AUS vs IND: जरा इकडे ये ऐक... विराट कोहलीने कॅप्टन शुभमन गिलला हात धरून मागे खेचलं अन् मग...; Video Viral

सिडनी क्रिकेट मैदानात भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात तिसरा वनडे सामना सुरू आहे. या सामन्यादरम्यान विराट कोहली कर्णधार शुभमन गिलला मार्गदर्शनही करताना दिसला. त्याने एका षटकादरम्यान गिलला मागे ओढून काहीतरी सल्ला दिल्याचेही दिसले, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे..ऑस्ट्रेलिया आणि भारत संघात सिडनी क्रिकेट मैदानात तिसरा आणि अखेरचा वनडे सामना शनिवारी (२५ ऑक्टोबर) सुरू आहे. हा मालिकेतील अखेरचा सामना असल्याने विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. कदाचित ऑस्ट्रेलियातील हा त्यांचा अखेरचा सामना असेल, अशी चर्चा आहे. या दोघांनीही यापूर्वीच आंतरराष्ट्रीय टी२० आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली असल्याने ते केवळ वनडेत सक्रिय आहेत. तसेच कारकिर्दीची अखेरच्या टप्प्यात आहेत. त्यामुळे हा दोघांचाही अखेरचा ऑस्ट्रेलिया दौरा असल्याचे म्हटले जात आहे. .Virat Kohli चे फ्युचर २०१६ मध्येच सांगितले गेले होते... आता खरं ठरतंय; वाचा निवृत्तीबद्दल पुढचं भविष्य काय सांगत.दोघेही सध्या संघातील सर्वात अनुभवी खेळाडूही आहेत. याशिवाय या मालिकेत २६ वर्षीय शुभमन गिलच्या नेतृत्वात खेळताना दिसत आहेत. गिलने या मालिकेपासूनच भारताच्या वनडे संघाच्या नेतृत्वाची धूरा सांभाळली आहे. त्यामुळे गिल विराट आणि रोहित या दोघांकडूनही मैदानात मार्गदर्शन घेताना दिसला आहे. याचदरम्यानचा एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..तिसऱ्या वनडेदरम्यान कर्णधार शुभमन गिल सुरुवातीपासून गोलंदांजीतील बदल चांगले करताना दिसत होता, त्याला विराट आणि रोहितचे मार्गदर्शनही मिळत होते. यादरम्यान, गिल क्षेत्ररक्षणासाठी त्याच्या जागेवर जात असताना अचानक समोरून विराट आला आणि त्याने गिलचा हात धरला आणि त्याला मागे खेचले. त्यानंतर तो गिलला सल्ले देताना दिसला. यावेळी गिलने फार काही न बोलता सर्व ऐकून घेतले. यावेळी केएल राहुल देखील त्यांच्या शेजारी उभा होता. शेवटी केएल राहुल विराटला काहीतरी बोलला आणि त्यानंतर तिघेही आपापल्या जागेवर क्षेत्ररक्षणासाठी गेले. दरम्यान, विराटने हक्काने ज्याप्रकारे गिलला सल्ले दिले आणि गिलनेही त्याचा सन्मान करत सर्व शांतपणे ऐकले, त्याचं सध्या कौतुक होत असून या घटनेचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे..दरम्यान, तिसर्या सामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी चांगली कामगिरी केली, विशेषत: हर्षित राणाने. त्यामुळे भारताने ऑस्ट्रेलियाला ४६.४ षटकातच २३६ धावांवर रोखले. ऑस्ट्रेलियाकडून मॅथ्यू रेनशॉने सर्वाधिक ५६ धावांची खेळी केली. तसेच मिचेल मार्शने ४१ धावांची खेळी केली. ट्रॅव्हिस हेड (२९), मॅथ्यू शॉर्ट (३०), ऍलेक्स कॅरी (२४), कुपर कोनोली (२३) यांनी छोटेखानी खेळी केल्या, पण कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही. भारताकडून गोलंदाजी करताना हर्षित राणाने सर्वाधिक ४ विकेट्स घेतल्या. तसेच वॉशिंग्टन सुंदरने २ विकेट्स घेतल्या. कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, मोहम्मद सिराज आणि प्रसिद्ध कृष्णा या चौघांनाही प्रत्येकी १ विकेट मिळाली..AUS vs IND 3rd ODI: भारताचे गोलंदाज चमकले, ऑस्ट्रेलियाला अडीचशेच्या आत रोखले; आता व्हाईटवॉश टाळण्याचं लक्ष्य.हा सामना जिंकण्यासाठी भारतासमोर २३७ धावांचे लक्ष्य आहे. ऑस्ट्रेलियाने या वनडे मालिकेतील पहिले दोन्ही सामने जिंकल्याने यापूर्वीच मालिका जिंकली आहे. त्यामुळे प्रतिष्ठा राखण्याच्या दृष्टीने भारतासाठी तिसरा वनडे सामना महत्त्वाचा आहे. हा सामना जिंकून भारतीय संघ व्हाईटवॉश टाळण्याचा प्रयत्न करेल. तसेच ऑस्ट्रेलिया मात्र निर्विवाद वर्चस्वासाठी प्रयत्नशील असेल..