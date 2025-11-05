Cricket

Happy Birthday Virat Kohli: बर्थ डे आहे, भावाचा...! विराट कोहलीचे हे तीन रेकॉर्ड त्याला भारताचा सर्वोत्तम कर्णधार बनवतात...

Virat Kohli birthday special records: ३७ व्या वाढदिवसानिमित्त विराट कोहलीच्या अद्भुत कारकिर्दीतील काही विक्रम पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. त्याचे तीन असे विक्रम जे त्याला भारताचा सर्वोत्तम क्रिकेटपटू बनवतात...
VIRAT KOHLI TURNS 37: दिग्गज क्रिकेटपटू विराट कोहली हा आज त्याचा ३७ वा वाढदिवस साजरा करतोय. कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या विराटला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे आणि त्यासाठी तो मेहनतही घेतोय.. त्याची फिटनेस अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. विराटने त्याच्या कर्णधारपदाच्या कार्यकाळात ३ असे विक्रमन नोंदवले आहेत, ते मोडणे अवघड आहे.

