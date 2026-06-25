Virat Kohli: विराट कोहलीच्या नावाची जादू! लॉन्च होताच One8 चे 1.5 लाख शूज विकले; 24 तासांत कोट्यवधींची कमाई

Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली मैदानावर आपल्या फलंदाजीने चाहत्यांचे मनोरंजन करतोच, पण आता त्याचा व्यवसायही चर्चेचा विषय ठरला आहे. विराट कोहलीच्या One8 ब्रँडने नुकतेच नवीन शूज लॉन्च केले असून, त्यांना चाहत्यांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. लॉन्च झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच सुमारे १.५ लाख जोडे विकले गेल्याची माहिती समोर आली आहे..या शूजची किंमत ९,२३० रुपये ठेवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही किंमत विराटने कसोटी क्रिकेटमध्ये केलेल्या धावांच्या संख्येवर आधारित ठेवण्यात आली आहे. दिल्लीसह अनेक मोठ्या शहरांमधील शोरूममध्ये हे शूज खरेदी करण्यासाठी चाहत्यांची मोठी गर्दी होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. सोशल मीडियावरही अनेक चाहते One8 शूज खरेदी केल्याचे फोटो आणि व्हिडिओ शेअर करत आहेत..शूजच्या डिझाइन आणि स्टाईलचेही मोठ्या प्रमाणात कौतुक होत आहे. त्यामुळे हे शूज बाजारात येताच चर्चेचा विषय ठरले आहेत. काही मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, या शूजच्या विक्रीतून पहिल्याच २४ तासांत सुमारे १४० कोटी रुपयांची उलाढाल झाल्याचे सांगितले जात आहे..IPL 2026, Viral Video: विराट कोहलीने ट्रॅव्हिस हेडसोबत हँडशेकच केला नाही, सामन्यात नेमका काय झालेला राडा? जाणून घ्या सविस्तर.One8 हा विराट कोहलीचा स्पोर्ट्स आणि लाइफस्टाइल ब्रँड आहे. या ब्रँडची सुरुवात २०१७ मध्ये झाली होती. विराटच्या जर्सीवरील १८ या क्रमांकावरून या ब्रँडला One8 हे नाव देण्यात आले आहे. या ब्रँडअंतर्गत शूजसोबत टी-शर्ट, जॅकेट, ट्रॅक पँट आणि इतर स्पोर्ट्सवेअर उत्पादनेही विकली जातात. विराटच्या लोकप्रियतेमुळे आणि ब्रँडवरील विश्वासामुळे One8 शूजना मिळालेला हा प्रतिसाद सध्या सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.