Cricket

AUS vs IND: जरा इकडे ये ऐक... विराट कोहलीने कॅप्टन शुभमन गिलला हात धरून मागे खेचलं अन् मग...; Video Viral

Virat Kohli guides skipper Shubman Gill: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात तिसरा वनडे सामना सिडनीमध्ये खेळला जात आहे. या सामन्यात एका क्षणी विराट कोहलीने कर्णधार शुभमन गिलचा हात धरून त्याला मागे खेचले आणि त्याला मार्गदर्शन केले. याचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होतोय.
Virat Kohli - Shubman Gill | Australia vs India 3rd ODI

Virat Kohli - Shubman Gill | Australia vs India 3rd ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • सिडनी क्रिकेट मैदानात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात तिसरा वनडे सामना सुरू आहे.

  • या सामन्यादरम्यान विराट कोहली कर्णधार शुभमन गिलला मार्गदर्शनही करताना दिसला.

  • त्याने एका षटकादरम्यान गिलला मागे ओढून काहीतरी सल्ला दिल्याचेही दिसले, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
ind vs aus
australia cricket team
cricket news today
ODI cricket
ODI captain
Shubman Gill

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com