होऊन जाऊ दे...! विराट कोहली, RCB च्या सर्व खेळाडूंना भारतीय हॉकी संघानं दिलं आव्हान; Yo-Yo Test साठी समोरासमोर येणार

Virat Kohli and RCB Yo-Yo Test challenge by Indian hockey team: भारतीय हॉकी संघाचा स्टार खेळाडू मनप्रीत सिंग याने भारताचा सर्वात तंदुरुस्त क्रिकेटपटू विराट कोहली आणि संपूर्ण RCB संघाला एका सराव सत्रात सामील होण्याचे आवाहन केले आहे. या सत्रात दोन्ही संघ एकमेकांविरुद्ध खेळून कोणता संघ अधिक तंदुरुस्त आहे हे सिद्ध करतील. विराट आपली तंदुरुस्ती जपण्यासाठी ओळखला जातो आणि तो सर्वात तंदुरुस्त भारतीय क्रिकेटपटू आहे. BCCI ने सेट केलेल्या १६.५ च्या गुणांसह विराट Yo-Yo Test मध्ये २१.६ गुणांसह सर्वोत्तम ठरला आहे. विराट जेव्हा कर्णधार होता, तेव्हा ही चाचणी बीसीसीआयने अनिवार्य केली होती. .भारताचा हॉकीपटू मनप्रीत सिंग याने RevSportzला दिलेल्या एका मुलाखतीत विराट आणि त्याच्या RCB संघातील सहकाऱ्यांना भारतीय हॉकी संघासोबत एका सराव सत्रात सामील होण्याचे आव्हान दिले. बीसीसीआयने यो-यो चाचणीसाठी १६.५ गुणांचा निकष निश्चित केला असला तरी, मनप्रीतच्या मते हॉकी संघाचे मापदंड आणि आवश्यकता अधिक उच्च आहेत, ज्यात गोलकीपरकडून किमान २१ गुणांची अपेक्षा असते, तर इतर खेळाडू सहसा त्या गुणांच्या खूप पुढे जातात..IPL 2026 KKR Playoff Scenario: कोलकाता नाइट रायडर्सने विजय मिळवला, पण अजूनही लक्ष्य दूरच; Mumbai Indians, लखनौच्या हाती सारी सूत्र; जाणून घ्या गणित.विराटनेही हॉकी संघाच्या फिटनेसची मागणी क्रिकेट संघापेक्षा जास्त असल्याचे म्हटले होते. तो म्हणाला होता की, आपल्या देशात क्रिकेटवर इतकं लक्ष केंद्रित केलं जातं की आपण अनेकदा इतर खेळांकडे दुर्लक्ष करतो. खरं सांगायचं तर, आमची तंदुरुस्ती भारतीय हॉकीपटूच्या १५% सुद्धा नाही. जर हॉकीपटूंनी आमचे सराव सत्र पाहिले, तर ते हसतील, कारण त्यांच्या खेळात यापेक्षा खूप जास्त मेहनत लागते..आता मनप्रीतने त्या विधानावर प्रतिक्रिया दिली आहे. "आम्ही विराट आणि संपूर्ण RCB संघाला आमच्यासोबत सराव सत्रासाठी आमंत्रित करू इच्छितो. आम्ही एकमेकांशी स्पर्धा करू", असे मनप्रीत म्हणाला.