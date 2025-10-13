विराट कोहली IPL मधूनही निवृत्ती घेतोय? RCB सोबत 'करार' करण्यास नकार, माजी खेळाडूने कारण समजावून सांगितलं...

Will Virat Kohli retire from IPL after 2025 season? ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर विराट कोहलीला खेळताना पाहण्यासाठी आतुर असलेल्या चाहत्यांची चिंता वाढवणारी चर्चा सध्या सुरू आहे. कसोटी व आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमधून निवृत्ती घेणारा विराट आता इंडियन प्रीमिअर लीगलाही रामराम करण्याच्या तयारीत आहे. विराट कोहलीने रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ( RCB) सोबत व्यावसायिक करार करण्यास नकार दिल्यामुळे ही चर्चा सुरू झाली आहे. यावर भारताचा माजी खेळाडू आकाश चोप्रा याने गणित समजावून सांगितले आहे..RevSportz च्या पत्रकाराने विराट कोहलीने RCB सोबत व्यावसायिक कराराचे नुतनीकरण केले नसल्याचा दावा केला. त्यानंतर इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये कोहलीच्या भविष्याबद्दलच्या अटकळांना पुन्हा उधाण आले. पण, आकाश चोप्राने त्याच्या यूट्यूब चॅनलवर बोलताना या वृत्तावर भाष्य केले आणि चाहत्यांना आश्वासन दिले की कोहलीचा RCB शी दूर होण्याचा कोणताही विचार नाही..IND vs WI 2nd Test: भारताकडून वेस्ट इंडिजला फॉलोऑन, पण जॉन कॅम्पबेल - शाय होपच्या अर्धशतकांनी पाहुण्यांना सावरलं."त्याने व्यावसायिक करार नाकारल्याचे वृत्त आहे, पण याचा अर्थ काय? तो निश्चितपणे आरसीबीकडून खेळेल. तो आयपीएलमध्ये अन्य फ्रँचायझीकडून खेळणे अवघड आहे. तो त्याच फ्रँचायझीकडून खेळणार आहे. त्याने नुकतीच आयपीएल ट्रॉफी जिंकली आहे. मग तो फ्रँचायझी का सोडेल? तो कुठेही जाणार नाही," असे चोप्रा म्हणाला.."कमर्शियल कॉन्ट्रॅक्ट हा प्लेइंग कॉन्ट्रॅक्ट व्यतिरिक्त साईड कॉन्ट्रॅक्ट आहे. त्याने कमर्शियल कॉन्ट्रॅक्टवर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिल्याचे वृत्त आहे. RCB फ्रँचायझी विक्रीसाठी जात असल्याचेही वृत्त आहे," असे चोप्रा पुढे म्हणाला. मेगा लिलावानंतर, क्रिकेटपटूचा आयपीएल संघासोबतचा करार एका वर्षासाठी असतो, परंतु फ्रँचायझी वाटाघाटीद्वारे पुढील वर्षांसाठी त्यांना कायम ठेवू शकते..PAK vs SA Test: 'आता हा ड्रामा करणार!' बाबर आझमच्या DRS वेळी रमीज राजाने लाईव्ह सामन्यात काढली लाज? पाहा Video.विराट कोहलीने आरसीबीच्या ऐतिहासिक आयपीएल २०२५ च्या विजयात सिंहाचा वाटा उचलला. त्याने १५ सामन्यांत ५४.७५ च्या सरासरीने व १४४.७१ च्या स्ट्राईक रेटने ६५७ धावा केल्या. त्यात ८ अर्धशतकांचा समावेश होता. विराट हा आयपीएलमधील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज आहे. त्याने २६७ सामन्यांत ८ शतकं व ६३ अर्धशतकांसह ८६६१ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.