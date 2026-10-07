५ कोटी... प्रेमानंद महाराज यांना भेटायला का जातो? विराट कोहलीने मौन सोडले, म्हणाला, फलहारी महाराजांचा दावा...

Did Virat Kohli pay ₹5 crore to meet Premanand Maharaj? भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू विराट कोहली याच्याबाबत एक चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे. विराट व अनुष्का शर्मा हे वारंवार प्रेमानंद महाराज यांच्या आश्रमात वारंवार जात असतात, परंतु त्यासाठी त्यांना पाच कोटी दिल्याचा आरोप केला गेला आहे. फलाहरी महाराज दिनेश शर्मा यांनी असा आरोप केला. ते म्हणाले, विराट कोहली ५ कोटी रुपयांसाठी प्रेमानंद महाराजांना भेटला होता. .विराट कोहलीच्या टीमने या आरोपावर आता प्रतिक्रिया दिली आहे. प्रवक्त्याने अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की,"फलाहरी महाराज दिनेश शर्मा यांनी विराट कोहलीबद्दल केलेले दावे पूर्णपणे खोटे, निराधार आणि वस्तुस्थितीच्या विरुद्ध आहेत, हे आम्ही हे स्पष्टपणे सांगू इच्छितो. प्रेमानंद महाराज यांच्याप्रती असलेल्या श्रद्धेमुळे आणि भक्तीमुळे, विराट कोहली त्यांची भेट घेतो. त्यामुळे आम्ही हे दावे तीव्रपणे नाकारतो आणि माध्यमांना आवाहन करतो की, अशी विधाने प्रसिद्ध करण्यापूर्वी किंवा प्रसारित करण्यापूर्वी त्यांनी योग्य ती खबरदारी घ्यावी, तथ्यांची पडताळणी करावी आणि जबाबदारीने वृत्तांकन करावे.".एका टीव्ही चॅनेलने श्री कृष्ण जन्मभूमी संघर्ष ट्रस्टचे अध्यक्ष,फलाहरी महाराज म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या दिनेश शर्मा यांचा हवाला दिला होता. यात त्यांनी राजस्थानमधील एका प्रॉपर्टी डेव्हलपर लॉबी आणि एका खाजगी कंपनीने कोहलीला प्रेमानंद महाराजांच्या आश्रमात आणण्यासाठी पाच कोटी रुपये दिले होते, असा दावा केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.