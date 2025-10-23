AUS vs IND: Virat Kohli ने ऍडलेडमध्ये खेळला शेवटचा वनडे सामना? शून्यावर बाद झाल्यानंतर केलेल्या कृतीने चर्चेला उधाण; VIDEO

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत वनडे मालिकेत विराट कोहली सलग दुसऱ्या सामन्यात शून्यावर बाद झाला. ऍडलेडमध्ये चाहत्यांनी त्याला टाळ्या वाजवून सन्मान दिल्यानंतर त्याने केलेल्या कृतीने त्याच्या निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण आले आहे. या सामन्यात रोहित शर्मा आणि श्रेयस अय्यरने अर्धशतके केली. .ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत संघात सुरू असलेल्या वनडे मालिकेत विराट कोहलीकडून पहिल्या दोन्ही सामन्यात निराशा झाली आहे. पर्थला झालेल्या पहिल्या सामन्यात तो ८ चेंडूत शून्यावर बाद झाला होता. त्यानंतर आता गुरुवारी (२३ ऑक्टोबर) दुसरा वनडे सामना ऍडलेडला खेळला जात आहे. या सामन्यातही विराट कोहली धावांचे खाते उघडू शकला नाही. मात्र त्यानंतर त्याने केलेल्या कृतीने त्याच्या चाहत्यांना चिंतेत टाकलं आहे..AUS vs IND 2nd ODI: विराट कोहली पुन्हा शून्यावर बाद, १७ वर्षांत पहिल्यांदाच 'असं' घडलं; शुभमन गिलही स्वस्तात आऊट.खरंतर विराटची ऍडलेडमध्ये नेहमीच चांगली कामगिरी झाली आहे. त्याने या मैदानात १८ डावात ६०.९३ च्या सरासरीने ५ शतकांसह ९७५ धावा ठोकल्या आहेत. त्यामुळे पर्थमधील अपयशानंतर तो ऍडलेडमध्ये दमदार कामगिरी करेल, असे सर्वांनाच वाटले होते. मात्र दुसऱ्या वनडे प्रथम फलंदाजी करण्यासाठी उतरलेल्या भारतीय संघाने कर्णधार शुभमन गिलची ९ धावांवर ७ व्या षटकाच्या पहिल्या चेंडूवर विकेट गमावली. त्यानंतर विराट कोहली सलामीवीर रोहित शर्माला साथ देण्यासाठी तिसऱ्या क्रमांकावर मैदानात उतरला होता..मात्र तीन चेंडू खेळल्यानंतर झेव्हियर बार्टलेटने गिलपाठोपाठ विराटलाही बाद केले. विराट ४ चेंडूत शून्यावर पायचीत झाला. १७ वर्षांच्या वनडे कारकिर्दीत विराट पहिल्यांदाच सलग दोन वनडेत शून्यावर बाद झाला आहे. विराट पायचीत झाला, तेव्हा त्याने काही सेकंद रोहितशी डीआरएस घेण्याबाबत चर्चा केली. पण बाद असल्याचे लक्षात घेत त्याने डीआरएस न घेता माघारी जाण्याचा निर्णय घेतला. बाद झाल्यानंतर विराट जेव्हा परत माघारी जात होता, तेव्हा मात्र ऍडलेड स्टेडियमवरील प्रेक्षकांनी उभे राहून त्याच्यासाठी टाळ्या वाजवल्या. ते पाहून विराटनेही हात उंचावत त्यांचं प्रेम स्वीकारलं. त्यावेळी त्याने गुडबाय केल्यासारखी कृती केली. त्यामुळे मात्र चर्चांना उधाण आले आहे..विराट ऍडलेडवर शेवटचा सामना खेळला का, तो निवृ्त्ती घेणार आहे का, अशा अनेक चर्चा सुरू झाल्या आहेत. यापूर्वीच ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यातील वनडे मालिकेनंतर विराट कोहली आणि रोहित शर्मा निवृत्ती घेणार आहेत का, अशा चर्चा सुरू होत्याच, त्यातच विराटने केलेल्या कृतीने या चर्चांना अधिक हवा आता मिळाली आहे. रोहित शर्माला वनडे कर्णधारपदावरून या मालिकेपूर्वी हटवल्यानंतरच या दोघांच्या भवितव्याबाबत चर्चा होऊ लागली होती. बीसीसीआयनेही हे दोघे २०२७ वनडे वर्ल्ड कपपर्यंत भारतीय संघात असतील, असं म्हटलेलं नाही. त्यासाठी त्यांना फॉर्म सिद्ध करावा लागणार आहे. त्यामुळे आधीच कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० मधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराट आता वनडेला पण अलविदा लवकरच म्हणणार का असा प्रश्न सर्वांना पडला आहे..Virat Kohli: भविष्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्यांना विराट कोहलीचे उत्तर, बरंच काही बोलून गेला! पाहा शास्त्री-गिलख्रिस्टने घेतलेली मुलाखत Video.दरम्यान, विराट बाद झाल्यानंतर रोहित शर्मा आणि श्रयस अय्यर यांनी अर्धशतके करत भारताला १०० धावांचा टप्पा पार करून दिला होता. मात्र, रोहितला ७३ धावांवर मिचेल स्टार्कने बाद केले, तर श्रेयस अय्यरला ६१ धावांवर ऍडम झाम्पाने बाद केले. त्यानंतरचे फलंदाज मात्र स्वस्तात बाद झाले. एकट्या अक्षर पटेलने ४४ धावांची खेळी केली. पण बाकी कोणी काही करू शकले नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.