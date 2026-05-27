RCB vs GT: विराट कोहलीने गुजरात टायटन्सला दाखवला, 'बाबाजी का ठूल्लू' अन् फायनलला पोहचताच अनुष्काला मारली मिठी; Video Viral

IPL 2026, RCB vs GT, Virat Kohli Viral Video: रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाने आयपीएल २०२६ स्पर्धेत अंतिम सामन्यात धडक मारली आहे. मंगळवारी (२६ मे) गुजरात टायटन्सविरुद्ध धरमशाला येथे झालेल्या क्वालिफायर १ (Qualifier 1) सामन्यात बंगळुरूने ९२ धावांनी मोठा विजय मिळवला. हा विजय त्यांना सलग दुसऱ्यांदा अंतिम सामन्यात घेऊन गेला आहे. या सामन्यादरम्यान बंगळुरूचा स्टार खेळाडू विराट कोहली (Virat Kohli) एका वेगळ्याच मूडमध्ये दिसत होता. त्याचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत. त्यातही त्याने गुजरातची उडवलेली खिल्ली आणि मग सामन्यानंतर अनुष्का शर्माला (Anushka Sharma) मारलेली मिठी या घटनेची बरीच चर्चा झाली. .विराट कोहलीचा 'बाबाजी का ठूल्लू'या सामन्यादरम्यान गुजरात टायटन्स संघ या हंगामासाठी फोटोशूट करत होता. त्यावेळी विराट पॅड घालून बाऊंड्रीलाईन जवळ उभा होता, त्यावेळी त्याने मस्करीमध्ये गुजरात टायटन्सच्या दिशेने हात नागासारखा आकार करत हलवला. या कृतीला 'बाबाजी का ठूल्लू' असंही म्हटलं जातं, जी 'कॉमेडी नाइट्स विद कपिल' या शोमुळे प्रसिद्ध झाली होती. यातून समोरच्याला मस्करीत चिडवण्याचाही प्रयत्न केला जातो. दरम्यान, विराटचा हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे..सामन्यानंतर अनुष्काला मारली मिठीया सामन्यासाठी विराट कोहलीची पत्नी अनुष्का शर्मादेखील स्टेडियमवर उपस्थित होती. ती विराट आणि बंगळुरूला उत्साहात पाठिंबाही देताना दिसली. ती यावेळी स्टेडियममध्ये जल्लोषात दिसली. दरम्यान, बंगळुरू संघाने गुजरातला हरवल्यानंतर विराट स्टँडमध्ये अनुष्का बसलेली असलेल्या ठिकाणी गेला. यावेळी त्याने तिथे बसलेल्या लोकांना हस्तांदोलन केले आणि मग अनुष्का जवळ येताच तिला आनंदाने मिठी मारली. त्यांचा हा व्हिडिओही सध्या चर्चेत आहे..बंगळुरूचा विजयया सामन्यात बंगळुरूने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ४ बाद २५४ धावा केल्या होत्या. बंगळुरूकडून कर्णधार रजत पाटिदार (नाबाद ९३), विराट कोहली (४३), कृणाल पांड्या (४३), देवदत्त पडिक्कल (३०) यांनी शानदार खेळ केला. गुजरातकडून कागिसो रबाडा आणि जेसन होल्डर यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या.त्यानंतर २५५ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना गुजरातचा संघ १९.३ षटकात १६२ धावांवरच सर्वबाद झाला. गुजरातकडून राहुल तेवातियाने ६८ धावांची खेळी करत झुंज दिली, पण बाकी कोणी खास काही करू शकले नाहीत. बंगळुरूकडून जेकब डफीने ३ विकेट्स घेतल्या, तर भूवनेश्वर कुमार, रसिक सलाम दार आणि कृणाल पांड्या यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतल्या..बंगळुरूला आता मुंबई-चेन्नईच्या पंक्तीत बसण्याची संधीबंगळुरूने गेल्यावर्षीही आयपीएल ट्रॉफी जिंकली होती आणि आता सलग दुसऱ्या वर्षी त्यांनी अंतिम सामन्यात प्रवेश केला आहे. त्यामुळे जर त्यांनी आयपीएल २०२६ स्पर्धा जिंकली, तर ते मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्सची बरोबरी ते करतील. यापूर्वी केवळ चेन्नई आणि मुंबई या दोनच संघांना सलग दोन वर्षी आयपीएल ट्रॉफी जिंकता आली आहे. चेन्नईने २०१० आणि २०११ अशा दोन वर्षी, तर मुंबईने २०१९ आणि २०२० अशा दोन वर्षी आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे.