ENG vs IND, 3rd ODI: कोहलीच तिसऱ्या क्रमांकाचा 'किंग' ! शतक हुकलं, पण विश्वविक्रम रचला; विलियम्सन-पाँटिंगला टाकलं मागे

England vs India 3rd ODI: भारतीय संघाला लॉर्ड्समध्ये झालेल्या इंग्लंडविरुद्धच्या तिसऱ्या वनडेत २७ धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. त्यामुळे इंग्लंडने तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत २-१ असा विजय मिळवला आहे. या सामन्यात भारताला विजय मिळवून देण्यासाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी मोठे प्रयत्न केले, पण अखेर त्यांचे प्रयत्न कमी पडले. पण असं असलं तरी या सामन्यात विराट कोहलीने एका मोठ्या विश्वविक्रमाला (Virat Kohli World Record) गवसणी घातली आहे. .IND vs ENG, Lord's ODI: इंग्लंडला RO-KO नडले, पण अखेर भारतीय संघाचा प्रयत्न तोकडे पडले! यजमानांनी विजयासह मालिकाही जिंकली.या सामन्यात इंग्लंडने दिलेल्या ३८८ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी भारताकडून रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल यांनी चांगली सुरुवात करून दिली होती. त्यांनी १४७ धावांची सलामी भागीदारीही केली. पण कर्णधार शुभमन गिल ७७ धावांवर बाद झाला. पण त्यानंतरही रोहित शर्माने तिसऱ्या क्रमांकावर उतरलेल्या विराट कोहलीला साथीला घेत डाव पुढे नेला होता. रोहितने शतकही पूर्ण केले. विराट आणि रोहित यांनी ११३ धावांची भागीदारी केली. रोहित ११० चेंडूत १३८ धावा करून बाद झाला..मात्र त्यानंतरही ईशान किशन १४ धावांवर आणि श्रेयस अय्यर शून्यावर बाद झाले, पण विराट एक बाजू सांभाळत होता. त्याने अर्धशतकही पूर्ण केले होते आणि भारताच्या आशा जिवंत ठेवल्या होत्या. परंतु, त्याला ४६ व्या षटकात सॅम करनने हॅरी ब्रुकच्या हातून झेलबाद केले. विराटने ६० चेंडूत ४ चौकार आणि ३ षटकारांसह ७४ धावा केल्या. तो बाद झाल्यानंतर मात्र भारतासाठी विजय कठीण झाला. भारतीय संघ ५० षटकात ७ बाद ३६० धावा करू शकला..विराटचा विश्वविक्रमदरम्यान, विराटने ७४ धावांची खेळी केली असल्याने त्याने तिसऱ्या क्रमांकावर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १६ हजार धावा पूर्ण केल्या. तो तिसऱ्या क्रमांकावर १६ हजार धावा (16 thousand runs at NO.3) पूर्ण करणारा जगातील चौथा फलंदाज ठरला असला, तरी त्याने त्या चार जणांमध्ये सर्वात कमी डावात १६ हजार धावा केल्या आहेत. विराटने तिसऱ्या क्रमांकावर ३३५ डाव खेळताना १६ हजार धावा पूर्ण केल्या. त्यामुळे त्याने सर्वात जलद तिसर्या क्रमांकावर १६ हजार धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत केन विलियम्सनला मागे टाकले. त्याने ३४३ डावात १६ हजार धावा केल्या होत्या. त्यापाठोपाठ रिकी पाँटिंग आणि कुमार संगकारा आहेत. पाँटिंगने ३५५ डावात आणि संगकाराने ३५७ डावात १६ हजार धावा तिसऱ्या क्रमांकावर केल्या होत्या. (fastest 16000 runs at No.3)तिसऱ्या क्रमांकावर सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणारे फलंदाज(Most Runs at Number 3)२२८६९ धावा - रिकी पाँटिंग (५४० डाव)२२०११ धावा - कुमार संगकारा (४६८ डाव)१६७४५ धावा - केन विलियम्सन (३६१ डाव)१६०६३ धावा - विराट कोहली (३३५ डाव)१४५५५ धावा - राहुल द्रविड (३२९ डाव).IND vs ENG: रोहित शर्माच्या शतकात LORD शार्दुल ठाकूरचं मोठं योगदान, पण कसं? जाणून घ्या नेमकं गुपित.विराट-रोहितसाठी खास सामनादरम्यान, लॉर्ड्सवर झालेला हा सामना विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्यासाठी खास होता, कारण हा दोघांचा एकत्र मिळून भारतासाठीचा हा ४०० वा आंतरराष्ट्रीय सामना होता. ४०० आंतरराष्ट्रीय सामने एकत्र खेळणारी विराट आणि रोहित यांची पहिली भारतीय जोडी ठरली आहे, तर जगातील सहावी जोडी ठरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.