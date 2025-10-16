Virat Kohli Cryptic Post: खरा पराभव तेव्हाच होतो, जेव्हा...; विराटच्या पोस्टने सारे चक्रावले, गौतम गंभीरच्या 'त्या' सूचक इशाऱ्याला दिले उत्तर

Fans reaction to Virat Kohli Motivational Post: विराट कोहली चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या जर्सीत दिसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराट फक्त वन डे फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचे प्रतिनिधित्व करतोय आणि ७ महिन्यानंतर तो 'मेन इन ब्लू' सोबत दिसणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेसाठी टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलियात दाखल झाली आणि विराटने तेथून एक X पोस्ट लिहिली. त्यामुळे चाहते संभ्रमात पडले आहे. प्रत्येकजण आपापल्यापरीने विराटच्या पोस्टचा अंदाज बांधत आहेत. .विराट कोहली आता फक्त वन डे क्रिकेट खेळतोय आणि त्याला २०२७ चा वन डे वर्ल्ड कप खेळायचा आहे. पण, ३६ वर्षीय विराटच्या या मार्गात त्याचे वय व फॉर्म आडवा येण्याचा अंदाज अनेकांनी व्यक्त केला आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर याचा युवा पिढीवर जास्त विश्वास आहे आणि त्यामुळेच त्याने सूत्र हाती घेतल्यापासून युवा खेळाडूंना संधी मिळालेली दिसतेय. ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात विराट व रोहित शर्मा चांगली कामगिरी करतील अशी आशा आहे, असे विधान करून गंभीरने सूचक इशारा दिला होता. .Virat Kohli Property : विराटने भावाच्या नावावर केली प्रॉपर्टी, आलिशान बंगला ते लक्झरी फ्लॅट... जाणून घ्या काय काय दिले; लंडनला होतोय शिफ्ट?.विराटने आज पोस्ट करून जणू त्याला उत्तर दिले आहे. The only time you truly fail, is when you decide to give up. अशी पोस्ट त्याने केली आहे. याचा अर्थ, 'तुमचा पराभव तेव्हाच निश्चित होतो, जेव्हा तुम्ही स्वतः हार मानता... ' विराटच्या या पोस्टचा चाहते वेगवेगळा अर्थ लावत आहेत. ऑस्ट्रेलिया दौरा गाजवण्यासाठी विराट सज्ज असल्याची जोरदार चर्चा आहे, तर काहींच्या मते २०२७चा वर्ल्ड कप खेळण्यासाठी विराट आतुर असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे आता विराट ऑस्ट्रेलियात कशी कामगिरी करतो याची उत्सुकता वाढली आहे. .विराट कोहलीने १२३ कसोटी सामन्यांत ४६.८५च्या सरासरीने ९२३० धावा केल्या आहेत आणि त्यात ३० शतकं व ३१ अर्धशतकं आहेत. त्याशिवाय त्याने १२५ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ४८.६९ च्या सरासरीने १ शतक व ३८ अर्धशतकांसह ४१८८ धावा केल्या आहेत. वन डे क्रिकेटमध्ये त्याच्या नावावर ३०२ सामन्यांत ५७.८८च्या सरासरीने १४१८१ धावा आहेत आणि त्यात ५१ शतकं व ७४ अर्धशतकांचा समावेश आहे. ऑस्ट्रेलियात वन डे क्रिकेटमध्ये त्याने २९ सामन्यांत ५१ च्या सरासरीने १३२७ धावा केल्या आहेत आणि त्याच्याकडून याही दौऱ्यावर दमदार कामगिरीची अपेक्षा आहे. ऑस्ट्रेलियात त्याने ५ शतकं व ६ अर्धशतकं झळकावली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.