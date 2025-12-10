Cricket

ICC ODI Rankings: विराट कोहली, रोहित शर्मा यांची 'दबंग'गिरी; दोन दिग्गजांच्या निवृत्तीची वाट पाहणाऱ्यांना चपराक

Virat Kohli - Rohit Sharma ICC ODI Rankings: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत भारतीय खेळाडूंचा वर्चस्व दिसून आला. विराट कोहलीने ही मालिका गाजवली असून तो वनडे क्रमवारीत अव्वल क्रमांकावर असलेल्या रोहित शर्माच्या आणखी जवळ पोहचला आहे.
Virat Kohli - Rohit Sharma | ICC ODI Rankings

Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघाकडून दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या वनडे मालिकेत रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.

  • विराटने दोन शतके आणि एक अर्धशतकासह ३०२ धावा केल्या, तर रोहितने दोन अर्धशतके केली.

  • त्यामुळे आयसीसीच्या ताज्या वनडे क्रमवारीत विराट आणि रोहित यांना फायदा झाला आहे.

