IND vs SA, Video:अरे लागलं का? स्वत:च्याच शॉटनंतर ऋतुराजला पाहून विराटच्या काळजाचा चुकला ठोका, पाहा नेमकं काय घडलं

भारतीय संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या वनडे सामन्यात ४ विकेट्सने पराभव पत्करावा लागला. विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी शतके करत विक्रमी भागीदारी केली. विराटच्या एका शॉटमुळे ऋतुराज जखमी होण्यापासून थोडक्यात वाचला..भारतीय क्रिकेट संघाला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध बुधवारी (४ डिसेंबर) वनडे मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात पराभवाचा सामना करावा लागला. दक्षिण आफ्रिकेने रायपूरला झालेला हा सामना ४ विकेट्सने जिंकून मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आहे. या सामन्यात जरी भारतीय संघाला पराभूत व्हावं लागलं असलं तरी विराट कोहली आणि ऋतुराज गायकवाड यांनी दमदार कामगिरी करत सर्वांचे लक्ष वेधले. या दोघांनीही शतके करताना विक्रमी भागीदारीही केली. या दरम्यान असाही एक क्षण आला होता, ज्यावेळी विराट कोहलीमुळे ऋतुराज गायकवाड जखमी होता होता थोडक्यात वाचला..IND vs SA 2nd ODI: 'तुझं डोकं लावू नकोस, मी सांगतोय तसं कर...' KL Rahul संतापला, प्रसिद्ध कृष्णाला धारेवर धरले, Video Viral .झाले असे की प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेला भारतीय संघाने रोहित शर्मा आणि यशस्वी जैस्वाल यांच्या विकेट्स पहिल्या १० षटकातच गमावल्या होत्या. मात्र त्यानंतर विराट आणि ऋतुराज या दोघांनीही मोठी जोखीम न घेता १९५ धावांची भागीदारी केली. त्यांची भागीदारी सुरू असताना दोघेही शतकांच्या जवळ पोहचले असताना विराटच्या एका शॉटने सर्वांना एका क्षणासाठी घाबरवलं होतं..कॉर्बिन बॉश ३४ व्या षटकात गोलंदाजी करत होता. यावेळी विराटने पहिल्याच चेंडूवर जोरात सरळ शॉट खेळला. त्यावर चेंडू इतका जोरात नॉन-स्ट्रायकरवर असलेल्या ऋतुराजच्या दिशेने गेला की तो चेंडू त्याला जोरात लागू शकला असता. मात्र ऋतुराजने परिस्थिती लक्षात घेत त्वरित मागे वळून खाली वाकला. त्यामुळे चेंडू त्याच्या उजव्या हाताच्या अगदी जवळून गेला, पण त्याला लागला नाही. मात्र चेंडू ज्या वेगात त्याच्या जवळून गेला, ते पाहून एका क्षणी विराटही घाबरला होता, त्याने लगेचच जाऊन ऋतुराजला लागलं तर नाही ना, याची चौकशीही केली. हा क्षण सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, ऋतुराज खाली वाकल्याने तो चेंडू चौकारासाठी गेला आणि विराट त्या शॉटवर ९० धावांवर पोहचला होता. त्यानंतर ऋतुराजने ७७ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले. ऋतुराज शतकानंतर ८३ चेंडूत १०५ धावा करून बाद झाला. तो बाद झाल्यानंतर विराटने ९० चेंडूत त्याचे ५३ वे वनडे शतक पूर्ण केले. तो देखील शतकानंतर ९३ चेंडूत १०२ धावांवर बाद झाला. या दोघामध्ये झालेली भागीदारी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वनडेतील भारताकडून करण्यात आलेली सर्वोच्च भागीदारी ठरली. हे दोघे बाद झाल्यानंतर केएल राहुलनेही ६६ धावांची खेळी केली. ज्यामुळे भारताने ५० षटकात ५ बाद ३५८ धावा केल्या..IND vs SA: अरे माग रे इच्छा...! रोहित शर्माच्या पापणीचा केस गालावर पडताच रिषभ पंतने काय केलं पाहा Video.मात्र, भारताने दिलेलं ३५९ धावांचे लक्ष्य दक्षिण आफ्रिकेने ४९.२ षटकात ६ विकेट्स गमावत पूर्ण केले. दक्षिण आफ्रिकेकडून एडेन मार्करमने ११० धावांची शतकी खेळी केली, तर मॅथ्यू ब्रिट्झकेने ६८ आणि डेवाल्ड ब्रेव्हिसने ५४ धावांची खेळी केली. तेंबा बावुमाने ४६ धावांचे आणि कॉर्बिन बॉशने १५ चेंडूत नाबाद २९ धावांचे महत्त्वपूर्ण योगदान दिले..