Cricket

IND vs NZ: 'चेस मास्टर' विराटचा वाढदिवसाआधीच धुमाकूळ! सचिन - पाँटिंगला मागे टाकत रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड

Virat Kohli Fifty World Record: विराट कोहलीचा ५ नोव्हेंबरला वाढदिवस असतो. त्याआधी त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या वनडेत वादळी अर्धशतक करताना तीन विश्वविक्रम केले.
Virat Kohli Record | India vs New Zealand 1st ODI

Virat Kohli Record | India vs New Zealand 1st ODI

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India, 1st ODI: भारतीय क्रिकेट संघाने बुधवारी (४ नोव्हेंबर) न्यूझीलंडविरुद्ध ऑकलंडला झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात ५ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह भारताने ५ सामन्यांच्या वनडे मालिके १-० अशी बरोबरी केली.

भारताच्या या विजयात दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीने वादळी अर्धशतक (Virat Kohli Fifty) करत मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या अर्धशतकासह तीन मोठे विश्वविक्रमही केले. विशेष म्हणजे गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) विराटचा ३८ वा वाढदिवस आहे.

Virat Kohli Record | India vs New Zealand 1st ODI
IND vs NZ, Viral Video: भर मैदानात प्रेम व्यक्त! अर्शदीपने सांगितलं ते अनोखं सेलिब्रेशन नक्की कोणासाठी? म्हणाला, 'तिच्याचसाठी...'
Loading content, please wait...
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
cricket news today
New Zealand Cricket Team
World record in cricket