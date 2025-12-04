Cricket

IND vs SA, Video:अरे लागलं का? स्वत:च्याच शॉटनंतर ऋतुराजला पाहून विराटच्या काळजाचा चुकला ठोका, पाहा नेमकं काय घडलं

Virat Kohli’s Straight Hit Almost Injures Ruturaj Gaikwad : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध दुसऱ्या वनडेत एका क्षणी विराटच्या एका शॉटमुळे सर्वांना घाबरवलं होतं. तो स्वत: एका क्षणासाठी घाबरला होता. नेमकं काय झालं होतं पाहा व्हिडिओ.
Virat Kohli - Ruturaj Gaikwad | India vs South Africa 2nd ODI

Virat Kohli - Ruturaj Gaikwad | India vs South Africa 2nd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात ४ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला.

  • विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी शतके करत विक्रमी भागीदारी केली.

  • विराटच्या एका शॉटमुळे ऋतुराज जखमी होण्यापासून थोडक्यात वाचला.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Ruturaj Gaikwad
cricket news today
India vs South Africa
ODI cricket

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com