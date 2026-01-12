Virat Kohli: 'जरी तुम्ही मार खाल्ला तरी...', विराटने नेट गोलंदाजांना नेमका काय दिला मेसेज? Video Viral

भारतीय संघातील स्टार फलंदाज विराट कोहली (Virat Kohli) सध्या तुफान फॉर्ममध्ये आहे. न्यूझीलंडविरुद्धही रविवारी (११ जानेवारी) सुरू झालेल्या वनडे मालिकेची सुरुवातही त्याने दणक्यात केली आहे. त्याने वडोदरा येथे झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारताला ४ विकेट्सने विजय मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला. त्यामुळे त्याला सामनावीर पुरस्कारही मिळाला..IND vs NZ: Virat Kohli त्याचे सामनावीर ट्रॉफी कुठे ठेवतो? न्यूझीलंडविरुद्ध पुरस्कार जिंकल्यानंतर सांगून टाकलं.या सामन्यापूर्वी काही दिवस आधी विराट वडोदरामध्ये दाखल झाला होता, तसेच त्याने कसून सरावही केला होता. त्याने नेट्समध्ये फलंदाजीचा बराच सराव केला होता. यावेळी त्याला स्थानिक गोलंदाजांनी गोलंदाजी केली होती. यादरम्यान त्याने काही स्थानिक नेट गोलंदाजांशी चर्चाही केली होती. त्याचा व्हिडिओ (Cricket Viral Video) सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये तो या गोलंदाजांना काही सल्ले देताना दिसत आहे..शनिवारी (१० जानेवारी) भारतीय संघ पहिल्या वनडे सामन्यासाठी सराव करत होता. त्यावेळी नेटमधील सरावानंतर विराटने नेट गोलंदाजांना प्रोत्साहन देताना दिसला. त्याने त्यांना क्रिकेट बॉलवर स्वाक्षरीही दिली. या व्हिडिओमध्ये विराट गोलंदाजांना सल्ला देताना ऐकू येत आहे की 'जरी तुम्हाला धावा जास्त खर्च कराव्या लागल्या, तरी चिंता करू नका. पण यावर लक्ष द्या की तुम्हाला जो चेंडू टाकायचा आहे, तोच तुम्ही टाकत आहे, नाहीतर फलंदाज त्याला हवा तो चेंडू तुमच्याकडून टाकून घेईल.' हा व्हिडिओ सध्या प्रचंड व्हायरल होत आहे..दरम्यान, विराटने २०२५ मध्ये भारतासाठी वनडेत सर्वाधिक धावा केल्या होत्या. त्याने तोच फॉर्म न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडेतही कायम ठेवला आहे. त्याने वडोदराला झालेल्या पहिल्या वनडेत भारताकडून ३०१ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना ९१ चेंडूत ८ चौकार आणि १ षटकारासह ९३ धावांची खेळी केली. त्याने शुभमन गिलसोबत ११८ धावांची भागीदारी केली होती. कर्णधार गिलनेही ५६ धावांची खेळी केली. विराटने श्रेयस अय्यरसोबत ७७ धावांची भागीदारी केली. श्रेयस ४९ धावांवर बाद झाला. या विकेट्सनंतर न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांनी भारताला दबावात आणले होते. मात्र, नंतर हर्षित राणा आणि केएल राहुल यांनी प्रत्येकी २९ धावांची खेळी करत भारताला विजयापर्यंत पोहचवले..IND vs NZ, ODI: गौतम गंभीरची स्ट्रॅटजी काही कळेना... दुखापतग्रस्त वॉशिंग्टन सुंदरच्या जागी संघात घेतलं चर्चेत नसलेल्या खेळाडूला.आता दुसरा सामना राजकोटमध्ये १४ जानेवारी रोजी खेळवला जाणार आहे. भारतीय संघाने पहिला सामना जिंकला असल्याने मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली होती. त्यामुळे दुसरा सामना जिंकून मालिका खिशात टाकण्याची संधी भारताकडे आहे. तसेच न्यूझीलंड मालिकेत बरोबरी करण्यासाठी दुसऱ्या सामन्यात विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.