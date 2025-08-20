Virat Kohli-Rohit Sharma: विराट-रोहितचं नाव वनडे क्रमवारीतून का झालेलं गायब? ICC कडून मिळालं उत्तर

आयसीसीच्या वनडे क्रमवारीतून विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची नावे बुधवारी अचानक गायब झाली होती. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. पण आयसीसीने काही वेळातच ही चूक सुधारली आहे..बुधवारी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने (ICC) ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर केली. पण त्यातून विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या दोघांचीही नावं गायब झाल्याने सर्वांनाच धक्का बसला. काही दिवसांपूर्वी रोहित क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर होता, तर विराट चौथ्या क्रमांकावर होता. पण अचानक बुधवारी दोघांचीही नावं न दिसल्याने चर्चेला सुरुवात झाली. विराट आणि रोहित यांनी कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. पण ते वनडेत सक्रिय आहेत. तरी त्यांना क्रमवारीतून का वगळण्यात आलं, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. अखेर आयसीसीने यावर भाष्य केलं असून झालेली चूकही सुधरली आहे. .AUS vs SA, 1st ODI: केशव महाराजच्या फिरकीने ऑस्ट्रेलियाचे कंबरडं मोडलं; ५ विकेट्स घेत द. आफ्रिकेचा विक्रमी विजय.आयसीसीच्या प्रवक्त्याने हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना सांगितले की 'आमच्या क्रमवारीमध्ये त्रुटी आली होती, पण आता ती दुरुस्त करण्यात आली आहे.' दरम्यान,आयसीसीने पुन्हा ही क्रमवारी दुरुस्त केली आहे. आता आसीसीच्या वेबसाईटवर १९ ऑगस्टला शेवटचे अपडेट झालेले दाखवत आहे, ज्यात वनडेतील फलंदाजी क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर शुभमन गिल आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर रोहित शर्मा आहे. तसेच तिसऱ्या क्रमांकावर पाकिस्तानचा बाबर आझम असून चौथ्या क्रमांकावर विराट कोहली आहे..दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या वनडेतील भवितव्याबाबत चर्चा होत आहे. रिपोर्ट्सनुसार भारतीय संघव्यवस्थापन युवा खेळाडूंना प्राधान्य देणार असून विराट आणि रोहित यांचा २०२७ वनडे वर्ल्ड कपसाठी विचार करत नाही. मात्र विराट आणि रोहित यांनी यापूर्वीच २०२७ वनडे वर्ल्ड कप खेळण्याची इच्छा असल्याचे संकेत दिले होते. पण आता जर संघव्यवस्थापनाच्या योजनेत दोघेही नसतील, तर ते लवकरच निवृत्ती घेऊ शकतात अशी चर्चा आहे. मात्र अद्याप याबाबत कोणीही अधिकृत भाष्य केलेलं नाही..तथापि, या चर्चा सुरू असतानाच आयसीसीच्या क्रमवारीतून दोघांची नावं गायब झाल्याने त्यांनी निवृत्ती घेतली का अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या.पण आता ही केवळ एक तांत्रिक त्रुटी असल्याचे समजत आहे. दरम्यान आयसीसीने अद्यापतरी याबाबत माहिती दिलेली नाही. विराट आणि रोहित भारताकडून अखेरचे चॅम्पिटन्स ट्रॉफी २०२५ मध्ये वनडे क्रिकेट खेळले आहेत. आता ते ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध होणाऱ्या वनडे मालिकेत खेळताना दिसण्याची शक्यता आहे.विराटने वनडेत ३०२ सामन्यांमध्ये १४१८१ धावा केल्या आहेत. त्याने सर्वाधिक ५१ शतके केली आहेत. रोहित शर्माने २७२ वनडे सामने खेळताना ३२ शतकांसह १११६८ धावा केल्या आहेत..ICC ODI Rankings: बाबर आझमचा खराब फॉर्म रोहित शर्मासाठी ठरला फायद्याचा, क्रमवारीत घेतली मोठी झेप; गिल अव्वलच.FAQs१. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची नावे आयसीसी क्रमवारीतून का गायब झाली?➡️ तांत्रिक त्रुटीमुळे विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची नावे आयसीसी क्रमवारीतून तात्पुरती वगळली गेली होती.(Why were Virat Kohli and Rohit Sharma missing from the ICC rankings?)२. आयसीसीने ही चूक कबूल केली का?➡️ हो, आयसीसीने ही त्रुटी मान्य करून दुरुस्त केली आहे.(Did ICC admit the error?)३. सध्या वनडे क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर कोण आहे?➡️ शुभमन गिल सध्या वनडे क्रमवारीत पहिल्या क्रमांकावर आहे.(Who is currently No.1 in ODI rankings?)४. विराट कोहली वनडे क्रमवारीत कुठे आहे?➡️ विराट कोहली वनडे क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर आहे.(Where is Virat Kohli placed in the ODI rankings?)५. रोहित शर्मा वनडे क्रमवारीत कोणत्या स्थानावर आहे?➡️ रोहित शर्मा वनडे क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे.(What is Rohit Sharma’s position?).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.