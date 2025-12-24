Virat Kohli Century : विराट कोहलीचा १५ वर्षानंतर तोच जलवा! झळकावले ५८ वे शतक; १७ चेंडूंत कुटल्या ७४ धावा, सचिनचा विक्रम संकटात

Virat Kohli 58th List A century Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मापाठोपाठ विराट कोहलीनेही विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत शतकी खेळी केली. दिल्ली संघाकडून खेळताना विराटने १०१ चेंडूंत १४ चौकार व ३ षटकारांसह १३१ धावांची खेळी केली. त्याच्या या खेळीने दिल्लीला आंध्रविरुद्ध ४ विकेट्स राखून विजय मिळवून दिला. प्रियांश आर्या व नितीश राणा यांनी अर्धशतक झळकावले. .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या दिल्लीला पहिल्याच षटकात नितिश कुमार रेड्डीने धक्का दिला. अर्पित राणा भोपळ्यावर बाद झाला. त्यानंतर विराट व प्रियांश आर्य यांनी दिल्लीचा डाव सावरला. विराटने पहिली धाव घेताच त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६००० धावांचा टप्पा पूर्ण केला. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम करणारा सचिन तेंडुलकरनंतर ( Sachin Tendulkar) हा दुसरा भारतीय ठरला. विराट व प्रियांश यांनी ७१ चेंडूंत ११३ धावांची भागीदारी केली..VIJAY HAZARE TROPHY : पहिली धाव अन् विराट कोहलीच्या नावावर मोठा पराक्रम; सचिन तेंडुलकरनंतर असा विक्रम करणारा भारतीय.प्रियांश ४४ चेंडूंत ७ चौकार व ५ षटकारांसह ७४ धावांची खेळी केली. त्यानंतर विराट व नितीश राणा यांनी १२३ चेंडूंत १६० धावा जोडल्या. विराटने लिस्ट ए क्रिकेटमधील ५८ वे शतक झळकावले आणि सचिन तेंडुलकरच्या ( ६०) विक्रमाच्या तो आणखी जवळ पोहोचला आहे. त्याशिवाय त्याने दिल्लीकडून लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १००० धावा पूर्ण केल्या. १७ डावांतील पाचवे शतक ठरले. विराटच्या विकेटनंतर नितीशने ५५ चेंडूंत ९ चौकार व २ षटकार खेचून दिल्लीचा विजय पक्का केला. दिल्लीने चार विके्टस राखून २९९ धावांचे लक्ष्य पार केले. रिषभ पंत ( ५) व आयुष बदोनी ( १) अपयशी ठऱले.Virat Kohli becomes fastest to 16 List-A runsविराट कोहलीने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६ हजार धावांचा टप्पा ओलांडला. त्याने ३३० डावांत हा टप्पा ओलांडून भारताकडून वेगवान १६००० धावा करण्याचा मान पटकावला. सचिन तेंडुलकरने ३९१ डावांत हा टप्पा ओलांडला होता..दरम्यान, प्रिन्स यादव व सिमरजीत सिंग यांनी आंध्रला सुरुवातीला धक्के दिले. एस राशीद ( ३१) ने चांगल्या धावा केल्या. रिकी भूईने १०५ चेंडूंत ११ चौकार व ७ षटकारांसह १२२ धावांची खेळी करून संघाला ८ बाद २९८ धावांपर्यंत पोहोचवले. दिल्लीच्या सिमरजीत सिंगने ५ विकेट्स घेतल्या, तर प्रिन्सने ३ बळी घेतले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.