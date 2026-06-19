Virat Kolhi Injury Update: विराट इंग्लंड दौऱ्यावर खेळणार का? दुखापतीमुळे झालाय संघाबाहेर, समोर आले नवीन अपडेट्स

Virat Kolhi Injury Update: भारताचा संघ सध्या अफगाणिस्तानविरुद्ध(IND VS AFG) ३ एकदिवसीय सामन्यांची मालिका खेळत आहे. या मालिकेत भारताने दमदार कामगिरी करत मालिका आपल्या नावावर केली आहे. मात्र, या मालिकेतील एक सामना अजून बाकी आहे. भारताने पहिल्या दोन सामन्यांमध्ये विजय मिळवत मालिकेत २-० अशी अजिंक्य आघाडी घेतली आहे. मात्र, या मालिकेत भारताचा स्टार फलंदाज विराट कोहली दुखापतीमुळे संघाबाहेर आहे. आयपीएल २०२६ मध्ये रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूकडून(RCB) खेळताना विराट कोहलीला(virat kolhi)हॅमस्ट्रिंगची दुखापत झाली होती आणि सध्या तो त्यातून सावरत आहे..सुरुवातीला संघात निवड होऊनही त्याच्या फिटनेसची समस्या गंभीर असल्यामुळे त्याला भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात सुरू असलेल्या एकदिवसीय मालिकेतून बाहेर बसावे लागले. त्याच्या जागी युवा फलंदाज यशस्वी जयस्वालला संघात स्थान देण्यात आले. मात्र, विराट आणखी किती काळ मैदानाबाहेर राहणार याबाबत अद्याप कोणतीही स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. त्यामुळे आगामी इंग्लंड दौऱ्यासाठी तो वेळेत तंदुरुस्त होईल का, असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे..IND VS AFG 1ST ODI: विराटच्या जागेवर कोण खेळणार? टीम इंडियाच्या प्रशिक्षकाने दिले संकेत; यष्टिरक्षकही बदलणार... नेमकं काय होणार? .टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, ३७ वर्षीय विराट कोहली फिटनेस चाचणीसाठी बंगळुरू येथील बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये हजर राहण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर त्याच्या पुनरागमनाबाबत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. त्यामुळे विराटच्या चाहत्यांसाठी ही आनंदाची बातमी मानली जात आहे..सध्या विराटचे पुनर्वसन सुरू असून त्याची दुखापत वेगाने बरी होत असल्याचे सांगितले जात आहे. एका सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, त्याची प्रकृती अपेक्षेप्रमाणे सुधारत राहिली तर तो इंग्लंडविरुद्धच्या आगामी एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघात पुनरागमन करू शकतो..भारताने आयर्लंड आणि इंग्लंड दौऱ्यासाठी टी-२० संघाची घोषणा आधीच केली आहे. मात्र, इंग्लंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेसाठीचा संघ अद्याप जाहीर करण्यात आलेला नाही. बीसीसीआयचे सचिव देवजित सैकिया यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुढील तीन ते चार दिवसांत निवड समितीची बैठक होणार असून त्यामध्ये इंग्लंड दौऱ्यासाठीचा एकदिवसीय संघ निश्चित केला जाईल..IND vs AFG, ODI: विराट कोहलीच्या बदली खेळाडूसाठी केवळ ऋतुराज गायकवाडच नाही, तर 'हे' तीन खेळाडूही शर्यतीत.दरम्यान, विराट कोहलीने कसोटी आणि टी-२० आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली असून सध्या तो केवळ एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहे. त्यामुळे इंग्लंड मालिकेत त्याचे पुनरागमन होते का, याकडे सर्व क्रिकेट चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.