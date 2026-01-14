ODI Rankings: किंग इज बॅक! विराट रोहितला मागे टाकत पुन्हा सिंहासनावर विराजमान, कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला पराक्रमही केला

King Kohli Returns No.1 spot in ODI Rankings: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या वनडे मालिका सुरू असून बुधवारी (१४ जानेवारी) दुसरा वनडे सामना सुरू आहे. हा सामना सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (ICC) ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. या क्रमवारीत मोठा बदल झाला आहे. विराट कोहलीने (Virat Kohli) पुन्हा एकदा अव्वल क्रमांकाचं सिंहासन मिळवलं आहे..ICC Test Ranking 2025 : वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी ‘ICC’कडून कसोटी क्रमवारी जाहीर; ‘टॉप-10’ मध्ये दोन भारतीय फलंदाज!.विराट ४ वर्षांनंतर अव्वल क्रमांकावरनवीन वर्षाच्या सुरुवातीलाच भारताने न्यूझीलंडला पहिल्या सामन्यात ४ विकेट्सने पराभूत केले होते. या सामन्यात विराट कोहलीने ९१ चेंडूत ९३ धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी करताना २८ हजार आंतरराष्ट्रीय धावा पूर्ण करण्याचाही पराक्रम केला होता. त्याच्या या खेळीमुळे भारताला ३०१ धावांचं लक्ष्य सहज गाठता आलं होतं. विराटने गेल्या ५ वनडे सामन्यात ५० धावांचा टप्पा पार केला आहे. त्याने गेल्या ५ वनडे डावात नाबाद ७४, १३५, १०२, नाबाद ६५ आणि ९३ धावा अशा खेळी केल्या आहेत. त्याच्या या कामगिरीचा त्याला फायदा झाला असून आता तो ताज्या वनडे क्रमवारीत फलंदाजांच्या यादीत भारताच्याच रोहित शर्माला (Rohit Sharma) मागे टाकत अव्वल क्रमांकावर विराजमान झाला आहे. ३७ वर्षीय विराट ४ वर्षांनंतर वनडे क्रमवारीत (ICC ODI Rankings) अव्वल क्रमांकावर आला आहे. यापूर्वी तो जुलै २०२१ मध्ये अव्वल क्रमांकावर होता. तसेच अव्वल क्रमांकावर येण्याची विराटची ही ११ वी वेळ आहे. तो एकूण ८२५ दिवस अव्वल क्रमांकावर राहिला आहे. त्यामुळे सर्वाधिक दिवस अव्वल क्रमांकावर राहणारा तो भारतीय खेळाडू आहे. तसेच सर्वाधिक दिवस अव्वल क्रमांकावर राहणाऱ्या जगातील खेळाडूंमध्ये १० व्या क्रमांकावर आहे..दरम्यान, रोहित शर्माने न्यूझीलंडविरुद्ध चांगली सुरुवात केली असली, तरी तो मोठी खेळी करू शकला नव्हता. त्यामुळे रोहित आता दोन स्थानांनी घसरून तिसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. विराटसोबतच न्यूझीलंडच्या डॅरिल मिशेलने त्याला मागे टाकले आहे. मिशेलने भारताविरुद्ध पहिल्या वनडेत ७१ चेंडूत ८४ धावांची मोठी खेळी केली होती. तो देखील सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये असून गेल्या ५ वनडेत एक शतक आणि तीन अर्धशतके त्याने केली आहेत..याशिवाय न्यूझीलंडच्या डेवॉन कॉनवेने फलंदाजांच्या क्रमवारीत तीन स्थानांची प्रगती करत २९ वे स्थान मिळवले आहे. फलंदाजांमध्ये भारताचा कर्णधार शुभमन गिल ५ व्या क्रमांकावर, तर श्रेयस अय्यर १० व्या क्रमांकावर कायम आहेत. केएल राहुल एका स्थानाने वर आला असून ११ व्या क्रमांकावर आहे..ICC T20I Rankings: शफाली वर्मासह रेणूका सिंगची गरुड झेप, टॉप-१० मध्ये एन्ट्री; स्मृती मानधना कोणत्या क्रमांकावर?.गोलंदाजांमध्ये भारताच्या मोहम्मद सिराजने ५ स्थानांची प्रगती करत १५ वे स्थान मिळवले आहे. तो या क्रमांकावर बांगलादेशच्या मेहदी हसन मिराजसह संयुक्तरित्या आहे. याशिवाय भारताविरुद्ध पहिल्या वनडेत ४ विकेट्स घेणाऱ्या न्यूझीलंडच्या काईल जमिसनने तब्बल २७ स्थानांची प्रगती केली असून तो आता ६९ व्या क्रमांकावर आला आहे. या क्रमांकावर भारताचा अर्शदीप सिंग देखील आहे.गोलंदाजांमध्ये अव्वल क्रमांकावर राशिद खान आहे, तर दुसऱ्या क्रमांकावर जोफ्रा आर्चर आहे. भारताचा कुलदीप यादव तिसऱ्या क्रमांकावर कायम आहे. पहिल्या १० मध्ये कुलदीप एकमेव भारतीय आहे. त्याच्यानंतर थेट मोहम्मद सिराज १५ व्या क्रमांकावर आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.