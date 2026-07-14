IND vs ENG: एक मालिका अन् ७ विक्रमांवर नजर... विराट कोहलीकडे सचिन-द्रविडला मागे टाकण्याची सुवर्णसंधी

7 Records Virat Kohli Can Shatter vs England: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात वनडे मालिकेला मंगळवारपासून (१४ जुलै) सुरुवात होणार आहे. तीन सामन्यांच्या या मालिकेतील पहिला सामना बर्मिंगहॅमला होणार आहे. या मालिकेत भारताचे सर्वात अनुभवी खेळाडू विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा देखील या मालिकेसाठी भारतीय संघाचे भाग आहेत. त्यामुळे हे दोघेही या मालिकेत खेळताना दिसणार आहेत. दरम्यान, विराट कोहलीला या सामन्यात तब्बल ७ विक्रम करण्याची संधी आहे. .IND vs ENG: ट्वेन्टी मालिका जिंकली आता वन डे! इंग्लंडने पहिल्या सामन्यासाठी जाहीर केली Playing XI.वनडेत १५,००० धावाविराट कोहलीने सध्या वनडेत ३११ सामन्यांत १४७९७ धावा केल्या आहेत, ज्यात ५४ शतकांचा आणि ७७ अर्धशतकांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्याला वनडेत १५ हजार धावा ((15000 ODI Runs) करणारा खेळाडू होण्यासाठी केवळ २०३ धावांची गरज आहे. जर त्याने या धावा केल्या, तर तो वनडेत १५ हजार धावांचा टप्पा ओलांडणारा सचिन तेंडुलकरनंतरचा दुसराच खेळाडू ठरेल.इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय शतकंविराटने या मालिकेत दोन शतकं केली, तर त्याचे इंग्लंडविरुद्ध १० शतके होतील आणि तो इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय शतकं करणारा भारतीय (Most Centuries vs England for India) ठरेल. सध्या विराटच्या नावावर इंग्लंडविरुद्ध ८ शतके आहेत, तर सचिन तेंडुलकरच्या नावावर ९ शतके आहेत..इंग्लंडमध्ये सर्वाधिक धावाइंग्लंडमध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज (Most Runs vs England for India) होण्यापासून विराटला फक्त ९ धावा हव्या आहेत. त्याने इंग्लंडमध्ये ५७ सामन्यांत २६३७ धावा सध्या केल्या आहेत, या यादीत अव्वल क्रमांकावर राहुल द्रविड असून त्याने ४६ सामन्यांत २६४५ धावा केल्या आहेत.इंग्लंडविरुद्ध भारतासाठी सर्वाधिक वनडे धावाभारतासाठी इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक वनडे धावा (Most ODI Runs vs England for India) करण्यापासून विराट केवळ १५० धावा दूर आहे. त्याने सध्या इंग्लंडविरुद्ध वनडेत ३८ सामन्यांत १३९७ धावा केल्या आहेत. तो इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक धावा करणारा सध्या चौथ्या क्रमांकाचा भारतीय आहे. त्याच्यापुढे एमएस धोनी (१५४६ धावा), युवराज सिंग (१५२३ धावा) आणि सचिन तेंडुलकर (१४५५ धावा) आहेत..इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक वेळा ५०+विराट सध्या इंग्लंडविरुद्ध सर्वाधिक वेळा ५० धावांचा टप्पा पार करणाऱ्या भारतीय फलंदाजांच्या यादीत सचिन तेंडुलकरसह अव्वल क्रमांकावर आहे. दोघांनीही ३२ वेळा इंग्लंडविरुद्ध ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. त्यामुळे झाला या यादीत सचिनला मागे टाकण्यासाठी विराटला केवळ एका अर्धशतकाची गरज आहे.तिसऱ्या क्रमांकावर १६ हजार धावाविराट भारतचा तिसऱ्या क्रमांकवरील भरवशाचा फलंदाज ठरला आहे. आता त्याला या तिसऱ्या क्रमांकावर १६ हजार आंतरराष्ट्रीय धावा (16000 runs at number three) पूर्ण करण्यासाठी केवळ ८१ धावांची गरज आहे. जर त्याने असं केल्यास तो तिसऱ्या क्रमांकावर १६ हजार धावा पूर्ण करणारा जगातील चौथा फलंदाज ठरेल. यापूर्वी असा पराक्रम रिकी पाँटिंग (२२८६९ धावा), कुमार संगकारा (२२०११ धावा) आणि केन विलियम्सन (१६७४५ धावा) यांनी केला आहे..IND vs ENG: 'T20 मालिकेतील पराभवाचा वनडेवर परिणाम नाही, कारण...', कर्णधार गिल स्पष्टच बोलला; २०२७ वर्ल्ड कपचीही सांगितली योजना.लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतकेलिस्ट ए क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके (Most List A Centuries) करणारा फलंदाज होण्यापासून विराट कोहली केवळ २ शतके दूर आहे. त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ३४७ सामन्यांत ५९ शतके केली आहेत. त्याच्यापुढे केवळ सचिन तेंडुलकर आहे, ज्याने ५५१ लिस्ट ए सामन्यांत ६० शतके केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.