ICC ODI Rankings: विराट कोहली, रोहित शर्मा यांची 'दबंग'गिरी; दोन दिग्गजांच्या निवृत्तीची वाट पाहणाऱ्यांना चपराक

भारतीय क्रिकेट संघाकडून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. विराटने दोन शतके आणि एक अर्धशतकासह ३०२ धावा केल्या, तर रोहितने दोन अर्धशतके केली. त्यामुळे आयसीसीच्या ताज्या वनडे क्रमवारीत विराट आणि रोहित यांना फायदा झाला आहे..भारतीय संघाने नुकतेच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिका २-१ अशा फरकाने जिंकली. ही मालिका भारताच्या विराट कोहली आणि रोहित शर्मा या सर्वात अनुभवी खेळाडूंनी गाजवली. त्याचे त्यांना आता फळीही मिळाले आहे. वयाची पस्तीशी ओलांडल्यानंतर अनेकदा त्यांच्या भविष्याबद्दल प्रश्न विचारण्यात आले आहेत, मात्र या दोघांनी त्यांच्या कामगिरीतून सर्व टीकाकारांना उत्तरं दिली आहेत. भारताच्या गेल्या दोन वनडे मालिकेत हे दोघे मालिकावीर ठरले आहेत. विराटने तर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झालेल्या वनडे मालिकेत तीन सामन्यात दोन शतके आणि एका अर्धशतकासह ३०२ धावा केल्या. त्यामुळे आता या मालिकेनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने जाहीर केलेल्या ताज्या वनडे क्रमवारीनुसार विराटने फलंदाजांच्या यादीत मोठी झेप घेतली आहे..ICC ODI Rankings : विराट कोहलीचे पाऊल पडते पुढे! रोहित शर्माची वाढली धाकधुक; नेमकं काय घडतंय? पाकिस्तानी बनला नंबर १.विराट वनडे फलंदाजांच्या क्रमवारीत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याचे ७७३ रेटिंग पाँइंट्स आहेत. पहिल्या क्रमांकावर भारताचा रोहित शर्मा कायम आहे. त्याने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध वनडे मालिकेत दोन अर्धशतके केली होती. त्याचे ७८१ रेटिंग पाँइंट्स आहेत. त्यामुळे पहिल्या दोन क्रमांकावर सध्या भारताचे रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीचे वर्चस्व दिसत आहे. भारताचा कर्णधार शुभमन गिल पाचव्या क्रमांकावर कायम आहे. दरम्यान, विराटने दुसऱ्या क्रमांकावर झेप घेतल्याने न्यूझीलंडचा डॅरिल मिचेल तिसऱ्या आणि अफगाणिस्तानचा इब्राहिम झाद्रान चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. पहिल्या १० मध्ये भारताचा श्रेयस अय्यरही असून तो १० व्या क्रमांकावर आहे. याशिवाय दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध गिलच्या अनुपस्थितीत भारतीय वनडे संघाचे नेतृत्व केलेल्या केएल राहुलनेही दोन अर्धशतके या मालिकेत केली. त्यानेही दोन स्थानांची प्रगती केली असून तो आता १२ व्या क्रमांकावर आला आहे. फलंदाजांच्या यादीत दक्षिण आफ्रिकेच्या फलंदाजांनीही प्रगती केली आहे. क्विंटन डी कॉक १३ व्या क्रमांकावर आला आहे, तर एडेन मार्करम चार स्थानांची प्रगती करत २५ व्या क्रमांकावर आला आहे. तेंबा बावुमा तीन स्थान पुढे जात ३७ व्या क्रमांकावर आला आहे..कुलदीप यादवचीही मोठी झेपगोलंदाजांच्या वनडे क्रमवारीत भारताच्या कुलदीप यादवने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तीन सामन्यांच्या मालिकेत सर्वाधिक ९ विकेट्स घेतल्या होत्या. त्यामुळे तो आता तीन स्थानांची प्रगती करत तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. त्याच्यापुढे आता पहिल्या क्रमांकावर राशिद खान आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर जोफ्रा आर्चर आहे. दरम्यान गोलंदाजांच्या यादीत पहिल्या १० मध्ये भारताचा कुलदीप एकमेव गोलंदाज आहे. रवींद्र जडेजा मात्र दोन स्थानांनी घसरला असून १६ व्या क्रमांकावर आला आहे, तसेच मोहम्मद सिराज ४ स्थानांनी घरसला असून २० व्या क्रमांकावर आहे..टी२० क्रमवारीत दक्षिण आफ्रिकेच्या डेवाल्ड ब्रेव्हिसला फायदावनडे मालिकेनंतर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात टी२० मालिका खेळली जात असून पहिल्या सामन्यात भारताने १०१ धावांनी विजय मिळवला. पण या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेसाठी डेवाल्ड ब्रेव्हिसने सर्वाधिक २२ धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे त्याने पहिल्या १० फलंदाजांमध्ये प्रवेश केला आहे. तो आता तीन स्थानांनी वर येत ८ व्या क्रमांकावर आला आहे. या यादीत भारताचा अभिषेक शर्मा पहिल्या क्रमांकावर कायम आहे. पण तिलक वर्मा पाचवरून सहव्या क्रमांकावर घसरला आहे. सूर्यकुमार यादवही आठवरून नवव्या क्रमांकावर घसरला आहे.गोलंदाजांच्या यादीत अक्षर पटेल १३ व्या क्रमांकावर पोहोचला आहे, तर अर्शदीप सिंगही तीन स्थानांची प्रगती करत २० व्या क्रमांकावर आला आहे. जसप्रीत बुमराहने सहा स्थानांनी झेप घेत २५ वे स्थान मिळवले आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर भारताचा वरुण चक्रवर्ती कायम आहे..ICC T20 Rankings: टी-२० क्रमवारीत भारताचे वर्चस्व! अभिषेक–वरुण चमकले, सूर्यकुमारचे नेतृत्व अव्वल.कसोटी क्रमवारीत स्टार्कची भरारीऍशेस २०२५-२६ मालिकेत पहिल्या दोन सामन्यातच १८ विकेट्स घेणारा मिचेल स्टार्क कसोटी गोलंदाजी क्रमवारीत तीन स्थानांची प्रगती करत आता तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. या यादीत अव्वल क्रमांकावर भारताचा जसप्रीत बुमराह आहे. तसेच फलंदाजांच्या यादीत जो रुट अव्वल क्रमांकावर कायम असला, तरी हॅरी ब्रुक चौथ्या क्रमांकावर घसरला आहे. त्यामुळे केन विलियम्सन दुसऱ्या आणि स्टीव्ह स्मिथ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. पहिल्या १० फलंदाजांमध्ये भारताचा यशस्वी जैस्वाल हा एकमेव फलंदाज आहे. तो ८ व्या क्रमांकावर आहे.