ODI Rankings: किंग इज बॅक! विराट रोहितला मागे टाकत पुन्हा सिंहासनावर विराजमान, कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला पराक्रमही केला

Virat Kohli Become Number One Batter again: विराट कोहलीने वनडे क्रमवारीत पुन्हा अव्वल स्थान मिळवले आहे. यासोबतच त्याने आजपर्यंत कोणत्याच भारतीयाला न जमलेला विक्रम केला आहे. रोहित शर्माची क्रमवारी मात्र घसरली आहे.
King Kohli Returns No.1 spot in ODI Rankings: भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात सध्या वनडे मालिका सुरू असून बुधवारी (१४ जानेवारी) दुसरा वनडे सामना सुरू आहे. हा सामना सुरू असतानाच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (ICC) ताजी वनडे क्रमवारी जाहीर करण्यात आली आहे.

या क्रमवारीत मोठा बदल झाला आहे. विराट कोहलीने (Virat Kohli) पुन्हा एकदा अव्वल क्रमांकाचं सिंहासन मिळवलं आहे.

