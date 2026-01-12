Cricket

Virat Kohli: 'जरी तुम्ही मार खाल्ला तरी...', विराटने नेट गोलंदाजांना नेमका काय दिला मेसेज? Video Viral

Virat Kohli Viral Video: विराट कोहली न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यापूर्वी नेट गोलंदाजांना प्रोत्साहन देताना दिसला होता. यावेळी तो त्यांना काय म्हणाला जाणून घ्या.
Virat Kohli Viral Video

Virat Kohli Viral Video

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

भारतीय संघातील स्टार फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) सध्या तुफान फॉर्ममध्ये आहे. न्यूझीलंडविरुद्धही रविवारी (११ जानेवारी) सुरू झालेल्या वनडे मालिकेची सुरुवातही त्याने दणक्यात केली आहे. त्याने वडोदरा येथे झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारताला ४ विकेट्सने विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला.

<div class="paragraphs"><p>Virat Kohli Viral Video</p></div>
IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं
Loading content, please wait...
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
india vs new zealand
Cricket Viral Video
cricket news today
ODI cricket

Related Stories

No stories found.