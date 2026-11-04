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IND vs NZ, Viral Video: भर मैदानात प्रेम व्यक्त! अर्शदीपने सांगितलं ते अनोखं सेलिब्रेशन नक्की कोणासाठी? म्हणाला, 'तिच्याचसाठी...'

Arshdeep Singh Reveals Romantic Secret Behind Viral Celebration: अर्शदीप सिंगने न्यूझीलंडविरुद्ध पहिल्या वनडेत ४ विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला. पण यावेळी विकेट्स घेतल्यानंतर अनोखं सेलिब्रेशन केलं. त्यामागचं कारणही त्याने स्पष्ट केलंय.
Arshdeep Singh Celebration | India vs New Zealand 1st ODI

Arshdeep Singh Celebration | India vs New Zealand 1st ODI

Saal

Pranali Kodre
Updated on

New Zealand vs India, 1st ODI: अर्शदीप सिंगसाठी बुधवारचा दिवस अत्यंत खास ठरला. ऑकलंडला भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघात झालेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात अर्शदीप सिंगने कमालीची गोलंदाजी केली. पण त्याच्या गोलंदाजीसोबतच त्याच्या सेलिब्रेशनचीही (Arshdeep Singh Celebration) चर्चा मोठ्या प्रमाणात झाली. त्याबाबत त्यानेच खुलासा केला असून यामागचं कारण रोमँटिक आहे.

Arshdeep Singh Celebration | India vs New Zealand 1st ODI
IND vs NZ, 1st ODI: आधी अर्शदीपचा तिखट मारा अन् मग विराट कोहलीची वादळी फिफ्टी! भारताची विजयासह वनडे मालिकेची दणक्यात सुरुवात
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