IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं

भारत आणि न्यूझीलंड संघात रविवारी झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात विराट कोहलीने सामनावीर पुरस्कार जिंकला. या सामन्यात भारताने न्यूझीलंडविरुद्ध ४ विकेट्सने रोमांचक विजय मिळवला. विराटने (Virat Kohli) शानदार खेळी करत विजयात मोलाचा वाटा उचलला. विराटने गेल्या ५ सामन्यात ५० धावांचा टप्पा ओलांडला असून त्याने पुन्हा एकदा त्याला चेस मास्टर का म्हणतात हे दाखवून दिले आहे..IND vs NZ, 1st ODI: विराट कोहलीचं शतक हुकलं, पण भारतानं मैदान जिंकलं! रोमांचक सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव.या सामन्यात भारताकडून ३०१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना विराटने ९१ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारासह ९३ धावांची खेळी केली. त्याचे शतक ७ धावांनी हुकले. दरम्यान, त्याच्या या अर्धशतकामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कार मिळाला. त्याचा हा वनडेतील ४५ वा सामनावीर पुरस्कार (Player of the Match) ठरला. तो वनडेत सर्वाधिक सामनावीर पुरस्कार जिंकणाऱ्या खेळाडूंमध्ये सचिन तेंडुलकर आणि सनथ जयसूर्या यांच्यापाठोपाठ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. इतकेच नाही, विराटने या खेळीदरम्यान २८ हजार आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण केल्या. तो सर्वात कमी डावात हा टप्पा पार करणारा खेळाडू ठरला. तसेच तो सर्वाधिक आंतरराष्ट्रीय धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीतही सचिन तेंडुलकरपाठोपाठ (३४३५७) दुसऱ्या क्रमांकावर आला. त्याने कुमार संगकाराला (२८०१६) मागे टाकले. विराटच्या आता ६२४ डावात २८०६८ धावा केल्या..विराटने सामनावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर त्याला या पुरस्कारांबद्दल हर्षा भोगले यांनी मॅच प्रेझेंटेशनमध्ये प्रश्न विचारला. त्यावेळी विराटने सांगितले की 'प्रमाणिकपणे सांगायचं तर मला नाही माहित मी किती पुरस्कार जिंकलो आहे. मी या ट्रॉफी गुरगावला माझ्या घरी माझ्या आईकडे पाठवून देतो. तिला त्या ट्रॉफी ठेवायला आवडतात.'त्यानंतर २८ हजार धावांच्या विक्रमाबद्दल विचारल्यानंतर विराट म्हणाला, 'मी जर माझ्या संपूर्ण प्रवासाकडे पाहिले, तर ते सर्व स्वप्नपूर्ती झाल्यासारखे आहे. मला माझी क्षमता माहिती आहे, पण मला हे पण माहिती आहे की मी आत्ता जिथे आहे, तिथे पोहचण्यासाठी मला मेहनत करावी लागली आहे. माझ्या अपेक्षेपेक्षा मला देवाने खूप काही दिले आहे. मी माझ्या प्रवासाकडे अत्यंत कृतज्ञतेने पाहातो आणि मला त्याचा अत्यंत अभिमान आहे. '.विराट पुढे म्हणाला, 'मी प्रामाणिकपणे सांगतो, पण मी आत्ता ज्या प्रकारे खेळत आहे, ते पाहाता मी खरंच कोणत्याही विक्रमाचा विचार करत नाहीये. जर आम्ही प्रथम फलंदाजी केली असती, तर मी आणखी आक्रमक खेळलो असतो. पण धावांचा पाठलाग करताना धावफलकाकडे पाहून परिस्थितीनुसार मला खेळावे लागणार होते. मला बाऊंड्री माराव्या वाटत होत्या, त्याचवेळी अनुभव मला आडवत होता. माझ्या डोक्यात फक्त इतकेच होते की मला संघाला अशा स्थितीत ठेवायचे होते, जिथून आम्ही सहज जिंकू शकतो.'तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीबद्दल विराट म्हणाला, 'मी तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो, कारण जर परिस्थिती कठीण असेल, तर मी आक्रमक खेळायला स्वत:ला पाठिंबा देतो. कोणत्याही चेंडूवर तुमच नाव लिहिलेले असू शकते, त्यामुळे शांत राहण्यात काही अर्थ नसतो. पण त्याचवेळी बेजबाबदार शॉट्स खेळू नयेत, तुम्ही तुमच्या क्षमतेनुसार खेळायला हवे. मी आज जेव्हा रोहित बाद झाल्यावर फलंदाजीला आलो, तेव्हा मला वाटले की पहिल्या २० चेंडूवर मी आक्रमण करायला हवे.'.तो फलंदाजीला आल्यानंतर प्रेक्षकांकडून त्याचे उत्साहात स्वागत होते. याबाबत विचारल्यानंतर विराट म्हणाला, 'प्रत्येक सामन्यात वेगवेगळ्या वेळी हे घडतं. मला जाणीव आहे, पण खरं सांगायचं तर मला ते चांगलं वाटत नाही. मी हीच गोष्ट एमएस धोनीसोबतही होताना पाहिली आहे. जेव्हा एखादा खेळाडू बाहेर जात असतो आणि त्यावेळी प्रेक्षक उत्साह दाखवतात, तेव्हा चांगलं वाटत नाही. मी प्रेक्षकांचा उत्साह समजू शकतो, पण मी मला काय करायचे आहे, त्यावर लक्ष केंद्रित करतो. मी प्रचंड कृतज्ञ आहे. मी मला जे लहानपणापासून आवडते ते करून इतक्या साऱ्या लोकांना आनंद देऊन शकतो, याचा आनंद आहे. यापेक्षा आणखी मी काय मागू शकतो. मी माझं स्वप्न सत्यात जगतोय. लोकांना हसताना पाहून मला आनंद वाटतो.'.IND vs NZ, 1st ODI: रोहित शर्माची २६ धावांचीच खेळी, पण दोन सिक्स मारून केला आजपर्यंत कोणालाच न जमलेला पराक्रम.या सामन्यात भारताविरुद्ध न्यूझीलंडने प्रथम फलंदाजी करताना ५० षटकात ८ बाद ३०० धावा केल्या. न्यूझीलंडकडून डॅरिल मिचेल (८४), डेव्हॉन कॉनवे (५६) आणि हेन्री निकोल्स (६२) यांनी अर्धशतके केली. भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी २ विकेट घेतल्या. त्यानंतर ३०१ धावांचा पाठलाग भारताने ६ विकेट्स गमावत ४९ षटकात पू्र्ण केला. विराटशिवाय शुभमन गिलने ५६ धावांची खेळी केली. तसेच श्रेयस अय्यरने ४९ धावांची खेळी केली. केएल राहुल आणि हर्षित राणा यांनी प्रत्येकी २९ धावांची छोटेखानी पण महत्त्वपूर्ण खेळी केली..