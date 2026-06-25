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Virat Kohli: विराट कोहलीच्या नावाची जादू! लॉन्च होताच One8 चे 1.5 लाख शूज विकले; 24 तासांत कोट्यवधींची कमाई

One8 shoes launch details: Virat Kohli च्या One8 Shoes ला लॉन्च होताच जबरदस्त प्रतिसाद मिळाला. One8 Brand च्या नवीन शूजची विक्री आणि चर्चेतील खास कारणे जाणून घ्या.
Virat Kohli

Virat Kohli

esakal

Varsha Balhe
Updated on

Virat Kohli: भारतीय क्रिकेट संघाचा स्टार फलंदाज विराट कोहली मैदानावर आपल्या फलंदाजीने चाहत्यांचे मनोरंजन करतोच, पण आता त्याचा व्यवसायही चर्चेचा विषय ठरला आहे. विराट कोहलीच्या One8 ब्रँडने नुकतेच नवीन शूज लॉन्च केले असून, त्यांना चाहत्यांकडून जबरदस्त प्रतिसाद मिळत आहे. लॉन्च झाल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच सुमारे १.५ लाख जोडे विकले गेल्याची माहिती समोर आली आहे.

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