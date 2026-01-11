Cricket

IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं

Virat Kohli Reveals Where He Keeps Trophies: भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या वनडे सामन्यात विजय मिळवला. विराट कोहलीने ९३ धावांची शानदार खेळी करत सामनावीर पुरस्कार जिंकला. हा पुरस्कार जिंकल्यानंतर त्याने त्याच्या ट्रॉफी कुठे ठेवतो हे सांगितले.
Virat Kohli | India vs New Zealand

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारत आणि न्यूझीलंड संघात रविवारी झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने सामनावीर पुरस्कार जिंकला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध ४ विकेट्सने रोमांचक विजय मिळवला.

विराटने (Virat Kohli) शानदार खेळी करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. विराटने गेल्या ५ सामन्यात ५० धावांचा टप्पा ओलांडला असून त्याने पुन्हा एकदा त्याला चेस मास्टर का म्हणतात हे दाखवून दिले आहे.

