MI vs RCB: विराट कोहलीवर BCCI करणार कारवाई? रागाच्या भरात केले 'ते' कृत्य... मग फिल्डिंगला पण आला नाही

Angry Virat Kohli Video Viral: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूने मुंबई इंडियन्सला पराभूत केलं, पण या सामन्यात विराट कोहली चर्चेत राहिला. त्याने त्याच्या विकेटनंतर प्रचंड संताप व्यत्त केला. त्यानंतर तो फिल्डिंगलाही आला नाही, त्यामागचं कारणही रजत पाटिदारने सांगितले आहे.
MI vs RCB Marathi News: रॉयल चॅलेजर्स बंगळुरूने रविवारी (१२ एप्रिल) मुंबई इंडियन्सविरुद्ध १८ धावांनी विजय मिळवला. हा बंगळुरूचा हंगामातील तिसरा विजय ठरला. बंगळुरूच्या विजयात फलंदाजांचा मोठा वाटा राहिला, फिल सॉल्ट, रजत पाटिदार, विराट कोहली या तिघांनीही अर्धशतके ठोकले.

मात्र या सामन्यातील विराट कोहलीचा (Virat Kohli) एक व्हिडिओ सध्या चांगलाच व्हायरल (Video Viral) होत असून त्याच्यावर कारवाईही होऊ शकते.

