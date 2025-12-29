Virat Kohli नवीन वर्षातही खेळणार विजय हजारे ट्रॉफीतील सामना, पण कधी आणि कोणाविरुद्ध? जाणून घ्या

विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ मध्ये विराट कोहलीने दिल्लीसाठी दोन सामने खेळले आहे. आता तो तिसरा सामना रेल्वेविरुद्ध खेळण्याची शक्यता आहे. याबाबत दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्षांनी पुष्टी केली आङे. .विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धा सध्या चर्चेत आहे. या स्पर्धेत अनेक स्टार खेळाडू खेळताना दिसत असल्याने त्याबद्दल बरीच चर्चा झाली. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा हे दोन दिग्गजही या स्पर्धेतील पहिल्या दोन फेरीत खेळले. बीसीसीआयने सर्व करारबद्ध खेळाडूंना यंदाच्या विजय हजारे ट्रॉफीतील (Vijay Hazare Trophy) किमान दोन सामने खेळणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे भारतीय संघातील खेळाडू विविध सामन्यांमध्ये खेळताना दिसत आहेत. दरम्यान, विराटने (Virat Kohli) दिल्लीसाठी दोन सामने खेळून झाले आहेत. पण आता तो तिसरा सामनाही खेळण्याची शक्यता आहे..Virat Kohli ज्या चेंडूवर यष्टिचीत झाला, तो ball of century पाहिला का? किंग कोहलीने नंतर काय केलं ते पाहा Video Viral.११ जानेवारीपासून भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिका सुरू होणार आहे. त्या मालिकेच्या पार्श्वभूमीवर विराट आणखी एक सामना खेळण्याची शक्यता आहे. विराट सध्या विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील पहिले दोन सामने खेळल्यानंतर लंडनला परतला आहे. मात्र त्याने त्याचे किट दिल्ली संघाच्या हॉटेलमध्येच ठेवले आहे. त्यामुळे तो आणखी एक सामना खेळण्याची शक्यता आहे..मीडिया रिपोर्ट्सनुसार विराट कोहली नवीन वर्षात ६ जानेवारी २०२६ रोजी रेल्वेविरुद्ध होणार्या दिल्लीच्या सामन्यात खेळण्याची शक्यता आहे. तो या सामन्याच्या एक किंवा दोन दिवस आधी दिल्ली संघाशी जोडला जाऊ शकतो. त्यानंतर तो न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघात सामील होईल. ७ जानेवारीला या मालिकेसाठी भारतीय संघ वडोदरामध्ये एकत्र येण्याची शक्यता आहे..दिल्ली आणि जिल्हा क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहन जेटली यांनी सांगितले की विराटने सांगितले होते की तो तीन सामन्यांसाठी उपलब्ध असेल. त्यामुळे तो रेल्वेविरूद्धच्या सामन्यात खेळू शकतो. हा सामना अलुरमधील कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानात होणार आहे. .IND vs SA, ODI: 'रोहित आणि मी अजूनही संघासाठी...', विराट मालिकावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्पष्टच बोलला; पाहा Video.विराट आत्तापर्यंत विजय हजारे ट्रॉफी २०२५-२६ या स्पर्धेत आंध्र प्रेदेश आणि गुजरात विरुद्ध सामने खेळले. या दोन्ही सामन्यात त्याने दमदार फलंदाजी केली. आंध्रप्रदेशविरुद्ध त्याने १०१ चेंडूत १४ चौकार आणि ३ षटकारांसह १३१ धावा केल्या. तसेच गुजरातविरुद्ध त्याने ६१ चेंडूत १३ चौकार आणि १ षटकारासह ७७ धावा ठोकल्या. गुजरातविरुद्ध तो सामनावीरही ठरला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.