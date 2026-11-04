IND vs NZ, Viral Video: भर मैदानात प्रेम व्यक्त! अर्शदीपने सांगितलं ते अनोखं सेलिब्रेशन नक्की कोणासाठी? म्हणाला, 'तिच्याचसाठी...'

New Zealand vs India, 1st ODI: अर्शदीप सिंगसाठी बुधवारचा दिवस अत्यंत खास ठरला. ऑकलंडला भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात अर्शदीप सिंगने कमालीची गोलंदाजी केली. पण त्याच्या गोलंदाजीसोबतच त्याच्या सेलिब्रेशनचीही (Arshdeep Singh Celebration) चर्चा मोठ्या प्रमाणात झाली. त्याबाबत त्यानेच खुलासा केला असून यामागचं कारण रोमँटिक आहे. .IND vs NZ, 1st ODI: आधी अर्शदीपचा तिखट मारा अन् मग विराट कोहलीची वादळी फिफ्टी! भारताची विजयासह वनडे मालिकेची दणक्यात सुरुवात.या सामन्यात अर्शदीप सिंगने सुरुवातीपासूनच विकेट घेण्यावर भर दिला. त्याच्याविरुद्ध न्यूझीलंड फलंदाजांनी आक्रमक खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याने १० षटकात ७० धावा देत ४ फलंदाजांना बाद केले. त्याने विल यंग (९), हेन्री निकोल्स (९), काईल जेमिसन (१) आणि ग्लेन फिलिप्स (३०) यांना बाद केले. दरम्यान, या विकेट्स घेतल्यानंतर यावेळी त्याने अनोखं सेलिब्रेशन केले. त्याने दोन्ही हाताचे पंजे समोरासमोर आणत एक मुव्ह केली. याबाबत त्याने स्पष्टीकरण देताना सांगितले की ते सेलिब्रेशन त्याच्या गर्लफ्रेंडसाठी होते. त्याने सांगितले की तो ही मुव्ह त्याच्या गर्ल्डफ्रेंडसोबत डान्स करताना करतो.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.अर्शदीप सिंगने सांगितले की 'हे माझ्या गर्लफ्रेंडसाठी होतं. आम्ही बाहेर फिरायला गेलो किंवा काही सहज करत असलो की या डान्स स्टेप्स करतो. जेव्हा मूड थोडा खराब असतो, तेव्हा आम्ही या स्टेप्स करून एकमेकांना आनंदीत करण्याचा प्रयत्न करत असतो. म्हणून हे सेलिब्रेशन तिच्यासाठी होतं.'अर्शदीप सिंग गेल्या अनेक महिन्यांपासून पंजाबी अभिनेत्री आणि मॉडेल समरीन कौर हिच्यासोबत रिलेशनशीपमध्ये असल्याची चर्चा आहे. ते अनेकदा एकत्रही दिसले आहेत..अर्शदीपचा विक्रमदरम्यान, अर्शदीप न्यूझीलंडमध्ये वनडेत ४ विकेट्स घेणारा भारताचा तिसराच वेगवान गोलंदाज ठरला. त्याच्याआधी मोहम्मद शमी आणि जवागल श्रीनाथ यांनी असा कारनामा केला आहे. जवागल श्रीनाथ यांनी पहिल्यांदा १९९५ साली व नंतर २००२ मध्ये न्यूझीलंडमध्ये ४ विकेट्स घेण्याचा कारनामा केला होता. शमीने २०१४ मध्ये न्यूझीलंडमध्ये वनडेत ४ विकेट्स घेतल्या होत्या.दरम्यान, अर्शदीपने सांगितले की त्याला ५ विकेट्स घेण्याची इच्छा होती. त्यामुळे ती विकेट घेतली असती, तर ती त्याची आवडती विकेट ठरली असती..IND vs NZ, ODI: अर्शदीप सिंगने १२ वर्षांनंतर न्यूझीलंडमध्ये करून दाखवली शमीसारखी कामगिरी! असा पराक्रम करणारा तिसराच भारतीय पेसर.भारताचा विजयया सामन्यात न्यूझीलंडचा संघ ४१ व्या षटकातच १८५ धावांवर सर्वबाद झाला होता. त्यानंतर भारतीय संघ धावांचा पाठलाग करताना पावसाचा दोनदा अडथळा आल्याने डकवर्थ लुईस नियमानुसार भारतासमोर ३२ षटकात १४३ धावांचे लक्ष्य ठेवण्यात आले. हे लक्ष्य भारताने २२.४ षटकात ५ विकेट्स गमावत सहज पूर्ण केले. भारतासाठी विराट कोहलीने ५१ चेंडूत १३ चौकार आणि १ षटकारासह ७४ धावांची खेळी केली. कर्णधार शुभमन गिलने ३७ धावांची खेळी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.