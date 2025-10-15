IND vs AUS : ऑस्ट्रेलियाचं काही खरं नाही...; रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिलसह टीम इंडिया दौऱ्यासाठी रवाना Video Viral

Virat Kohli, Rohit Sharma, Gill Set Off For Australia : वेस्ट इंडिजविरुद्धची कसोटी मालिका जिंकून कर्णधार शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाला. १५ ऑक्टोबर रोजी सकाळी टीम इंडियाचे खेळाडू ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी रवाना झाले. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या तीन सामन्यांच्या वन डे मालिकेसाठी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली १४ ऑक्टोबर रोजी दिल्लीत पोहोचले होते..ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी निघताना रोहित, विराट, शुभमन, केएल राहुल आणि श्रेयस अय्यर दिल्ली विमानतळावर दिसले, त्यांना पाहण्यासाठी चाहत्यांनी गर्दी केली होती. ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वन डे मालिकेत शुभमन भारतीय संघाचे नेतृत्व करणार आहे, तर श्रेयस अय्यर उपकर्णधार आहे. चाहत्यांनी विमानतळावर घोषणाबाजी करत त्यांच्या स्टार्सना शुभेच्छा दिल्या. सोशल मीडियावर व्हिडिओ जोरदार व्हायरल होत आहेत..या दौऱ्यावर सर्वांचे लक्ष लागले आहे. रोहित व विराट हे जवळपास ८ महिन्यानंतर निळ्या जर्सीत दिसणार आहेत. चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजयानंतर या दोघांनी भारतीय संघाचे प्रतिनिधित्व केलेले नाही. इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी रोहित व विराट यांनी कसोटीतून निवृत्ती जाहीर केली. त्यामुळे ते आता फक्त वन डे फॉरमॅटमध्ये खेळणार आहे. हा दौऱ्या २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत खेळण्याच्या, त्यांच्या स्वप्नांच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचा मानला जातोय. .Schedule Of India Tour Of Australia 2025वन डे मालिकापहिला सामना - १९ ऑक्टोबर, पर्थ ( वेळ सकाळी ९ वाजता)दुसरा सामना - २३ ऑक्टोबर, एडिलेड ( वेळ सकाळी ९ वाजता)तिसरा सामना - २५ ऑक्टोबर, सिडनी ( वेळ सकाळी ९ वाजता)ट्वेंटी-२० मालिकापहिला सामना - २९ ऑक्टोबर, कॅन्बेरा ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)दुसरा सामना - ३१ ऑक्टोबर, मेलबर्न ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)तिसरा सामना - २ नोव्हेंबर, हॉबर्ट ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)चौथा सामना - ६ नोव्हेंबर, गोल्ड कोस्ट ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)पाचवा सामना - ८ नोव्हेंबर, ब्रिस्बेन ( वेळ दुपारी १.४५ वाजता)India Tour Of Australia 2025 Squadभारताचा वन डे संघ - शुभमन गिल ( कर्णधार), रोहित शर्मा , विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ( उप कर्णधार), अक्षर पटेल, लोकेश राहुल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणआ, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंग, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जैस्वालभारताचा ट्वेंटी-२० संघ - सूर्यकुमार यादव, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा, वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन, रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर .ऑस्ट्रेलियाचा वन डे संघ - मिचेल मार्श ( कर्णधार), झेव्हियर बार्टलेट, अॅलेक्स केरी, कूपर कोनोली, बेन डॉरशूस, नॅथन एलिस, कॅमेरून ग्रीन, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मिचेल ओवेन, मॅथ्यू रेनशॉ, मॅथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, अॅडम झम्पाऑस्ट्रेलिया ट्वेंटी-२० संघ - मिचेल मार्श ( कर्णधार), सीन एबॉट, झेव्हियर बार्टलेट, टीम डेव्हिड, बेन डॉरशूस, नॅथन एलिस, जोश हेझलवूड, ट्रॅव्हिस हेड, जोश इंग्लिस, मॅथ्यू कुहनेमन, मिचेल ओवेन, मॅथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टॉयनिस, अॅडम झम्पा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.