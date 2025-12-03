ऐकावंच लागेल! Virat Kohli ने मान्य केल्या BCCI च्या अटी-शर्ती; वन डे वर्ल्ड कप २०२७ साठी घेतला मोठा निर्णय, रोहित शर्माही...

Virat Kohli and Rohit Sharma had played domestic cricket : विराट कोहली व रोहित शर्मा या सीनियर्सचा मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांच्यासोबत सुसंवाद नाही. ही दोघं गौतमला जेवढं टाळता येईल, तेवढं टाळण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. त्यामागे कारणही तसेच आहे. गौतमचा युवा खेळाडूंवर जास्त भर आहे आणि त्यामुळेच विराट व रोहितला कसोटीतून निवृत्ती घेण्यास भाग पाडले गेले. आता विराट व रोहित २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून आहेत, परंतु BCCI ने त्यांच्यासमोर अटी व शर्ती ठेवल्या आहेत. त्यामुळे हे प्रकरण आणखी चिघळण्याची शक्यता होती. पण, अखेर विराट व रोहितने त्या मान्य केल्या आणि मोठा निर्णय घेतला..रोहित व विराट याचं वय त्यांच्या २०२७ च्या वन डे वर्ल्ड कप खेळण्याच्या मार्गात आडवं येत आहे. त्यात ते फक्त एकच फॉरमॅट खेळत असल्याने त्यांच्या फिटनेसचाही प्रश्न आहे. त्यासाठीच वर्ल्ड कप खेळायचा असेल तर देशांतर्गत स्पर्धेत खेळावं लागेल, हे बीसीसीआयने स्पष्ट केले होते. त्यानुसार रोहितने मुंबईकडून विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्याचे आधीच कळवले होते. पण, विराटचा नकार होता. त्याला समजावण्याचा अनेकांनी प्रयत्नही केला. रांची विमानतळावर ओझा आणि त्याच्यात याच संदर्भात चर्चा सुरू होती. या चर्चेनंतर अखेर विराटनेही विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्याची तयारी दर्शवली..IND vs SA 2nd ODI : भारताच्या Playing XI मध्ये बदल होणार, वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी तगडा ऑलराऊंडर दिसणार किंवा....DDCA अर्थात दिल्ली क्रिकेट असोसिशेचे अध्यक्ष रोहन जेटली यांनी विराटने VHT मध्ये खेळण्याची तयारी दर्शवल्याच्या वृत्ताला दुजोरा दिला. ते म्हणाले, 'त्याने विजय हजारे ट्रॉफीत खेळणार असल्याचे आम्हाला कळवले आहे. त्याच्या या निर्णयाने दिल्लीच्या संघातील खेळाडूंना एक वेगळीच ऊर्जा मिळणार आहे.' ."विराट कोहलीने आज DDCA ला सांगितले की, तो विजय हजारे ट्रॉफी खेळणार आहे. जरी त्याच्याकडे सिद्ध करण्यासाठी काहीही नसले तरी, तो अजूनही खेळाबद्दल उत्साही आहे. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या त्याच्या अलीकडील शतकावरून असे दिसून येते की तो अजूनही जगातील सर्वोत्तम खेळाडूंपैकी एक आहे. त्याचे स्थानिक स्पर्धेत खेळणे तरुणांसाठी प्रेरणादायी ठरेल, " असे डीडीसीएचे सचिव अशोक शर्मा यांनी द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले. .IND vs SA T20I: हार्दिक पांड्याचे पुनरागमन निश्चित, शुभमन गिलबाबत अनिश्चितता; कधी जाहीर होणार भारताचा ट्वेंटी-२० संघ?.न्यूझीलंडविरुद्धची तीन सामन्यांची वन डे मालिका ११ जानेवारीपासून सुरू होईल. भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका वन डे मालिका ६ डिसेंबर रोजी संपल्यानंतर, विराट दिल्लीकडून तीन सामने खेळणार आहे. यामध्ये आंध्रप्रदेश ( २४ डिसेंबर), गुजरात ( २६ डिसेंबर) आणि रेल्वे ( ६ जानेवारी) विरुद्धच्या सामन्यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.