Cricket

IND vs ENG: एक मालिका अन् ७ विक्रमांवर नजर... विराट कोहलीकडे सचिन-द्रविडला मागे टाकण्याची सुवर्णसंधी

Virat Kohli Chasing 7 Mega Records: भारत विरुद्ध इंग्लंड संघात मंगळवारपासून तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेत विराट कोहलीला ७ मोठे विक्रम करण्याची संधी आहे.
Virat Kohli | India vs England

Virat Kohli | India vs England

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

7 Records Virat Kohli Can Shatter vs England: इंग्लंड विरुद्ध भारत संघात वनडे मालिकेला मंगळवारपासून (१४ जुलै) सुरुवात होणार आहे. तीन सामन्यांच्या या मालिकेतील पहिला सामना बर्मिंगहॅमला होणार आहे.

या मालिकेत भारताचे सर्वात अनुभवी खेळाडू विराट कोहली (Virat Kohli) आणि रोहित शर्मा देखील या मालिकेसाठी भारतीय संघाचे भाग आहेत. त्यामुळे हे दोघेही या मालिकेत खेळताना दिसणार आहेत. दरम्यान, विराट कोहलीला या सामन्यात तब्बल ७ विक्रम करण्याची संधी आहे.

Virat Kohli | India vs England
IND vs ENG: ट्वेन्टी मालिका जिंकली आता वन डे! इंग्लंडने पहिल्या सामन्यासाठी जाहीर केली Playing XI
Loading content, please wait...
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Cricket Record
international cricket
India vs England
England vs India
cricket news today