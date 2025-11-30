Cricket
IND vs SA, 1st ODI: विराट कोहलीने शतक करताच रोहितने दिली शिवी, गौतम गंभीरची कशी होती रिऍक्शन? पाहा Video
Rohit Sharma, Gautam Gambhir Reaction on Virat Kohli Century: दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध रांचीतील पहिल्या वनडेत भारतासाठी विराट कोहलीने शतक झळकावले. त्याच्या शतकानंतर रोहित शर्माने उत्साहात अपशब्द वापरल्याचे दिसले. गौतम गंभीरची रिऍक्शनही चर्चेत राहिली.
Summary
रांचीतील पहिल्या वनडेत भारताने दक्षिण आफ्रिकेसमोर ३५० धावांचे आव्हान ठेवले.
विराट कोहलीने १३५ धावा करत ५२ वे वनडे शतक झळकावले.
विराटच्या खेळीदरम्यान भारताच्या ड्रेसिंग रुममध्ये उत्साहाचा माहोल दिसला.