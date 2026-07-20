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IND vs ENG : इकडं गौतम-ईशान 'गंभीर' चर्चा करतायेत अन् मागं विराटचं भलतंच काहीतरी सुरू, Lord's ODI मधील Video Viral

Virat Kohli Funny Video: लॉर्ड्स वनडेदरम्यानचा एक विनोदी व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. यामध्ये गौतम गंभीर आणि ईशान किशन गंभीर चर्चा करत असताना विराट मजेशीर कृती करताना दिसत आहे.
Virat Kohli Funny Video

Virat Kohli Funny Video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

England vs India 3rd ODI: भारताचा इंग्लंड दौरा रविवारी (१९ जुलै) संपला. लॉर्ड्सवर अखेरचा आणि निर्णयाक वनडे सामना रविवारी झाला, ज्यात इंग्लंडने भारताला २७ धावांनी पराभूत केलं. त्यामुळे इंग्लंडने ३ सामन्यांची वनडे मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली. या सामन्यात काही नाट्यमय घटनाही घडल्या.

भारताकडून रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल यांनी विजयासाठी प्रयत्न केले. पण हे प्रयत्न कमी पडले. दरम्यान, विराट (Virat Kohli) हा त्याच्या खेळासाठी आक्रमक आणि जिद्दी असल्याचे दिसून येतो, पण लॉर्ड्स वनडेत फलंदाजीला जाण्यापूर्वी त्याचे विनोदी रुप पाहायला मिळाले आहे.

Virat Kohli Funny Video
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