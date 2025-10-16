Cricket

Virat Kohli Property : विराटने भावाच्या नावावर केली प्रॉपर्टी, आलिशान बंगला ते लक्झरी फ्लॅट... जाणून घ्या काय काय दिले; लंडनला होतोय शिफ्ट?

Virat Kohli property transfer to brother: टीम इंडियाचा स्टार क्रिकेटपटू विराट कोहलीने आपल्या गुरुग्राम येथील आलिशान प्रॉपर्टीची पावर ऑफ अटर्नी आपल्या भावाच्या, विकास कोहलीच्या नावावर केली आहे.
Virat Kohli transfers his Gurugram property rights to brother Vikas

Virat Kohli transfers his Gurugram property rights to brother Vikas

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli Transfers Property Rights To Brother Vikas Kohli: भारतीय संघाचा सुपरस्टार विराट कोहली हा लंडनला शिफ्ट होतोय, अशी शक्यता आता आणखी बळावली आहे. राष्ट्रीय कर्तव्यावर नसताना विराट त्याची पत्नी अनुष्का व दोन मुलांसह लंडनमध्येच असतो. आताही तो आयपीएल २०२५ नंतर १४ ऑक्टोबरला भारतात आला आणि १५ तारखेला टीम इंडियासोबत ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला. या एका दिवसात त्याने त्याची गुरुग्राम येथील संपत्ती मोठा भाऊ विकास कोहली याच्या नावावर केली आहे.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
property
ind vs aus
ind vs aus matches
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com