मला माझी योग्यता सिद्ध करायची असेल तर…: निवृत्तीच्या चर्चांवर विराट कोहलीने मौन सोडले; २०२७ च्या वर्ल्ड कपबाबतही मोठं विधान

Virat Kohli Opens Up on Retirement Rumours and WC 2027: भारतीय क्रिकेटचा आधारस्तंभ विराट कोहली सध्या इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये धावांचा पाऊस पाडत आहे. मात्र, क्रिकेट विश्वात सध्या एकच चर्चा रंगली आहे, ती म्हणजे विराट २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळणार का? या प्रश्नावर विराटने आता स्वतः स्पष्टीकरण दिले आहे. एका मुलाखतीदरम्यान विराटला त्याच्या भविष्यातील योजनांबाबत विचारण्यात आले. .विराट म्हणाला, "अर्थातच, मला खेळणे सुरू ठेवायला आवडेल. 'कोणाला काही सिद्ध करण्यासाठी' नव्हे, तर या खेळातील भूक अजूनही कायम असल्यामुळे खेळत राहायचे आहे. भारतासाठी वर्ल्ड कप खेळणे ही एक अद्भुत आणि विलक्षण गोष्ट आहे. देशाचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणे ही माझ्यासाठी नेहमीच अभिमानाची बाब राहिली आहे.".हार्दिक श्रेयस विसरा! रवी शास्त्रींनी टीम इंडियाच्या कॅप्टन्सीसाठी सुचवलं 'हे' नाव म्हणाला मला... .त्याने पुढे असेही म्हटले की,"आपली खेळाप्रती वचनबद्धता असूनही, जर संघासाठी आपली, योग्यता आणि मूल्य सिद्ध करावे लागत असेल, तर ती जागा माझ्यासाठी नाही. माझा दृष्टिकोन अगदी स्पष्ट आहे. मी ज्या वातावरणाचा भाग आहे, तिथे जर मी काही मोलाची भर घालू शकत असेन आणि त्या वातावरणालाही तसे वाटले, तरच माझी दखल घेतली जाईल. मी प्रामाणिकपणे तयारी करतोय, या खेळाकडे पाहण्याच्या माझ्या दृष्टिकोनाशीही प्रामाणिक आहे."."आणि जेव्हा मी खेळायला येतो, तेव्हा मी इतर कोणाहीपेक्षा जास्त नाही तरी तितकीच मेहनत करतो. खेळ योग्य पद्धतीने खेळतो. वन डे सामन्यात तुम्ही मला ४० षटके चौकार-षटकार मारायला अन् धावायला सांगाल, तर मी कोणतीही तक्रार न करता ते करीन. कारण मी त्यानुसारच तयारी करतो. ५० षटकांच्या सामन्यात मी प्रत्येक चेंडू हा कारकिर्दीतील शेवटचा चेंडू असल्याचे समजून खेळतो. मी संघासाठी शक्य ते सर्व काही करेन. एवढं सर्व केल्यानंतर, जर मला अशा ठिकाणी राहावे लागत असेल जिथे मला माझी योग्यता आणि मूल्य सिद्ध करावे लागेल, तर ते ठिकाण माझ्यासाठी नाही," असे विराटने स्पष्ट केले..कोहलीने ३११ वन डे सामन्यांमध्ये त्याने ५८.७१ च्या सरासरीने आणि ९३.८२ च्या स्ट्राइक रेटने १४७९७ धावा केल्या असून, त्यात ५४ शतके आणि ७७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी मर्यादित वन डे क्रिकेट खेळूनही, कोहलीने १३ डावांमध्ये ६५.१० च्या सरासरीने ६५१ धावा करून या फॉरमॅटमध्ये भारताचा सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून स्थान मिळवले, ज्यात तीन शतके आणि चार अर्धशतकांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.