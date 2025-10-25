Cricket

AUS vs IND: विराटने पहिली धाव घेताच केलं सेलिब्रेशन अन् स्टेडियममध्ये झाला एकच जल्लोष; Video होतोय तुफान व्हायरल

After two ducks, Virat Kohli celebrates his first run in Sydney: विराट कोहलीने सिडनी वनडेत पहिली धाव घेताच स्टेडियममध्ये जल्लोष झाला. विराटनेही या एका धावेचं सेलिब्रेशन केलं, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
  • सिडनीमध्ये भारत-ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने पहिली धाव घेताच स्टेडियममध्ये जल्लोष झाला.

  • पहिल्या दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्याने चाहत्यांची निराशा झाली होती.

  • त्यामुळे या धावेने विराटसह चाहत्यांनाही दिलासा मिळाला.

