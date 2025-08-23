Virender Sehwag ने सांगितला किस्सा! ग्रेग चॅपेल यांच्यासोबत झालेला जोरदार वाद; राहुल द्रविडने मध्यस्थी केली नसती तर...

ग्रेग चॅपेलच्या कार्यकाळात वरिष्ठ खेळाडूंशी वारंवार मतभेद होत असत.वीरेंद्र सेहवागच्या खेळण्याच्या शैलीवरून चॅपेल व सेहवाग यांच्यात जोरदार वाद झाला.चॅपेलने सेहवागला “पाय हलवल्याशिवाय धावा होत नाहीत” असे टोमणे मारले..Virender Sehwag revealed a shocking fight with coach Greg Chappell : ऑस्ट्रेलियाचे दिग्गज क्रिकेटपटू ग्रेग चॅपेल यांचा टीम इंडियासोबतचा मुख्य प्रशिक्षक म्हणून कार्यकाळ बराच गाजला... सौरभ गांगुलीला संघाबाहेर करण्यापासून ते इरफान पठणला गोलंदाजाचा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून बवण्याचे निर्णय आजही चर्चिले जातात. चॅपेल यांची कार्यशैली वादग्रस्त असली तरी त्यांनी नेहमी युवा प्रतिभेला प्रोत्साहन दिले होते आणि सीनियर खेळाडूंवर त्यांचा नेहमी राग असल्याचे दिसले. अशात वीरेंद्र सेहवाग याने चॅपेल यांच्यासोबत घडलेला एक किस्सा सांगितला, ज्यात ही दोघं एकमेकांच्या अंगावर अक्षरशः धावून गेली होती. राहुल द्रविडने ड्रेसिंग रुममधील या वादात मधस्थी केली नसती तर प्रकरण आणखी चिघळले असते. .भारताचा माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग हा त्याच्या आक्रमक शैलीमुळे ओळखला जातो. त्याची फलंदाजीची स्टाईल अजूनही अनेकांच्या चर्चेचा विषय आहे. आला बॉल की हाणला, हेच वीरूला माहीत होते आणि त्यामुळे तो अनेकदा लवकर आऊट झाला. त्याच मुद्यावरून तत्कालिन मुख्य प्रशिक्षक ग्रेग चॅपेल यांनी वीरूला झापलं होतं आणि तेव्हाच तो खटका उडाला होता..Team India : रोहित शर्मा कॅप्टन, यशस्वी जैस्वालची एन्ट्री ! Shubman Gill ला विश्रांती; भारतीय संघात पुन्हा बदल दिसणार.The Life Savers Show मध्ये वीरूने हा किस्सा सांगितला. तो म्हणाला, ग्रेग चॅपेलच्या वाक्याने मला खूप वेदना झाल्या होत्या. मी तेव्हा फॉर्माशी थोडा संघर्ष करत होतो. ते मला म्हणाले, 'तू जर तुझे पाय हलवले नाहीस, तर तू धावा करू शकत नाहीस' मी म्हणालो,'ग्रेग, मी ५० च्या सरासरीने ६ हजाराहून अधिक धावा केल्या आहेत.' परंतु ते पुन्हा म्हणाले, ते महत्त्वाचे नाही. आमच्यात खूप वाद झाला. तेव्हा राहुल द्रविड आला आणि आमचं भांडण थांबवलं..Shubman Gill : शुभमन गिलची स्पर्धेतून माघार; ब्लड टेस्टनंतर फिजियोने BCCI ला पाठवला अहवाल अन्....'त्यानंतर जेव्हा मी फलंदाजीला जात होतो, तेव्हा ग्रेग म्हणाला, 'खात्री कर तू धावा करशील किंवा मी तुला संघातून वगळेन.' त्या सामन्यात दुसऱ्या सत्राच्या शेवटी मी १८४ धावा केल्या. त्यानंतर मी राहुल द्रविडला म्हणालो,'जा जाऊन तुझ्या कोचला सांग, माझ्याजवळ येऊ नकोस',' असे वीरू पुढे म्हणाला..वीरूने पुढे आणखी एक किस्सा सांगितला, त्यात जॉन राईटने धक्का मारल्याने तो पडल्याचे त्याने सांगितले. वीरूने १०४ कसोटी सामन्यांत भारतासाठी ४९.३४च्या सरासरीने ८५८६ धावा केल्या आहेत आणि त्यात २३ शतकं व ३२ अर्धशतकं आहेत. २५१ वन डे सामन्यांत १५ शतकं व ३८ अर्धशतकांसह त्याच्या नावावर ८२७३ धावा आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.