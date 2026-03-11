Cricket

विराट कोहली IPL 2026 साठी सज्ज! 61 सेकंदाचा 'पॉवर-पॅक' वर्कआउट Video Viral

Virat Kohli Training Video: विराट कोहलीने आयपीएल २०२६ साठी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. त्याने इंस्टाग्रामवर ६१ सेकंदाचा पॉवर-पॅक वर्कआउट व्हिडिओ शेअर केला आहे.
Virat Kohli Video

Virat Kohli Video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धा २८ मार्च रोजी सुरू होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय खेळाडूंच्या त्यांच्या त्यांच्या फ्रँचायझीसोबत सरावालाही सुरुवात झाली आहे. यंदाच्या हंगामातही गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे.

दरम्यान, विराट कोहलीनेही (Virat Kohli) १९ व्या हंगामासाठी तयारी सुरू केली आहे. विराट कोहलीला मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याचे इंस्टाग्रामवरही २५० मिलियनहून अधिक फॉलेवर्स आहेत. त्यामुळे त्याने एखादी पोस्ट केली, तर ती काही क्षणात व्हायरल होत असते. असाच त्याचा नुकताच पोस्ट केलेला व्हिडिओची (Video) जोरदार चर्चा होत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
RCB
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Cricket Video
Cricket Viral Video
cricket news today
instagram post
IPL 2026

Related Stories

No stories found.