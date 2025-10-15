Cricket

IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाचं काही खरं नाही...; रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिलसह टीम इंडिया दौऱ्यासाठी रवाना Video Viral

Team India Departs For Australia Tour: भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील आगामी मालिकेसाठी टीम इंडिया रवाना झाली आहे. दिल्ली विमानतळावर विराट कोहली, रोहित शर्मा आणि शुभमन गिल दिसताच चाहत्यांनी प्रचंड जल्लोष केला. या तिघांची उपस्थिती पाहण्यासाठी मोठी गर्दी जमली होती.
Virat Kohli and Rohit Sharma spotted at Delhi Airport as Team India departs for the high-voltage Australia tour.

Virat Kohli, Rohit Sharma, Gill Set Off For Australia : वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका जिंकून कर्णधार शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला. १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी टीम इंडियाचे खेळाडू ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाले. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेसाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली १४ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत पोहोचले होते.

