Virat Kohli ज्या चेंडूवर यष्टिचीत झाला, तो ball of century पाहिला का? किंग कोहलीने नंतर काय केलं ते पाहा Video Viral

Virat Kohli ball of the century Vijay Hazare Trophy : विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत १५ वर्षानंतर मैदानावर उतरला आणि चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली. BCCI च्या सल्ल्यानुसार विराटने दोन सामने खेळले, परंतु तो आणखी एक सामना खेळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विराटने विजय हजारे ट्रॉफीतील पुनरागमनाच्या सामन्यात १३१ धावांची खेळी केली, त्यानंतर काल झालेल्या दुसऱ्या लढतीत त्याने ७७ धावा केल्या. त्याचे सलग दुसरे शतक २३ धावांनी हुकले आणि गुजरातचा फिरकीपटू विशाल जयस्वालच्या अप्रतिम चेंडूवर तो यष्टिचीत झाला. सोशल मीडियावर या विकेट्सची व जयस्वालने टाकलेल्या चेंडूची चर्चा रंगली आहे..किंग कोहली या चेंडूवर असा फसला की काहीकाळ तो यष्टिरक्षकाकडे पाहत उभा राहिला होता. पण, गोलंदाज जयस्वाल याला सामन्यानंतर त्याने चेंडूवर स्वाक्षरी दिली. त्याच्या या कृतीने सर्वांचे मन जिंकले आहे. सामन्यानंतर तो जयस्वालसोबत गप्पा मारतानाही दिसला होता. जयस्वालने विराटसोबतचा फोटो इंस्टाग्रामवर पोस्ट केला. त्यात त्याने लिहिले, ज्या खेळाडूला टीव्हीवर पाहत आलोय, त्याच्यासोबत मैदानात खेळणे.. यासारक्षा अविस्मरणीय क्षण असू शकत नाही..रोहित शर्मा, विराट यांचे VHT मधील दोन सामने झाले; आता कोणत्या तारखेला पुन्हा मैदानावर दिसणार? कोहलीच्या निर्णयाने सारे चकीत.''जागतिक क्रिकेटवर त्याला वर्चस्व गाजवताना पाहण्यापासून ते एकाच मैदानावर खेळताना आणि त्याची विकेट घेण्यापर्यंतचा क्षण, हा असा क्षण आहे ज्याची मी कधीच कल्पना केली नव्हती. विराट भाईची विकेट मिळणे ही अशी गोष्ट आहे जी मी कायम जपून ठेवेन," असे तो म्हणाला..हा सामना दिल्लीने सात धावांनी जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना दिल्लीने ५० षटकांत ९ बाद २५४ धावा केल्या. विराट कोहलीच्या ७७ आणि रिषभ पंतच्या ७० धावांच्या खेळीने दिल्लीला सावरले. जयस्वालने चार विकेट्स घेतल्या..प्रत्युत्तरात, गुजरातची धावसंख्या १२१/१ अशी होती, परंतु मधल्या फळीच्या घसरणीमुळे दिल्लीला पुनरागमनाची संधी मिळाली. आर्य देसाईच्या ५७ धावांच्या लढाऊ आणि सौरव चौहान (४९) च्या उशिरा झालेल्या गोलंदाजीनंतरही , गुजरातचा संघ ४७.४ षटकांत २४७ धावांवर गारद झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.