Aryan Sharma: 'विराट, २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी खेळताना मला पाहा', जेव्हा ११ व्या वर्षी बोललेला शब्द त्याने खरा करून दाखवला

Aryan Sharma Fulfills His 2018 Dream Inspired by Virat Kohli: २०१८ मध्ये विराट कोहलीला पाहून आर्यन शर्माने २०२५ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी खेळण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं. आज, १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघात पदार्पण करून त्याने हे स्वप्न साकार केलं.
Summary

  • आर्यन शर्मा, १७ वर्षीय ऑस्ट्रेलियन खेळाडूसाठी विराट कोहली आदर्श आहे.

  • त्याने २०१८ मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी २०२५ मध्ये खेळण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं.

  • त्याने १९ वर्षांखालील ऑस्ट्रेलिया संघात पदार्पण करून हे स्वप्न साकार केलं.

