वैभव सूर्यवंशीसह युवा खेळाडूंमुळे विराट कोहली-रोहित शर्माची वाढलीये चिंता? दिग्गजाचं भाष्य चर्चेत

भारतीय वनडे संघात सध्या रोहित शर्मा आणि विराट कोहली हे सर्वात अनुभवी खेळाडू आहेत. ते आता त्यांच्या कारकिर्दीच्या अखेरच्या टप्प्यात असून दोघांसाठीही २०२७ वनडे वर्ल्ड कप अखेरची स्पर्धा असेल, असं म्हटलं जात आहे. त्यामुळे या दोघांच्या भवितव्याबाबत सातत्याने चर्चा होत असते. विराट आणि रोहित (Virat Kohli & Rohit Sharma) यांनी यापूर्वीच कसोटी आणि आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे, त्यामुळे ते आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये केवळ वनडे प्रकारात सक्रिय आहेत. .IND vs AFG, ODI: रोहित शर्मा रनआऊट झाल्यानंतर नक्की काय म्हणाला? शुभमन गिलनेच केला खुलासा.दरम्यान, जेव्हा कोणताही क्रिकेटपटू त्याच्या कारकिर्दीच्या शेवटच्या टप्प्यात असतो, तेव्हा नेहमीच त्याच्या वारसदारांची चर्चा सुरू होते, या परिस्थितीला प्रत्येक मोठ्या खेळाडूला सामोरे जावे लागत असल्याचे मत इंग्लंडचा दिग्गज फिरकीपटू ग्रॅमी स्वानने (Graeme Swann) म्हटले आहे. त्याने असंही म्हटलं की युवा पिढी समोर येत असल्याने विराट आणि रोहितवर होणारी टीका सहाजिक आहे..स्वानने पीटीआयशी बोलताना म्हटले की 'नक्कीच, मला वाटतं कोणताही खेळाडू जो त्याच्या कारकिर्दीच्या उत्तरार्धात असतो, दुसऱ्या टप्प्यात असतो, तेव्हा हे अटळ आहे की तुम्ही कितीही चांगले खेळला, तरी लोकं स्वाभिविकपणे तुमच्या उत्तराधिकाऱ्याचा शोध घेऊ लागतात. जरी तुम्ही तुमच्या खेळात शिखरावर असले, तरी ते याचा शोध घेतच राहणार आहेत की पुढचा विराट कोण, पुढचा रोहित कोण?'स्वान पुढे म्हणाला, 'दुसरी गोष्ट म्हणजे तुम्ही एक-दोन सामन्यात कमी धावा केल्या की सर्वजण तुमच्या पलिकडे पाहू लागतात की रांगेत कोण उभं आहे. वैभव सूर्यवंशी आणि इतर काही चांगले युवा खेळाडू समोर येत असल्याने खेळाडूंवर विशेषत: सलामीवीरांवर आणखी जास्त जबाबदारी येते.'.स्वानच्या मते रोहितसाठी पुढील काही आठवडे महत्त्वपूर्ण असतील, कारण भारतीय संघ सध्याचे खेळाडू आणि उदयोन्मुख खेळाडू यांच्यात संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. स्वान म्हणाला, 'मला वाटतं पुढचे ६ आठवडे रोहितसाठी महत्त्वाचे आहेत. पण मी जसं म्हटलं आयपीएलमध्ये तो खूप चांगल्या फॉर्ममध्ये दिसला आणि तो अजूनही सर्वोत्तम खेळाडू आहे. त्यामुळे जर मी इंग्लंडचा गोलंदाज असेल, तर मला नक्कीच रोहित शर्माच्या विरुद्ध गोलंदाजी करायला आवडणार नाही, कारण तो स्वत:ला सिद्ध करून आपली जागा ठेवण्यासाठी उत्सुक असेल.' स्वानच्या मते रोहित आणि विराट अजूनही गोलंदाजांसाठी मोठे आव्हान आहेत.भारतीय वनडे संघाला जुलैमध्ये इंग्लंडविरुद्ध वनडे मालिका खेळायची आहे. या मालिकेत विराट आणि रोहित, दोघेही खेळण्याची दाट शक्यता आहे. त्याबद्दल बोलताना स्वानने म्हटले की इंग्लंडची आशा असेल की दोघेही वर्ल्ड कपच्या विचारांनी विचलित व्हावेत, पण तसे होणार नाही, याची काळजी भारताला घ्यावी लागेल. तसेच इंग्लंडचे वातावरण कोरडे असेल, तर ते विराट आणि रोहितसाठी फायदेशी ठरू शकते..IND W vs PAK W: ५ विकेट्स अन् अफलातून डायरेक्ट थ्रो... Deepti Sharma नं पाकिस्तानला फक्त रडवलंच नाही, तर विश्वविक्रमही केला.वैभव सूर्यवंशीचे कौतुकस्वानने १५ वर्षांच्या वैभव सूर्यवंशीचेही कौतुक केले तो म्हणाला, 'तो खूप खास प्रतिभाशाली खेळाडू आहे, मला त्याला गोलंदाजी करायला आवडणार नाही. त्याचे आत्ता जे वय आहे, त्यामुळे तो निर्भयतेने खेळत आहे कारण त्याने अद्याप अपयश पाहिलेले नाही.''पण तुम्हाला माहितीये का त्याने १९ वर्षांखालील क्रिकेटमध्ये मोठ्या धावा करून आणि आयपीएलमध्ये दमदार प्रवेश केल्यानंतरही लोकं म्हणू लागले की दोन-तीन वेळा चांगली सुरुवात मिळाल्यानंतर त्याला यॉर्कर टाकण्यात आले. त्यामुळे त्याला आऊट करण्याचा मार्ग मिळाला.''तुम्ही प्रत्येकवेळी दर्जेदार गोलंदाजांविरुद्ध तसा खेळ करू शकत नाही. पण आयपीएल जसे पुढे गेले, तसे वैभवमध्येही सुधारणा होत गेली. त्याने प्लेऑफमध्ये नव्वदीच्या केलेल्या खेळ्या अफलातून होत्या. मी चंदिगढमध्ये त्यावेळी एका सामन्यात उपस्थित होतो. १५ वर्षांच्या मुलाने केलेली ती धाडसी खेळी होती. तो दर्जेदार फलंदाज आहे आणि सुदैवाने मी आता खेळत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.