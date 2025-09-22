Aryan Sharma: 'विराट, २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी खेळताना मला पाहा', जेव्हा ११ व्या वर्षी बोललेला शब्द त्याने खरा करून दाखवला

आर्यन शर्मा, १७ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन खेळाडूसाठी विराट कोहली आदर्श आहे. त्याने २०१८ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी २०२५ मध्ये खेळण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. त्याने १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघात पदार्पण करून हे स्वप्न साकार केलं. .प्रत्येक लहान मुलाचं मोठेपणी काहीतरी करून दाखवण्याचं स्वप्न असतं, यासाठी ते काही मोठ्या लोकांना आदर्शही मानतात. भारताचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीही अनेक युवा खेळाडूंसाठी आदर्श आहे. असाच तो ऑस्ट्रेलियाच्या १७ वर्षीय युवा खेळाडू आर्यन शर्मासाठीही आदर्श आहे. आर्यन विराटला पाहून ६ वर्षांपूर्वी जे बोलला होता, आज तो ते खरं करून दाखवताना दिसतोय..भारताचा १९ वर्षांखालील संघ सध्या ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर आहे. या दौऱ्यातील पहिल्याच वनडेत रविवारी (२१ सप्टेंबर) भारताने ७ विकेट्सने दणदणीत विजयही मिळवला. या सामन्यात १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाकडून आर्यन शर्माही खेळला. यावेळी त्याने खास आठवण शेअर केली आहे. त्याने २०१८ मध्ये विराटला पाहून तो २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी खेळेल, असं म्हटलं होतं. याबाबत त्याने क्रिकेट ऑस्ट्रेलियासोबत त्याची आठवण शेअर केली आहे. तो २०१८ मध्ये मेलबर्नला झालेल्या भारत - ऑस्ट्रेलिया बॉक्सिंग डे कसोटी सामना पाहाण्यासाठी गेला होता. त्या सामन्यात विराटने ८२ धावांची खेळी केली होती. भारताने हा सामना १३७ धावांनी जिंकला होता. त्या सामन्यासाठी आर्यनने एका पोस्टरवर विराट त्याचा आदर्श असल्याचे लिहिले होते..त्याबद्दल सांगताना आर्यन म्हणाला, "२०१८ मध्ये मी ११ वर्षांचा होतो, तेव्हा मी बॉक्सिंग डे कसोटी पाहण्यासाठी गेलो होतो. माझ्याकडे पोस्टर होतं, ज्यावर लिहिलं होतं, 'विराट तू माझा आदर्श आहेस. मला २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी खेळताना पाहा.' "मला माहित नाही की त्यावेळी मी २०२५ हे वर्षच का निवडलं होतं. पण ते माझं स्वप्न होतं. आता २०२५ मध्ये ईश्वराच्या कृपेने आणि कुटुंबाच्या व माझ्या प्रशिक्षकांच्या पाठिंब्यासह अनेक वर्षांच्या मेहनतीनंतर माझी १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघासाठी निवड झाली आहे.".दरम्यान, आर्यनने रविवारी १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघासाठी पदार्पणही केले. त्याने फलंदाजी करताना १० धावा केल्या, तर गोलंदाजी करताना ४ षटकात ३६ धावा खर्च केल्या. आर्यन अष्टपैलू खेळाडू आहे.तथापि, रविवारी झालेल्या सामन्यात १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाने ५० षटकात ९ बाद २२५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २२६ धावांचा पाठलाग भारतीय संघाने ३०.३ षटकातच ३ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केला..FAQs१. आर्यन शर्माचा आदर्श कोण आहे?(Who is Aryan Sharma’s idol?)➤ विराट कोहली हा आर्यन शर्माचा आदर्श आहे.२. आर्यन शर्माने २०१८ मध्ये पोस्टरवर काय लिहिलं होतं?(What did Aryan Sharma write in 2018?)➤ त्याने पोस्टरवर लिहिलं होतं की 'विराट तू माझा आदर्श आहेस. मला २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी खेळताना पाहा.'३. आर्यन शर्माने भारताविरुद्ध कधी पदार्पण केले?(When did Aryan Sharma debut against India?)➤ २१ सप्टेंबर २०२५ रोजीच्या पहिल्या वनडेत त्याने १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघाकडून पदार्पण केले.४. पदार्पणाच्या सामन्यात आर्यन शर्माची कामगिरी कशी होती?(How was Aryan Sharma’s debut performance?)➤ त्याने १० धावा केल्या आणि गोलंदाजीत ३६ धावा दिल्या.५. भारताने हा सामना कसा जिंकला?(How did India win this match?)➤ भारताने २२५ धावांचा पाठलाग करताना ७ विकेट्सने विजय मिळवला.६. आर्यन शर्मा कोणत्या प्रकारचा खेळाडू आहे?(What type of player is Aryan Sharma?)➤ आर्यन शर्मा हा अष्टपैलू खेळाडू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.