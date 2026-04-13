MI vs RCB: विराट कोहलीवर BCCI करणार कारवाई? रागाच्या भरात केले 'ते' कृत्य... मग फिल्डिंगला पण आला नाही

MI vs RCB Marathi News: रॉयल चॅलेजर्स बंगळुरूने रविवारी (१२ एप्रिल) मुंबई इंडियन्सविरुद्ध १८ धावांनी विजय मिळवला. हा बंगळुरूचा हंगामातील तिसरा विजय ठरला. बंगळुरूच्या विजयात फलंदाजांचा मोठा वाटा राहिला, फिल सॉल्ट, रजत पाटिदार, विराट कोहली या तिघांनीही अर्धशतके ठोकले. मात्र या सामन्यातील विराट कोहलीचा (Virat Kohli) एक व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल (Video Viral) होत असून त्याच्यावर कारवाईही होऊ शकते. .झाले असे की या सामन्यात बंगळुरूचा संघ प्रथम फलंदाजीला उतरला होता. फिल सॉल्टने विराटसोबत सलामीला फलंदाजी करताना आक्रमक फटकेबाजी केली. तो विराटसोबत १२० धावांची भागीदारी करून ३६ चेंडूत ७८ धावांवर बाद झाला. त्यानंतर विराट आणि रजत पाटिदारने पुढचा डाव सांभाळला, रजतनेही स्फोटक खेळ केला. यादरम्यान विराट ३८ चेंडूत ५ चौकार आणि १ षटकारासह ५० धावांवर बाद झाला. त्याला १५ व्या षटकात हार्दिक पांड्याने सूर्यकुमार यादवच्या हातून झेलबाद केले. त्यामुळे त्याची पाटिदारसोबतची ६५ धावांची भागीदारीही तुटली..बाद झाल्यानंतर विराट प्रचंड संतपला होता. तो परत ड्रेसिंग रुमकडे जात असताना त्याने बाऊंड्री लाईनबाहेर असलेल्या बंगळुरूच्या डगआऊट जवळ त्याचं हेल्मेट आणि ग्लव्ह्ज जोरात फेकले आणि रागातच ड्रेसिंग रुमकडे गेला. दरम्यान, विराटच्या या कृतीने कोणाला नुकसान झाले नसले तरी आयपीएलच्या आचार संहितेतील कलम २.२ नुसार त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते. हे कलम क्रिकेट साहित्याचा किंवा उपकरणाचा, मैदानातील गोष्टींचा किंवा कपड्यांचा अपमान करण्यासंदर्भात आहे. जर पंचांनी त्याच्यावर आरोप केले, तर सामनाधिकाऱ्यांकडून त्याच्यावर कारवाई होऊ शकते..सामन्यात क्षेत्ररक्षणही केले नाहीया सामन्यात बंगळुरूने २० षटकात ४ बाद २४० धावा करत मुंबईसमोर २४१ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना मुंबईचा संघ २० षटकात ५ बाद २२२ धावाच करू शकला. दरम्यान, मुंबईचा फलंदाजी सुरू असताना विराट कोहली क्षेत्ररक्षणासाठी उतरला नाही. त्यामुळे अनेकांना प्रश्न पडला होता, त्याला का झालं आहे? पण नंतर अशी माहिती समोर आली की विराटच्या घोट्याला दुखापत आहे. त्यामुळे तो मैदानात आला नाही..रजत पाटिदारने दिली अपडेटसामन्यानंतर रजत पाटिदारने विराट कोहलीच्या दुखपतीवर अपडेट देताना सांगितलं की 'अद्याप मला त्याबद्दल फारसं काही माहिती नाही, पण मला वाटतं सध्या तो ठीक दिसत आहे.' दरम्यान, आता विराटची दुखापत जरी गंभीर नसली तरी खबरदारीचा उपाय म्हणून त्याला पुढच्या सामन्यात विश्रांती दिली जाणार का, हे पाहावे लागणार आहे.