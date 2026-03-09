T20 World Cup Final: सचिन, विराटपासून PM मोदींपर्यंत... जगज्जेत्या टीम इंडियावर कौतुकाचा वर्षाव; पाहा कोण काय म्हणालंय

Cricket Fraternity Shower Praise on T20 World Cup 2026 Winner Team India: अहमदाबादमध्ये भारतीय संघाने रविवारी (८ मार्च) इतिहास रचला. न्यूझीलंडविरुद्ध झालेल्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात भारताने तब्बल ९६ धावांनी विजय मिळवला. त्यामुळे भारतीय संघाने घरच्या मैदानात टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा पहिला संघ ठरण्याचा विश्वविक्रम केला. इतकेच नाही, तर सलग दोन टी२० वर्ल्ड कप आणि तीन टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकणारा भारतीय संघ पहिला संघ ठरला. त्यामुळे भारतीय संघावर (Team India) संपूर्ण देशभरातून कौतुकाचा वर्षाव होत आहे. .T20 World Cup: सूर्यकुमार यादवने अहमदाबादमध्ये ट्रॉफी उंचावली अन् इथे मुंबईत सचिन तेंडुलकरच्या घराबाहेर बघा काय घडले? मास्टर बास्टरने पोस्ट केला Video .भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहलीने (Virat Kohli) त्याच्या पोस्टमध्ये तीन विजेतेपदासाठी तीन स्टार्स लावताना चॅम्पियन्स म्हणत लिहिले की 'अहमदाबादमध्ये भारतीय संघाने अभूतपूर्व विजय मिळवला. संपूर्ण स्पर्धेत आपण ज्याप्रकारे स्फोटक क्रिकेच खेळले, त्याला तोड नव्हती. कठीण परिस्थितीतही लढत राहिले आणि पुन्हा एकदा विश्वविजेते बनले. हे यश मिळवणाऱ्या सर्व खेळाडूंचे आणि मॅनेजमेंटमधील प्रत्येक सदस्याचे अभिनंदन, जय हिंद.'.मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंडुलकरने (Sachin Tendulkar) पोस्ट करताना लिहिले की 'सलग दोन वर्ल्ड कप जिंकलेत, टी२० प्रकारात असा एका संघाकडून पराक्रम पहिल्यांदाच झाला आहे. ट्रॉफीचे पूर्णपणे पात्र आणि योग्य विजेते. आपल्या संघाने काय अफलातून कामगिरी केली आणि त्यांनी क्रिकेटच्या ब्रँडचं उत्तम प्रदर्शन केलं. शाब्बास, टीम इंडिया. जय हिंद!'.युवराज सिंगने (Yuvraj Singh) देखील प्रत्येक खेळाडूचा उल्लेख करत कौतुक केले. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) यांनीही पोस्ट करत म्हटले की 'चॅम्पियन्स! भारतीय संघाला टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धा जिंकल्याबद्दल अभिनंदन. या विजयातून अफलातून कौशल्य, दृढनिश्चय आणि सांघिक कामगिरी दिसून येते. संघाने संपूर्ण स्पर्धेत उत्तम धैर्य दाखवले. या विजयाने प्रत्येक भारतीयाचे हृदय अभिमानाने आणि आनंदाने भरले आहे.'याशिवाय देखील अनेकांनी पोस्ट शेअर केल्या आहेत..अंतिम सामन्यात भारताने २० षटकात ५ बाद २५५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २५६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंड संघाला १९ षटकात सर्वबाद १५९ धावा करता आल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.