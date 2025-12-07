Video Viral: तिसऱ्या वनडेतील विजयानंतर विराटने रोहितला मारली मिठी, पण गंभीरसोबत...; मॅचनंतर हँडशेकवेळी नेमकं काय झालं?

भारतीय क्रिकेट संघाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका २-१ ने जिंकली. विराट कोहलीने मालिकावीर पुरस्कार जिंकला. सामन्यानंतरच्या हँडशेकमुळे विराट आणि गौतम गंभीर यांच्यातील संबंध चर्चेत आले..भारतीय क्रिकेट संघाने शनिवारी (६ डिसेंबर) दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या वनडे सामन्यात ९ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. या विजयासह भारताने तीन सामन्यांची मालिकाही २-१ अशा फरकाने जिंकली. ही मालिका भारताला जिंकून देण्यात विराट कोहलीचा मोठा वाटा होता. त्याने या मालिकेत सर्वाधिक धावा करताना मालिकावीर पुरस्कारही जिंकला. तिसऱ्या सामन्यातही त्याने आक्रमक अर्धशतक ठोकले. विजयी धावही त्यानेच काढली..Gautam Gambhir: 'लोकांनी आमच्या क्षेत्रात नाक खुपसू नये, आम्ही...', वनडे मालिका जिंकल्यानंतर IPL मालकावर भडकला गंभीर.तिसऱ्या वनडेत २७१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना रोहित शर्मा ७५ धावांवर बाद झाला. पण त्यानंतर यशस्वी जैस्वालसोबत विराट कोहलीने नाबाद शतकी भागीदारी करत भारताला विजयापर्यंत पोहचवले. जैस्वाल ११६ धावांवर नाबाद राहिला, तर विराटने नाबाद ६५ धावा केल्या. विजयानंतर भारतीय संघात अत्यंत आनंदाचे वातावरण होते. मात्र सामन्यानंतरचे हँडशेक चर्चेचा विषय ठरला..सध्या जो व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे, त्याच दिसते की भारताच्या विजयानंतर भारताचे खेळाडू एकमेकांशी हात मिळवत एकमेकांना शुभेच्छा देत होते, त्यावेळी विराटने सर्व खेळाडूंशी हसत हात मिळवला. तसेच ऋतुराज गायकवाड, रवींद्र जडेजा, गोलंदाजी प्रशिक्षक मॉर्ने मॉर्केल यांना हात मिळवत मिठीही मारली. त्यानंतर रोहितला पाहून दोघंनीही आनंदाने मिठी मारल्याचे दिसले. मात्र, रोहितपाठोपाठ आलेला मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरशी हात मिळवताना विराटच्या चेहऱ्यावर फारसे हास्य नव्हते, तसेच त्याने त्याच्याकडे फारसं पाहिलंही नाही. त्यामुळे आता त्या दोघांमध्ये सर्वकाही आलबेल आहे की नाही, याबाबत या व्हायरल व्हिडिओनंतर चर्चा सुरू आहे. दरम्यान, ही केवळ चर्चा असून त्यांच्यातील वाद आहेत की नाही, याबाबत अद्याप कोणीही अधिकृत भाष्य केले नाही..विराट दमदार फॉर्ममध्येविराटने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पहिल्या दोन सामन्यात शतके केली होती. तसेच तिसऱ्या सामन्यात त्याने अर्धशतक केले. त्याने ३ सामन्यात १५१ च्या सरासरीने ३०२ धावा ठोकल्या. त्याने या मालिकेदरम्यान वनडेतील ५३ शतके पूर्ण केली. वनडेत ५३ शतके करणारा तो एकमेव खेळाडू असून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधील एकाच प्रकारात सर्वाधिक शतके करणाराही खेळाडू आहे.विराटला या मालिकेतील मिळालेला मालिकावीर पुरस्कार हा २२ वा पुरस्कार होता. तो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वाधिकवेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकणारा खेळाडू आहे. त्याच्यापाठोपाठ सचिन तेंडुलकर असून त्याने २० वेळा मालिकावीर पुरस्कार जिंकला आहे..IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video.मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर विराटने त्याच्या कामगिरीबाबत आनंद व्यक्त केला. तसेच गेल्या २-३ वर्षात तो अशाप्रकारे खेळला नव्हता, हेही त्याने सांगितले. तसेच त्याने सांगितले की रांचीमध्ये पहिल्या सामन्यात मिळालेली लय फायद्याची ठरली. याशिवाय संघासाठी अद्यापही योगदान देत असल्याचा त्याने आनंद व्यक्त केला. त्याने रोहित शर्माबाबतही बोलताना म्हटले की निर्णायक सामने नेहमीच त्यांच्याकडून चांगली कामगिरी करून घेतात, तसेच तो आणि रोहित अजूनही संघाला मदत करण्याबद्दलही त्याने समाधान व्यक्त केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.