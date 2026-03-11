विराट कोहली IPL 2026 साठी सज्ज! 61 सेकंदाचा 'पॉवर-पॅक' वर्कआउट Video Viral

इंडियन प्रीमियर लीग २०२६ (IPL 2026) स्पर्धा २८ मार्च रोजी सुरू होणार आहे. या स्पर्धेसाठी भारतीय खेळाडूंच्या त्यांच्या त्यांच्या फ्रँचायझीसोबत सरावालाही सुरुवात झाली आहे. यंदाच्या हंगामातही गतविजेत्या रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू संघाकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे. दरम्यान, विराट कोहलीनेही (Virat Kohli) १९ व्या हंगामासाठी तयारी सुरू केली आहे. विराट कोहलीला मोठा चाहतावर्ग आहे. त्याचे इंस्टाग्रामवरही २५० मिलियनहून अधिक फॉलेवर्स आहेत. त्यामुळे त्याने एखादी पोस्ट केली, तर ती काही क्षणात व्हायरल होत असते. असाच त्याचा नुकताच पोस्ट केलेला व्हिडिओची (Video) जोरदार चर्चा होत आहे. .विराट कोहलीने बुधवारी इंस्टाग्रामवर आयपीएल २०२६ साठीच्या तयारीचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. यामध्ये तो नेट्समध्ये जोरदार फलंदाजीचा सराव करताना दिसत आहे. तो शाडो ट्रेनिंग करतानाही दिसत आहे. त्याने या ६१ सेकंदाच्या पॉवर पॅक वर्कआऊट व्हिडिओला 'IPL 2026' असं कॅप्शन देखील दिले आहे. त्यामुळे या व्हिडिओतून विराट आयपीएलच्या १९ व्या हंगामासाठी अगदीच सज्ज असल्याचे दिसत आहे..विराटचा यंदा रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरूसोबतचाही १९ वा हंगाम असणार आहे, त्यामुळे एकाच संघासाठी १९ हंगाम खेळणारा तो एकमेव खेळाडू आहे. विशेष म्हणजे यंदा बंगळुरू गतविजेते म्हणून मैदानात उतरणार आहेत. बंगळुरूने गेल्यावर्षी १८ वर्षांची प्रतिक्षा संपवत पहिल्यांदा आयपीएलचे विजेतेपद जिंकले होते. त्यावेळी विराट भावूकही झाला होता. त्यामुळे यंदाही तो आयपीएल २०२६ मध्ये आकर्षणाचा केंद्रबिंदु असेल. याशिवाय जानेवारी २०२६ नंतर तो थेट आयपीएलमध्येच मैदानावर दिसणार असल्याने त्याला पाहण्याची उत्सुकता देखील चाहत्यांमध्ये आहे..दरम्यान, गेल्यावर्षी झालेल्या चेंगराचेंगरीनंतर यंदा बंगळुरू घरच्या मैदानावर एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर खेळणार की नाही, असा प्रश्न होता. मात्र बंगळुरूने काही दिवसांपूर्वीच जाहीर केले की घरच्या मैदानावरील ७ सामन्यांपैकी ५ सामने एम चिन्नास्वामी स्टेडियमवर, तर २ सामने रायपूरला खेळले जाणार आहेत..IPL 2026 Schedule: परंपरेला तडा! RCB vs CSK हे आयपीएल २०२६च्या पहिल्याच सामन्यात भिडण्याचा अंदाज; जाणून घ्या महत्त्वाचे अपडेट्स .विराट कोहली सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडूविराट आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू आहे. त्याने आयपीएलमध्ये २६७ सामने खेळले असून ८६६१ धावा केल्या आहेत. त्याने सर्वाधिक ८ शतकेही केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.