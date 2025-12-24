Cricket

Virat Kohli Century : विराट कोहलीचा १५ वर्षानंतर तोच जलवा! झळकावले ५८ वे शतक; १७ चेंडूंत कुटल्या ७४ धावा, सचिनचा विक्रम संकटात

Virat Kohli comeback after 15 years domestic cricket: विराट कोहलीचा जुना जलवा अजूनही तितकाच तीव्र आहे, याचा प्रत्यय विजय हजारे ट्रॉफीत पुन्हा एकदा आला. तब्बल १५ वर्षांनंतर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये शतक झळकावत विराटने ५८ वे लिस्ट ए शतक आपल्या नावावर केले
Virat Kohli celebrates his 58th List A century during the Vijay Hazare Trophy match for Delhi

Virat Kohli celebrates his 58th List A century during the Vijay Hazare Trophy match for Delhi

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Virat Kohli 58th List A century Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मापाठोपाठ विराट कोहलीनेही विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत शतकी खेळी केली. दिल्ली संघाकडून खेळताना विराटने १०१ चेंडूंत १४ चौकार व ३ षटकारांसह १३१ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीने दिल्लीला आंध्रविरुद्ध ४ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. प्रियांश आर्या व नितीश राणा यांनी अर्धशतक झळकावले.

Loading content, please wait...
sports
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Sachin Tendulkar
Vijay Hazare Trophy
cricket news today

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com