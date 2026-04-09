Video Viral : "विराटसारखी तू मॅच का जिंकून देत नाहीस?"; पत्रकाराने बाबर आझमची लाज काढली, मग संतापलेला फलंदाज म्हणाला...

Babar Azam reaction to Virat Kohli comparison press conference: पाकिस्तानचा फलंदाज बाबर आझम याची नेहमीच भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली तुलना होत राहिली आहे. बाबरला अनेकजणं पाकिस्तानचा विराट असेही म्हणतात... पण, दोन्ही खेळाडूंची आकडेवारी पाहिल्यास जमीनआसमानाचा फरक स्पष्ट दिसून येतोय.. आता पाकिस्तानी चाहत्यांनीही ही तुलना करणे योग्य नसल्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानी पत्रकाराने जेव्हा बाबरला थेट प्रश्न केला, तेव्हा हा फलंदाज संतापला. .विराट कोहलीसारखा तू सामना फिनिश करत नाहीस, असे जेव्हा बाबरला विचारले, तेव्हा तो तनतनला... त्याचा पारा चढला. पाकिस्तान सुपर लीगमध्ये ( PSL) हैदराबाद किंग्समनविरुद्ध ४३ धावांची खेळी केली. पण, पेशावर झालमी संघ १४६ धावांचा पाठलाग करू शकला नाही. त्यामुळे बाबरच्या फिनिशर भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित राहिले. सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेत बाबरला याच भूमिकेबद्दल जेव्हा विचारण्यात आले, तेव्हा तो संतापला..C.D. Gopinath passed away: भारताच्या पहिल्या कसोटी विजयाचा शेवटचा शिलेदार हरपला; झोपेतच घेतला शेवटचा श्वास... .विराट कोहलीच्या महानतेची बाबर बरोबरी करेल अशी अपेक्षा होती, पण त्याच्या कारकिर्दीला उतरती कळा लागली आहे. ज्यामुळे पाकिस्तान क्रिकेट संघातून त्याला वगळण्यात आले. सध्या, बाबरचे अंतिम ११ खेळाडूंमध्ये स्थान निश्चित नाही. "विराट कोहली तुझ्यासारख्याच शैलीने खेळतो, पण तो सामना संपवतो, जी गोष्ट तुझ्यात नाही. लोक त्याची तुझ्याशी तुलना करतात. या तुलनेबद्दल तुझं काय मत आहे?" असे पत्रकाराने विचारले..बाबर मात्र त्या प्रश्नाने नाराज झाला आणि त्याने स्पष्ट उत्तर दिले. "या गोष्टी स्वतःपुरत्याच ठेवा. तुलना करणे थांबवा आणि पुढे चला. मी सामने पूर्ण करत नाही, हा तुमचा गैरसमज आहे. मी बरेच सामने फिनिश केले आहेत.".बाबर आझमने ६१ कसोटी सामन्यांत ४२.३८ च्या सरासरीने ४३६६ धावा करताना ९ शतकं व ३० अर्धशतकं झळकावली आहेत. १४० वन डे सामन्यांत ६५०१ धावा आणि १४५ ट्वेंटी-२०त ४५९६ धावा त्याच्या नावावर आहेत.