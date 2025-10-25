AUS vs IND: विराटने पहिली धाव घेताच केलं सेलिब्रेशन अन् स्टेडियममध्ये झाला एकच जल्लोष; Video होतोय तुफान व्हायरल

सिडनीमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने पहिली धाव घेताच स्टेडियममध्ये जल्लोष झाला. पहिल्या दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्याने चाहत्यांची निराशा झाली होती. त्यामुळे या धावेने विराटसह चाहत्यांनाही दिलासा मिळाला. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात सिडनीमध्ये शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) होत असलेला तिसरा वनडे सामना रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांचा ऑस्ट्रेलियातील संभाव्य शेवटचा सामना आहे, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे या दोघांच्याही कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असून ते एकत्र फलंदाजी करतानाही दिसले आहेत. याचदरम्यान विराट कोहलीने पहिली धाव घेतल्यानंतर मात्र स्टेडियममध्ये थोडं गमतीशीर वातावरण निर्माण झालं होतं..AUS vs IND: जरा इकडे ये ऐक... विराट कोहलीने कॅप्टन शुभमन गिलला हात धरून मागे खेचलं अन् मग...; Video Viral.खरंतर या मालिकेत पहिल्या दोन्ही सामन्यात विराट शून्यावर बाद झाला होता. पर्थला झालेल्या पहिल्या वनडेत त्याला ८ चेंडूत शून्यावर असताना मिचेल स्टार्कने बाद केले, तर ऍडलेडला झालेल्या दुसऱ्या वनडेत झेव्हियर बार्टलेटने ४ चेंडूत शून्यावर असताना बाद केले होते. आधीच विराट आणि रोहित ७ महिन्यांनी भारताकडून पुनरागमन केले, पण विराटने पहिल्या दोन्ही सामन्यात धावा न केल्याने चाहत्यांची निराशा झाली होती. त्यामुळे सिडनीमध्ये किमान मालिकेतील अखेरच्या सामन्यात विराटकडून धावा झालेल्या पाहायला मिळतील, अशी चाहत्यांची अपेक्षा होती. त्यामुळे त्याने पहिली धाव घेताच स्टेडियममध्ये जल्लोष झाला..सिडनी वनडेत कर्णधार शुभमन गिल आणि रोहित शर्मा यांनी चांगली सुरुवात करताना सलामीला ६९ धावांची भागीदारी केली. पण ११ व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर जोश हेडलवूडने शुभमन गिलला २४ धावांवर बाद केले. त्यानंतर विराट ११ व्या षटकातील तिसऱ्या चेंडूवर फलंदाजीला उतरला होता. यावेळी पहिलाच चेंडू खेळताना त्याने रोहित शर्मासोबत धावत एक धाव काढली. .AUS vs IND 2nd ODI: विराट कोहली पुन्हा शून्यावर बाद, १७ वर्षांत पहिल्यांदाच 'असं' घडलं; शुभमन गिलही स्वस्तात आऊट.ही या मालिकेतील त्याची पहिलीच धाव ठरली. त्यामुळे त्याने ही धाव पूर्ण करताच स्टेडियममध्ये प्रेक्षकांनी जल्लोष केला. अचानक स्टेडियममधील जल्लोष पाहून विराटच्याही चेहऱ्यावर हसू उमटलं. त्यानेही हात उंचावून 'येस्स..' करत या एक धावेचं सेलिब्रेशन केलं. सलग दोनवेळा शून्यावर बाद झाल्यानंतर या एकेरी धावेने विराटसह त्याच्या चाहत्यांनाही दिलासा मिळाला. दरम्यान, त्याच्या एका धावेनंतरच्या क्षणांचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..विराटने नंतर रोहित शर्मासोबत अर्धशतकी भागीदारीही केली. रोहितने त्याचे अर्धशतकही ६३ चेंडूत पूर्ण केले. भारताने २० षटकातच ११५ धावांचा टप्पा पार केला होता. हा सामना भारतासाठी व्हाईटवॉश टाळण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. भारताने पहिल्या दोन्ही सामन्यातील पराभवांमुळे आधीच ही मालिका गमावली आहे. पण आता तिसरा सामना जिंकून प्रतिष्ठा राखण्यासाठी भारतीय संघ मैदानात उतरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.