Cricket

Virat Kohli ज्या चेंडूवर यष्टिचीत झाला, तो ball of century पाहिला का? किंग कोहलीने नंतर काय केलं ते पाहा Video Viral

Viral video of Virat Kohli sportsmanship: विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये विराट कोहली ज्या चेंडूवर यष्टिचीत झाला, तो चेंडू अनेकांनी ‘बॉल ऑफ द सेंच्युरी’ म्हणून संबोधला आहे. गुजरातच्या फिरकी गोलंदाजाने टाकलेला हा चेंडू इतका अचूक आणि घातक होता की किंग कोहलीलाही तो ओळखता आला नाही.
Virat Kohli applauds the Gujarat spinner after being clean bowled in a Vijay Hazare Trophy match

Virat Kohli applauds the Gujarat spinner after being clean bowled in a Vijay Hazare Trophy match

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli ball of the century Vijay Hazare Trophy : विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत १५ वर्षानंतर मैदानावर उतरला आणि चाहत्यांची उत्सुकता वाढवली. BCCI च्या सल्ल्यानुसार विराटने दोन सामने खेळले, परंतु तो आणखी एक सामना खेळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. विराटने विजय हजारे ट्रॉफीतील पुनरागमनाच्या सामन्यात १३१ धावांची खेळी केली, त्यानंतर काल झालेल्या दुसऱ्या लढतीत त्याने ७७ धावा केल्या. त्याचे सलग दुसरे शतक २३ धावांनी हुकले आणि गुजरातचा फिरकीपटू विशाल जयस्वालच्या अप्रतिम चेंडूवर तो यष्टिचीत झाला. सोशल मीडियावर या विकेट्सची व जयस्वालने टाकलेल्या चेंडूची चर्चा रंगली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Cricket Video
Cricket Viral Video
Vijay Hazare Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com