IND vs NZ: 'चेस मास्टर' विराटचा वाढदिवसाआधीच धुमाकूळ! सचिन - पाँटिंगला मागे टाकत रचले तीन वर्ल्ड रेकॉर्ड

New Zealand vs India, 1st ODI: भारतीय क्रिकेट संघाने बुधवारी (४ नोव्हेंबर) न्यूझीलंडविरुद्ध ऑकलंडला झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात ५ विकेट्सने विजय मिळवला. या विजयासह भारताने ५ सामन्यांच्या वनडे मालिके १-० अशी बरोबरी केली. भारताच्या या विजयात दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीने वादळी अर्धशतक (Virat Kohli Fifty) करत मोलाचा वाटा उचलला. त्याने या अर्धशतकासह तीन मोठे विश्वविक्रमही केले. विशेष म्हणजे गुरुवारी (५ नोव्हेंबर) विराटचा ३८ वा वाढदिवस आहे. .IND vs NZ, Viral Video: भर मैदानात प्रेम व्यक्त! अर्शदीपने सांगितलं ते अनोखं सेलिब्रेशन नक्की कोणासाठी? म्हणाला, 'तिच्याचसाठी...'.या सामन्यात न्यूझीलंडने भारतासमोर १८६ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारताने पहिल्याच षटकात शुन्यावर रोहित शर्माची विरेट गमावली, मात्र त्यानंतर विराट कोहलीने शुभमन गिलच्या साथीने भारताचा डाव सावरला. पण यादरम्यान दोनदा पावसाचा व्यत्यय आल्याने भारतासमोर विजयासाठी ३२ षटकात १४३ धावांचे सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आले. यावेळी विराट आक्रमक खेळत असताना गिल त्याला दुसऱ्या बाजूने चांगली साथ देत होता. त्यांच्यात ११३ धावांची भागीदारीही झाली. यादरम्यान विराटने ३५ चेंडूत अर्धशतक केले. त्यानंतर भारताला विजयासाठी १९ धावांचीच गरज असताना विराट बाद झाला. त्याने ५१ चेंडूत ७४ धावांची खेळी केली. या खेळीत त्याने १३ चौकार आणि १ षटकार मारला. तो बाद झाल्यानंतरही भारताने सहज विजय मिळवला..विराटचे विश्वविक्रमविराटने ही खेळी करताना तिसऱ्या क्रमांकावर वनडेत १३ हजार धावा पूर्ण केल्या. तो तिसऱ्या क्रमांकावर १३ हजार वनडे धावा पूर्ण करणारा जगातील पहिलाच खेळाडू ठरला आहे. असा विक्रम आत्तापर्यंत कोणालाही करता आला नव्हता. त्याने २५४ वनडेत तिसऱ्या क्रमांकावर खेळताना १३०६२ धावा केल्या आहेत. या यादीत त्याच्यापाठोपाठ रिकी पाँटिंग असून त्याने १२६६२ धावा केल्या आहेत..IND vs NZ, 1st ODI: आधी अर्शदीपचा तिखट मारा अन् मग विराट कोहलीची वादळी फिफ्टी! भारताची विजयासह वनडे मालिकेची दणक्यात सुरुवात.याशिवाय विराटने वनडे क्रिकेटमध्ये धावांचा पाठलाग करताना सर्वाधिक धावा करण्याचा विश्वविक्रमही केला. त्याने सचिन तेंडुलकरला मागे टाकले आहे. विराटच्या आता वनडेत धावांचा पाठलाग करताना १८० सामन्यांत ८७४१ धावा झाल्या आहेत. सचिनच्या धावांचा पाठलाग करताना वनडेत २४२ सामन्यांत ८७२० धावा आहेत. या यादीत रोहित शर्मा तिसऱ्या क्रमांकावर असून त्याने धावांचा पाठलाग करताना वनडेत ६८०१ धावा केल्या आहेत..इतकेच नाही, तर वनडेत न्यूझीलंडविरुद्ध सर्वाधिक धावा करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीतही विराट अव्वल क्रमांकावर आला आहे. त्याने रिकी पाँटिंगची बरोबरी केली आहे. विराट कोहलीने न्यूझीलंडविरुद्ध ३७ वनडेत १९७१ धावा केल्या आहेत, ज्यात ७ शतकांचा समावेश आहे. रिकी पाँटिंगनेही न्यूझीलंडविरुद्ध ५१ वनडेत १९७१ धावा केल्या आहेत, ज्यात ६ शतकांचा समावेश आहे. या यादीत विराट-पाँटिंगपाठोपाठ सचिन तेंडुलकर असून त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध ४२ वनडेत १७५० धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.