Virat Kohli Tattoo: विराट कोहलीने हातावर गोंदवला 'कमळ'; काय आहे, नवीन टॅटूचा खास अर्थ?

Why Virat Kohli got new sleeve tattoo IPL 2026? इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ ला उद्यापासून सुरुवात होणार आहे आणि गतविजेता रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू पहिल्याच सामन्यात सनरायझर्स हैदराबादचा सामना करणार आहे. बंगळुरूच्या चिन्नास्वामी स्टेडियमवर होणाऱ्या सामन्यात विराट कोहलीचा खेळ पाहण्यासाठी चाहते उत्सुक आहेत. विराटने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटीतून निवृत्ती घेतली आहे आणि तो फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय... ट्वेंटी-२० मध्ये तो केवळ आयपीएलमध्ये खेलताना दिसतोय आणि त्यामुळेच चाहते या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. अशात विराटने त्याच्या हातावर कमळ गोंदवले आहे....RCB चा माजी कर्णधार विराटने काढलेल्या टॅटूचा अर्थ सांगताा एलियन्स टॅटूने सांगितले की, कोहलीच्या टॅटूची रचना ही गेल्या काही वर्षांतील त्याच्या वैयक्तिक विकासाचे प्रतीक आहे. केवळ एकच डिझाइन काढण्याऐवजी, त्याचे भूतकाळातील अनुभव आणि सध्याची मानसिकता यांचा मेळ साधणारी एक एकसंध कलाकृती तयार करण्याचा हेतू होता. या कलाकृतीत कमळ आणि पियोनी यांसारख्या आकृतिबंधांचा समावेश आहे, जे सामान्यतः लवचिकता आणि वाढीशी जोडले जातात. प्रत्येक घटकाचा अर्थ गोपनीय ठेवण्यात आला आहे..नवीन टॅटूचे मुख्य आकर्षण म्हणजे त्यातील कमळाचा घटक. एलियन्स टॅटूने सांगितले, "कमळ चिखलाच्या पाण्यातून वर येते, ज्या चिखलात ते वाढते त्याचा त्याला स्पर्शही होत नाही आणि ते कोणत्याही परिस्थितीतून आले असले तरी शुद्धतेने फुलते. अनेक अर्थांनी, हे त्याच्या स्वतःच्या प्रवासाचे प्रतिबिंब आहे.".विराट कोहलीने आयपीएलमध्ये सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. त्याच्या नावावर २६७ सामन्यांत ८ शतक व ६३ अर्धशतकांसह ८६६१ धावा केल्या आहेत. तो आयपीएलमध्ये ९ हजार धावांचा टप्पा ओलांडणारा पहिला फलंदाज ठरू शकतो. आयपीएल आणि चॅम्पियन्स लीग ट्वेंटी-२०त RCB कडून एकूण २८२ सामन्यांत ९०८५ धावा केल्या आहेत. यातही त्याला एकाच आयपीएल संघाकडून १० हजार धावांचा टप्पा गाठण्याचा विक्रम खुणावत आहे. त्याने एकूण ४१४ ट्वेंटी-२०त १३५४३ धावा केल्या आहेत.