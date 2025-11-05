Happy Birthday Virat Kohli: बर्थ डे आहे, भावाचा...! विराट कोहलीचे हे तीन रेकॉर्ड त्याला भारताचा सर्वोत्तम कर्णधार बनवतात...

VIRAT KOHLI TURNS 37: दिग्गज क्रिकेटपटू विराट कोहली हा आज त्याचा ३७ वा वाढदिवस साजरा करतोय. कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेल्या विराटला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे आणि त्यासाठी तो मेहनतही घेतोय.. त्याची फिटनेस अनेकांसाठी प्रेरणादायी आहे. विराटने त्याच्या कर्णधारपदाच्या कार्यकाळात ३ असे विक्रमन नोंदवले आहेत, ते मोडणे अवघड आहे..सर्वाधिक कसोटी विजय मिळवणारा भारतीय कर्णधारविराट कोहली हा भारताचा सर्वात यशस्वी कसोटी कर्णधार आहे. त्याने त्याच्या कर्णधारपदाच्या कार्यकाळात ६८ पैकी ४० कसोटी जिंकल्या आहेत. २०१४-१५ मध्ये त्याने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफीदरम्यान महेंद्रसिंग धोनीनंतर विराटकडे नेतृत्व आले. विराटने MS Dhoni चा विक्रम मोडला. धोनीने २००८ ते २०१४ या कार्याकाळात ६० पैकी २७ सामन्यांत विजय मिळवून सौरव गांगुलीचा ( २१) विक्रम मोडला होता..Asia Cup 2025 Ind vs Pak : मैदानात उगाच उन्माद! हॅरिस रौफचा माज ICC ने उतरवला... सर्वात मोठी शिक्षा!.वन डे मध्ये सर्वात जलद १०००० धावा...वन डे क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी डावांत १० हजार धावा करण्याचा वर्ल्ड रेकॉर्ड विराटच्या नावावर आहे. त्याने २०५ डावात हा टप्पा गाठून सचिन तेंडुलकरचा २५९ डावांचा विक्रम मोडला. रोहित शर्मानेही नुकताच हा टप्पा ओलांडला आणि त्याने वन डे क्रिकेटमध्ये १० हजार धावा पूर्ण करण्यासाठी २४१ इनिंग्ज खेळून सचिनला तिसऱ्या क्रमांकावर ढकलले. विराटच्या नावावर वन डे क्रिकेटमध्ये एकूण १४२५५ धावा आहेत आणि तो सर्वाधिक धावा करणाऱ्या वन डे क्रिकेटपटूमध्ये दुसऱ्या क्रमांकावर आहे..ऑस्ट्रेलियात कसोटी मालिका जिंकणारा पहिला आशियाई कर्णधार...ऑस्ट्रेलियात २०१८- १९ मध्ये विराट कोहलीच्या नेतृ्त्वाखाली भारताने बॉर्डर-गावस्कर कसोटी मालिका २-१ अशी जिंकली होती. ऑस्ट्रेलियात कसोटी मालिका जिंकणारा विराट हा पहिला आशियाई कर्णधार ठरला. त्यानंतर २०२०-२१ मध्ये अजिंक्य रहाणेच्या नेतृत्वाखाली भारताने जेतेपद कायम राखताना ऑस्ट्रेलियावर २-१ असा विजय मिळवला..MCA Election Update : मतदार यादीतील घोळ समोर आल्यानंतर निवडणुकीला स्थगिती, उद्या हायकोर्टात होणार सुनावणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.