IND vs ENG : इकडं गौतम-ईशान 'गंभीर' चर्चा करतायेत अन् मागं विराटचं भलतंच काहीतरी सुरू, Lord's ODI मधील Video Viral

England vs India 3rd ODI: भारताचा इंग्लंड दौरा रविवारी (१९ जुलै) संपला. लॉर्ड्सवर अखेरचा आणि निर्णयाक वनडे सामना रविवारी झाला, ज्यात इंग्लंडने भारताला २७ धावांनी पराभूत केलं. त्यामुळे इंग्लंडने ३ सामन्यांची वनडे मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली. या सामन्यात काही नाट्यमय घटनाही घडल्या. भारताकडून रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल यांनी विजयासाठी प्रयत्न केले. पण हे प्रयत्न कमी पडले. दरम्यान, विराट (Virat Kohli) हा त्याच्या खेळासाठी आक्रमक आणि जिद्दी असल्याचे दिसून येतो, पण लॉर्ड्स वनडेत फलंदाजीला जाण्यापूर्वी त्याचे विनोदी रुप पाहायला मिळाले आहे. .ENG vs IND, ODI: रोहित शर्माचं शतक, विराट कोहलीने ठोकली आरोळी अन् रितिकाला कोसळले आनंदाश्रु; Video Viral.या सामन्यात इंग्लंडने दिलेल्या ३८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना आजी-माजी कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी चांगली सुरुवात केली होती. त्यांनी सलामीला १४७ धावांची भागीदारीही केली. त्यामुळे भारताच्या विजयाच्या आशा त्यांनी सर्वात आधी जिवंत ठेवल्या होत्या. त्यांची भागीदारी रंगत असताना ड्रेसिंग रुमबाहेर भारताचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) आणि ईशान किशन (Ishan Kishan) गंभीर चर्चा करत होते. पण त्यावेळीच मागे ड्रेसिंग रुममध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी सज्ज असलेला विराट विनोदी हावभाव करताना दिसत होता. तो लहान मुलासारखा उड्या मारताना दिसत आहे..विराटचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. विराटचे हे विनोदी रुपही अनेकांना आवडल्याचं दिसून येत असून त्याच्या व्हिडिओवर विविध प्रतिक्रियाही उमटत आहेत..सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर गिल ७७ धावांवर बाद झाल्यानंतर विराट मैदानात आला. त्यानेही रोहितची चांगली साथ देताना ११३ धावांची भागीदारी केली. रोहित ११० चेंडूत १३८ धावा करून बाद झाला. तो बाद झाल्यानंतरही विराटने आक्रमक खेळत भारताचा आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. पण विराटलाही सॅम करनने अखेरीस मोक्याच्या क्षणी ६० चेंडूत ७४ धावांवर असताना बाद केलं. त्यानंतर मात्र भारतीय संघ ५० षटकात ७ बाद ३६० धावाच करू शकला. इंग्लंडकडून सॅम करनने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या..ENG vs IND, 3rd ODI: कोहलीच तिसऱ्या क्रमांकाचा 'किंग' ! शतक हुकलं, पण विश्वविक्रम रचला; विलियम्सन-पाँटिंगला टाकलं मागे.तत्पुर्वी इंग्लंडकडून सलामीवीर बेन डकेटने १३५ चेंडूत १४१ धावांची खेळी केली. तसेच जेकॉब बेथलने ९१ आणि जो रुटने नाबाद ७४ धावांची अर्धशतकी खेळी केली होती. जॉस बटलरने १३ चेंडूत नाबाद ४१ धावांची खेळी केली. त्यामुळे इंग्लंडने ५० षटकात ३ बाद ३८७ धावा केल्या होत्या. भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णाने ४ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.