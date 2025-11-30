Virat Kohli | Rohit Sharma | Gautam Gambhir | India vs South Africa ODI

IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहलीने शतक करताच रोहितने दिली शिवी, गौतम गंभीरची कशी होती रिऍक्शन? पाहा Video

Rohit Sharma, Gautam Gambhir Reaction on Virat Kohli Century: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रांचीतील पहिल्या वनडेत भारतासाठी विराट कोहलीने शतक झळकावले. त्याच्या शतकानंतर रोहित शर्माने उत्साहात अपशब्द वापरल्याचे दिसले. गौतम गंभीरची रिऍक्शनही चर्चेत राहिली.
  • रांचीतील पहिल्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५० धावांचे आव्हान ठेवले.

  • विराट कोहलीने १३५ धावा करत ५२ वे वनडे शतक झळकावले.

  • विराटच्या खेळीदरम्यान भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये उत्साहाचा माहोल दिसला.

