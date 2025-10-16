Cricket

Virat Kohli Cryptic Post: खरा पराभव तेव्हाच होतो, जेव्हा...; विराटच्या पोस्टने सारे चक्रावले, गौतम गंभीरच्या 'त्या' सूचक इशाऱ्याला दिले उत्तर

Virat Kohli cryptic post : विराट कोहलीने नुकतीच सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली. चाहत्यांमध्ये चर्चेला सुरुवात झाली आहे की ही पोस्ट फक्त प्रेरणादायी आहे की कोहलीने २०२७ च्या वर्ल्ड कपपूर्वी निवृत्तीचे संकेत दिले आहेत?
VIRAT KOHLI’S CRYPTIC POST

VIRAT KOHLI’S CRYPTIC POST TRIGGERS SPECULATION – IS IT A RESPONSE TO GAUTAM GAMBHIR?

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

Fans reaction to Virat Kohli Motivational Post: विराट कोहली चॅम्पियन्स ट्रॉफी फायनलनंतर पुन्हा एकदा टीम इंडियाच्या जर्सीत दिसणार आहे. आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० व कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतल्यानंतर विराट फक्त वन डे फॉरमॅटमध्ये टीम इंडियाचे प्रतिनिधित्व करतोय आणि ७ महिन्यानंतर तो 'मेन इन ब्लू' सोबत दिसणार आहे. १९ ऑक्टोबरपासून सुरू होणाऱ्या वन डे मालिकेसाठी टीम इंडिया आज ऑस्ट्रेलियात दाखल झाली आणि विराटने तेथून एक X पोस्ट लिहिली. त्यामुळे चाहते संभ्रमात पडले आहे. प्रत्येकजण आपापल्यापरीने विराटच्या पोस्टचा अंदाज बांधत आहेत.

Loading content, please wait...
sports
viral
Cricket News
Virat kohli
Cricket News in Marathi
Gautam Gambhir
ind vs aus
ind vs aus matches
cricket news today
viral post

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com