ऐकावंच लागेल! Virat Kohli ने मान्य केल्या BCCI च्या अटी-शर्ती; वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी घेतला मोठा निर्णय, रोहित शर्माही...

Virat Kohli is playing Vijay Hazare Trophy : विराट कोहली आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यात सर्वकाही सुरळीत नाही, हे मागील काही दिवसांपासून जाणवत आहे. त्यामुळेच रांची विमानतळावर जेव्हा निवड समितीतील सदस्य प्रग्यान ओझा विराटसोबत बोलताना दिसला, तेव्हा अनेक तर्क लावले गेले. पण, ती चर्चा वेगळ्याच गोष्टीसाठी होती.
Virat Kohli and Rohit Sharma are playing Vijay Hazare Trophy as per BCCI mandate

Swadesh Ghanekar
Virat Kohli and Rohit Sharma had played domestic cricket : विराट कोहली व रोहित शर्मा या सीनियर्सचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासोबत सुसंवाद नाही. ही दोघं गौतमला जेवढं टाळता येईल, तेवढं टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यामागे कारणही तसेच आहे. गौतमचा युवा खेळाडूंवर जास्त भर आहे आणि त्यामुळेच विराट व रोहितला कसोटीतून निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले गेले. आता विराट व रोहित २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून आहेत, परंतु BCCI ने त्यांच्यासमोर अटी व शर्ती ठेवल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता होती. पण, अखेर विराट व रोहितने त्या मान्य केल्या आणि मोठा निर्णय घेतला.

