विराट कोहलीसारखं 'Fit' दिसण्यासाठी भारतीय क्रिकेटपटूंचा मेहनत सोडून शॉर्टकट? वजन कमी करण्यासाठी घेतायेत इंजेक्शन?

Indian cricket weight loss injection controversy: भारतीय क्रिकेटपटूंच्या वाढत्या दुखापतींनी संघ व्यवस्थापनाची डोकेदुखी वाढवली असताना एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सध्याच्या घडीला भारताचे १३ हून अधिक खेळाडू बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलेन्समध्ये ( CoE) दुखापतीतून सावरण्यासाठी मेहनत घेत आहेत. विराट कोहलीने भारतीय क्रिकेटमध्ये फिटनेसचे महत्त्व आणले आणि त्यामुळे yo yo test सुरू झाली. पण, विराटसारखी फिटनेस गाठण्यासाठी भारतीय क्रिकेटपटू शॉर्टकट मारत असल्याचे वृत्त आहे. .विराटसारखे फिट दिसण्याच्या दबावामुळे क्रिकेटपटू वजन कमी करण्याच्या इंजेक्शन्सकडे वळत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित राहत आहे. एका अहवालानुसार, इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये खेळणाऱ्या खेळाडूंसह क्रिकेटपटूंमध्ये सडपातळ दिसण्यासाठी ओझेम्पिक ( Ozempic) आणि मौंजारो ( Mounjaro) सारखी GLP-1 औषधे घेण्याचा कल वाढत आहे..IPL 2027 TRADE: नवा कोच, नवा प्लान! हार्दिक पांड्याच्या ट्रेडवरून CSK चं विधान; ऋतुराज, MS Dhoni यांच्याशी चर्चा, नेमकं काय शिजतंय?.केवळ वरिष्ठ खेळाडूच या GLP-1 औषधांकडे वळालेले नाहीत. विराटने त्याच्या फिटनेसमधून तरुण खेळाडूंसाठी एक आदर्श ठेवला आहे आणि त्यामुळे किशोरवयीन मुलाचे तंदुरुस्त खेळाडूपर्यंतचे परिवर्तन होताना दिसतेय. विराटने आपल्या आहारात बदल केला आणि कठोर प्रशिक्षण पद्धतीचे पालन केले. पण, काही भारतीय खेळाडू शॉर्टकट मारत असल्याचे वृत्त क्रिकब्लॉगरने दिले आहे. "नियमित व्यायामासोबतच वजन कमी करण्याचा हा एक सोपा मार्ग म्हणून पाहिला जात आहे. म्हणूनच काही क्रिकेटपटू याचा अवलंब करत आहेत. अगदी बॉलिवूड स्टारसुद्धा हे करत आहेत," असे एका सूत्राने त्या वेबसाईटला सांगितले..What Are Ozempic & Mounjaro?GLP-1-आधारित औषधे, मधुमेहावर उपचार करण्यासाठी डॉक्टरांनी लिहून दिलेली असतात. पण, त्यांचा वापर वजन नियंत्रणासाठी देखील केला जाऊ शकतो. ओझेम्पिकमध्ये “सेमाग्लुटाइड” असते, जे टाईप २ मधुमेहावर उपचार करण्यासाठी वापरले जाते. ते भूक कमी करण्यास, पचनक्रिया मंद करण्यास आणि रक्तातील साखर नियंत्रित करण्यास देखील मदत करते.मौंजारोमध्ये टिर्झेपेटाइड असते, जे रक्तातील साखरेचे चांगले व्यवस्थापन करण्यास आणि वजन कमी करण्यास मदत करू शकते असे म्हटले जाते. दोन्ही औषधे इंजेक्शनच्या स्वरूपात घेतली जातात. मात्र, या औषधांचे दुष्परिणामही आहेत. ज्याने उलट्या, मळमळ, अतिसार आणि बद्धकोष्ठता होऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.