामुळे या तीनपैकी दोन गोष्टीजरी असतील, विशेषत: जर आनंद घेत असाल, तर तुम्ही त्या दोघांनाही वेळ देऊ शकता कारण ते दोघांकडेही खेळाचा दर्जा आहे, अनुभव आहे आणि गोष्टी सावरण्यासाठी थोडा वेळही आहे. त्यामुळे मी तरी कोणतंही मत बनवण्याआधी प्रतिक्षा करेल.'.Rohit Sharma विरुद्ध मिचेल स्टार्कने खरंच 176.5 Kmph वेगात बॉल टाकला? जाणून घ्या सत्य काय.विराट-रोहितचा वारसा कायम राहिल - शास्त्रीशास्त्री यांनी असंही म्हटलं की विराट आणि रोहित यांनी त्यांची कारकिर्द आणखी वाढवली, तरी त्यांचा वारसा कलंकित होणार नाही. विराट आणि रोहित यांच्यावर त्यांचे जगभराक चाहते असून त्यांचे प्रेम त्यांना मिळते. शास्त्री म्हणाले, 'त्यांचे (विराट-रोहित) योगदान दोन-तीन वर्षांचे नाहीये, तर त्यांचे योगदान दशकापेक्षाही जास्त आहे आणि विराटबाबतीत, दीड दशकाचे आहे. हे खूप मोठे आहे आणि लोकं ते विसरणार नाहीत. ते या खेळातील काही सर्वोत्तम गोलंदाजांविरूद्धही खेळले आहेत. ते विशेष आहेत. त्यांचा वारसा कायम राहिल. जरी ते उद्या थांबले किंवा परवा किंवा कधीही थांबले, तरी त्यांचा वारसा कायम राहिल.'.