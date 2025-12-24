VIJAY HAZARE TROPHY : पहिली धाव अन् विराट कोहलीच्या नावावर मोठा पराक्रम; सचिन तेंडुलकरनंतर असा विक्रम करणारा भारतीय

Virat Kohli joins Sachin Tendulkar elite list: भारतीय संघाचा माजी कर्णधार विराट कोहली याने विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेत एक धाव घेताच त्याच्या नावावर मोठा पराक्रम नावावर केला. विराटला २०२७चा वर्ल्ड कप खेळायचा आहे आणि तो भारताकडून सध्या वन डे क्रिकेटच खेळतोय. त्यामुळे फिटनेस राखण्यासाठी त्याने विजय हजारे ट्रॉफीत खेळण्याचा निर्णय घेतला. तब्बल १४ वर्षांनी तो विजय हजारे ट्रॉफीत दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करतोय आणि आंध्र संघाविरुद्धच्या सामन्यात त्याने विक्रम नोंदवला..दिल्लीने टॉस जिंकून आंध्रला प्रथम फलंदाजीला बोलावले. प्रिन्स यादव व सिमरजीत सिंग यांनी आंध्रला सुरुवातीला धक्के दिले. एस राशीद ( ३१) ने चांगल्या धावा केल्या. रिकी भूईने १०५ चेंडूंत ११ चौकार व ७ षटकारांसह १२२ धावांची खेळी करून संघाला ८ बाद २९८ धावांपर्यंत पोहोचवले. दिल्लीच्या सिमरजीत सिंगने ५ विकेट्स घेतल्या, तर प्रिन्सने ३ बळी घेतले..Vijay Hazare Trophy: वैभव सूर्यवंशीचा विक्रम झटक्यात उद्ध्वस्थ! Ishan Kishan चे ३३ चेंडूंत शतक, तोही रेकॉर्ड साकिबूल गानीने मोडला... .लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या दिल्लीला पहिल्याच षटकात नितिश कुमार रेड्डीने धक्का दिला. अरपित राणा भोपळ्यावर बाद झाला. त्यानंतर विराट व प्रियांश आर्य यांनी दिल्लीचा डाव सावरला. विराटने पहिली धाव घेताच त्याने लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये १६००० धावांचा टप्पा पूर्ण केला. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये असा पराक्रम करणारा सचिन तेंडुलकरनंतर ( Sachin Tendulkar) हा दुसरा भारतीय ठरला..Most runs in career in List Aग्रॅहम गूच - ६१३ सामने, २२२११ धावाग्रॅहम हिक - ६५१ सामने, २२०५९ धावासचिन तेंडुलकर - ५५१ सामने, २१९९९ धावाकुमार संगकारा - ५२९ सामने, १९४५६ धावाव्हिव्ह रिचर्ड्स - ५०० सामने, १६९९५ धावारिकी पाँटिंग - ४५६ सामने, १६३६३ धावागॉर्डन ग्रिनिज - ४४० सामने, १६३४९ धावासनथ जयसूर्या - ५५७ सामने, १६१२८ धावाविराट कोहली - ३४२* सामने, १६०००* धावा.Vijay Hazare Trophy : रोहित शर्मावर 'लक्ष' ठेवण्यासाठी गौतमने पाठवला 'खास' माणूस; त्याच्यासमोर प्रेक्षकांनी गंभीरचे वाभाडे काढले .विराटची विजय हजारे ट्रॉफीतील कामगिरी..विराट कोहलीने विजय हजारे ट्रॉफीच्या १३ सामन्यांमध्ये ६८.२५ च्या सरासरीने आणि १०६.०८ च्या स्ट्राईक रेटने ८१९ धावा केल्या आहेत. या काळात त्याने चार शतके आणि तीन अर्धशतके केली आहेत. विराटने २००९-१० मध्ये या स्पर्धेत शेवटचा सामना खेळला होता. त्या हंगामात, त्याने पाच डावांमध्ये ४५.८० च्या सरासरीने आणि १०२.२३ च्या स्ट्राईक रेटने २२९ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.