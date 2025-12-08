Cricket
Most ODI Runs in 2025: ज्यांच्या निवृत्तीसाठी देव पाण्यात ठेवले, त्या विराट कोहली, रोहित शर्माने वर्ष गाजवले; भन्नाट आकडेवारी
India's Highest ODI Run-Getters in 2025: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या भवितव्यावर अनेकदा वर्षभरात प्रश्न विचारण्यात आले. पण दोघांनीही त्यांच्या कामगिरीने टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिलं. त्यांची वर्षभरात वनडेत कशी कामगिरी राहिली, जाणून घ्या.
Summary
विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या निवृत्तीच्या चर्चा वर्षभरात जोरदार रंगल्या.
मात्र दोघांनीही त्यांच्या वनडे कामगिरीने सर्व टीकाकारांना सडेतोड उत्तर दिलं.
२०२५ या वर्षात भारतासाठी वनडेत सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांमध्ये हे दोघे अव्वल दोन क्रमांकावर आहेत.