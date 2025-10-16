Virat Kohli: विराट हार मानणाऱ्यातला नाही, २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळणार! दिनेश कार्तिक म्हणतो, तो असेल तर टेंशन नसेल...

Dinesh Karthik confirms Virat Kohli wants to play World Cup 2027: भारतीय संघाचा माजी क्रिकेटपटू दिनेश कार्तिक याने विराट कोहली हा २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी सज्ज असल्याचा दावा केला आहे. ३६ वर्षीय विराट कहोली त्याच्या फिटनेसवर सातत्याने काम करतोय आणि क्रिकेटपासून दूर असला तरी त्याने लंडनमध्ये कसून सराव केला असल्याचे अपडेट्स कार्तिकने दिले आहेत. विराट ७ महिन्यानंतर निळ्या जर्सीमध्ये दिसणार आहे आणि ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर तीन वन डे सामन्यांची मालिका गाजवण्यासाठी तो तयार आहे.."तो २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्यास उत्सुक आहे. लंडनमध्ये, तो कठोर सराव करत होता. तो आठवड्यातून २-३ सत्रे सहजपणे क्रिकेटचा सराव करत होता, हे मलाही माहित्येय," असे कार्तिकने सांगितले.."आता तुम्हाला कळतंय की तो २०२७ चा वर्ल्ड कप खेळण्याबाबत गंभीर आहे आणि जर तो आजूबाजूला असेल तर माझ्या मते संघाला कोणताही ताण नसेल. कारण दबावाखाली काय कामगिरी करायची असते, हे त्याला माहित्येय. त्याने ते वारंवार करून दाखवले आहे आणि मला विश्वास आहे की तो पुन्हा ते करेल," असे कार्तिक पुढे म्हणाला..कार्तिकने भारताच्या वन डे संघात कोहलीचे महत्त्व स्पष्ट केले. "विराट कोहली परतला आहे आणि २०२७ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारतासाठी तो इतका महत्त्वाचा का आहे? आकडेवारीपासून सुरुवात करूया. २०२३ च्या वर्ल्ड कप स्पर्धेत त्याने ६४.५८ च्या सरासरीने १०९८ धावा केल्या आहेत. मागील काही काळापासून तो टीम इंडियाचा आधारस्तंभ आहे. गिल, रोहित शर्मा, श्रेयस अय्यर आणि केएल राहुल सारखे खेळाडू, हे त्याच्यासोबत सातत्याने खेळत आले आहेत. ते सर्व आक्रमक, सकारात्मक क्रिकेट खेळतात कारण त्यांना माहित आहे की विराट दबाव सहन करण्यासाठी आहे,''असे कार्तिक म्हणाला..Virat Kohli Property : विराटने भावाच्या नावावर केली प्रॉपर्टी, आलिशान बंगला ते लक्झरी फ्लॅट... जाणून घ्या काय काय दिले; लंडनला होतोय शिफ्ट?." २०२७ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेत ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये वर्ल्ड कप खेळला जाणार आहे. तेव्हा खेळपट्ट्या थोड्या चांगल्या असतील. वेगवान गोलंदाजांसाठी त्यात काहीतरी असेल. भारतीय संघ २०१८ मध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या द्विपक्षीय सामन्यात शेवटचा खेळला होता. त्यावेळी त्याने पाच सामन्यांच्या मालिकेत ५५८ धावा केल्या आणि चार शतके ठोकली होती," हेही कार्तिकने निदर्शनास आणले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.