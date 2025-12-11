विराट कोहली - रिषभ पंत BCCI चा नियम पाळणार! वनडे स्पर्धा खेळणासाठी संभावित संघात निवड

विराट कोहली आणि रिषभ पंत विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ साठी दिल्लीच्या संभावित संघात निवडले गेले आहेत. बीसीसीआयच्या नियमांनुसार, राष्ट्रीय संघासाठी खेळत नसताना देशांतर्गत क्रिकेट खेळणे अनिवार्य आहे. त्यामुळे विराट १५ वर्षांनी विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये पुनरागमन करणार आहे. .विराट कोहलीने नुकतीच दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धची वनडे मालिका गाजवली आहे. भारताला २-१ अशा फरकाने दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध विजय मिळवून देण्यात त्याने मोलाचा वाटा उचलला. त्याने तीन सामन्यात दोन शतके आणि एका अर्धशतकासह ३०३ धावा केल्या होत्या. त्याने हा फॉर्म दाखवला असला, तरी बीसीसीआयने करारबद्ध सर्व खेळाडूंना राष्ट्रीय संघासाठी खेळत नसताना देशांतर्गत क्रिकेट खेळणे अनिवार्य केले आहे. त्यामुळे आता विराट कोहलीही आगामी देशांतर्गत वनडे स्पर्धा विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेत दिल्लीकडून खेळताना दिसू शकतो..ऐकावंच लागेल! Virat Kohli ने मान्य केल्या BCCI च्या अटी-शर्ती; वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी घेतला मोठा निर्णय, रोहित शर्माही....विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा २४ डिसेंबरपासून सुरू होणार आहे. या स्पर्धेसाठी दिल्लीचा ग्रुप डी मध्ये समावेश असून पहिला सामना आंध्रप्रदेशविरुद्ध होणार आहे. दरम्यान, गुरुवारी दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशन (DDCA) स्पष्ट केले की विराट कोहली आणि रिषभ पंत हे विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ साठी उपलब्ध आहेत. सध्या सय्यद मुश्ताक अली टी२० ट्रॉफीमध्ये दिल्लीकडून खेळणाऱ्या सर्व खेळाडूंची आणि विराट व रिषभ यांचा विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेसाठी दिल्लीच्या संभावित संघात निवड करण्यात आली आहे..तथापि, विराट आणि रिषभ विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पहिल्या दोन किंवा तीन सामन्यासाठीच उपलब्ध राहण्याची शक्यता आहे. कारण ११ जानेवारीपासून भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. त्याआधी होणाऱ्या सामन्यांमध्ये विराट आणि रिषभ एकत्र दिल्लीकडून खेळताना दिसू शकतात..विराट १५ वर्षांनी खेळणारविजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत जर विराट खेळला, तर तो या स्पर्धेत १५ वर्षांनी पुनरागमन करेल. तो विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत अखेरचा फेब्रुवारी २०१० मध्ये खेळला होता. तो सेनादलविरुद्ध खेळला होता. त्याने ८ चेंडूत १६ धावा केल्या होत्या. तसेच दिल्लीकडून शेवटचा लिस्ट ए सामना तो २०१३ मध्ये एनकेपी सालवे चॅलेंजर्स ट्रॉफी स्पर्धेत खेळला होता. त्यानंतर तो दिल्लीसाठी लिस्ट ए क्रिकेट खेळलेला नाही..'Virat Kohli - Rohit Sharma मुळे अनेक रात्री झोपलो नव्हतो, त्यामुळे...', २०२७ वर्ल्ड कप खेळण्यावर भारताचा प्रशिक्षक स्पष्टच बोलला.विराटच्या २०२५ मध्ये सर्वाधिक धावाभारतासाठी वनडेत २०२५ मध्ये विराट कोहलीने सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्याने १३ सामन्यांत ३ शतकांसह ६५१ धावा केल्या आहेत. त्याच्यापाठोपाठ रोहित शर्मा असून त्याने १४ सामन्यांत २ शतकांसह ६५० धावा केल्या आहेत. विराट नवव्यांदा एका वर्षात भारतासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. त्याने यापूर्वी २०१०, २०११, २०१२, २०१३, २०१४, २०१६, २०१७ आणि २०१८ या वर्षी भारतासाठी एका वर्षात सर्वाधिक धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.