"माझा, आवडता पार्टनर!" विराट कोहलीची भावनिक पोस्ट; अजिंक्य रहाणेच्या निवृत्तीवर सचिन तेंडुलकर ते वीरूपर्यंत सर्व झाले व्यक्त

Ajinkya Rahane retirement reactions from cricket legends: भारतीय संघाचा 'अजिंक्य' कसोटी कर्णधार अजिंक्य रहाणे याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती जाहीर केली. अजिंक्यने भारताकडून ८५ कसोटीत ५०७७ धावा, ९० वन डे सामन्यांत २६६२ धावा आणि २० ट्वेंटी-२० सामन्यांत ३७५ धावा केल्या आहेत. एका पिढीसाठी आदर्श असलेला आणखी एक क्रिकेट स्टार निवृत्त झाल्याची भावना चाहत्यांमध्ये आहे. विराट कोहली, रोहित शर्मा, चेतेश्वर पुजारा आणि आर अश्विन यांच्यानंतर कसोटी गाजवणारा अजिंक्यही निवृत्त झाला आहे. अजिंक्यच्या नव्या प्रवासाला आजी- माजी खेळाडूंनी शुभेच्छा दिल्या, परंतु सर्वात लक्ष वेधले ते विराटच्या पोस्टने ....विराट कोहलीने लिहिले की, "Jinks,तुला तुझ्या शानदार कारकिर्दीबद्दल अभिनंदन, मित्रा, तू भारतीय क्रिकेटसाठी अद्भुत कामगिरी केली आहेस आणि तुला तुझ्या प्रवासाचा खूप अभिमान वाटायला हवा. स्लिप्समधील सर्वात विश्वासार्ह क्षेत्ररक्षकर आणि कसोटीतील माझा आवडता कसोटी बॅटींग पार्टनर... तुला नेहमीच शुभेच्छा. देव तुझे भले करो.".विराट कोहली व अजिंक्य रहाणे यांनी कसोटीत ६७ डावांत ५६.३२ च्या सरासरीने एकत्रित ३६६१ धावा केल्या. यामध्ये १० शतकीय, तर १७ अर्धशतकीय भागीदारी होत्या. २०१६ मध्ये त्यांनी न्यूझीलंडविरुद्ध इंदूर कसोटीत चौथ्या विकेटसाठी ३६५ धावांची भागीदारी करून ३ बाद १०० अशा अवस्थेत असलेल्या संघाला सावरले. ही त्यांची सर्वोत्तम भागीदारी आहे. या सामन्यात विराटने २११ व अजिंक्यने १८८ धावा केल्या. .Ajinkya Rahane Retirement: अज्जू रडवलंस यार..! अजिंक्य रहाणे निवृत्तीचा निर्णय जाहीर करताना रडला, Video Viral.महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरनेही लिहिले की, "अजिंक्य, तुझ्या उल्लेखनीय कारकिर्दीबद्दल अभिनंदन. जेव्हा आपण मुंबईसाठी पहिल्यांदा एकत्र फलंदाजी केली, तेव्हा मला हे जाणवले की तू कधीही संधीच्या मागे धावला नाहीस.. संधी तुझ्याकडे आपोआप येत गेल्या.. कारण तू संघासाठी कठोर परिश्रम करण्यास तयार होतास. हाच गुण ऑस्ट्रेलियातील तुझ्या सर्वोत्तम क्षणाचे वैशिष्ट्य होता. संयम हा आक्रमकतेच्या विरुद्ध नसतो, उलट तो संघाला निर्भयपणे खेळण्याचा आत्मविश्वास देतो, हे तू दाखवून दिलेस. तुझ्या अद्भुत कारकिर्दीबद्दल अभिनंदन! तुला आणि तुझ्या कुटुंबियांना खूप खूप शुभेच्छा."."सर्वात कमी लेखल्या गेलेल्या क्रिकेटपटूंपैकी तू एक आणि भारताला आतापर्यंतची सर्वात मोठी परदेशातील कसोटी मालिका जिंकून देणारा खेळाडू अजिंक्य रहाणे. शांत, खंबीर अन् कधीही न घाबरणारा, निडर.... तू आपला सर्वोत्तम खेळ करत राहिलास. २०१५ मध्ये दिल्लीत दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध एका शानदार पहिल्या डावानंतर जसा तुझा दुसरा डावही उत्कृष्ट झाला होता, तसाच तुझा दुसरा डावही शानदार होवो," अशा शुभेच्छा वीरेंद्र सेहवागने दिल्या..रिषभ पंतने पोस्ट केली की, "तुझ्यासोबत ड्रेसिंग रूम शेअर करून खूप छान वाटलं, अज्जू भाई. प्रत्येक परिस्थितीत शांत, प्रत्येक भूमिकेत निःस्वार्थी आणि कृतीतून नेतृत्व करणारा. भारतीय क्रिकेटसाठी तू जे काही केलं आहे, त्याबद्दल धन्यवाद. तुझ्या पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.