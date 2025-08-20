Cricket

Virat Kohli-Rohit Sharma: विराट-रोहितचं नाव वनडे क्रमवारीतून का झालेलं गायब? ICC कडून मिळालं उत्तर

Virat Kohli-Rohit Sharma ODI Rankings Update: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची नावे वनडे क्रमवारीतून अचानक गायब झाल्याने क्रिकेटप्रेमींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. पण असं का झालं याबाबत माहिती समोर आली आहे.
Virat Kohli - Rohit Sharma
Virat Kohli - Rohit SharmaSakal
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आयसीसीच्या वनडे क्रमवारीतून विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांची नावे बुधवारी अचानक गायब झाली होती.

  • त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता.

  • पण आयसीसीने काही वेळातच ही चूक सुधारली आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Rohit Sharma
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
ICC Ranking
cricket news today
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com