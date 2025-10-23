Cricket

AUS vs IND: Virat Kohli ने ऍडलेडमध्ये खेळला शेवटचा वनडे सामना? शून्यावर बाद झाल्यानंतर केलेल्या कृतीने चर्चेला उधाण; VIDEO

Virat Kohli’s Gesture After Dismissal Ignites Retirement Buzz: विराट कोहलीने ऍडलेडमध्ये शून्यावर बाद झाल्यानंतर चाहत्यांना गुडबाय केल्यासारखी कृती केली, ज्यामुळे निवृत्तीच्या चर्चांना जोर आला आहे. याचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे.
Virat Kohli | India vs Australia 2nd ODI

Summary

  • ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत वनडे मालिकेत विराट कोहली सलग दुसऱ्या सामन्यात शून्यावर बाद झाला.

  • ऍडलेडमध्ये चाहत्यांनी त्याला टाळ्या वाजवून सन्मान दिल्यानंतर त्याने केलेल्या कृतीने त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

  • या सामन्यात रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यरने अर्धशतके केली.

