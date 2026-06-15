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वैभव सूर्यवंशीसह युवा खेळाडूंमुळे विराट कोहली-रोहित शर्माची वाढलीये चिंता? दिग्गजाचं भाष्य चर्चेत

England Legend Bold Verdict On Rohit Sharma And Virat Kohli: विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सध्या कारकि‍र्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात आहेत. तसेच अनेक उदयोन्मुख खेळाडू समोर येत आहेत. याबाबत इंग्लंडच्या दिग्गज खेळाडूने प्रतिक्रिया दिली आहे.
Virat Kohli - Rohit Sharma

Virat Kohli - Rohit Sharma

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय वनडे संघात सध्या रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे सर्वात अनुभवी खेळाडू आहेत. ते आता त्यांच्या कारकि‍र्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात असून दोघांसाठीही २०२७ वनडे वर्ल्ड कप अखेरची स्पर्धा असेल, असं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे या दोघांच्या भवितव्याबाबत सातत्याने चर्चा होत असते.

विराट आणि रोहित (Virat Kohli & Rohit Sharma) यांनी यापूर्वीच कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, त्यामुळे ते आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ वनडे प्रकारात सक्रिय आहेत.

Virat Kohli - Rohit Sharma
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