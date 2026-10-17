तोच अपरकट, तेच पुढे येऊन षटकार खेचणे... वीरेंद्र सेहगावच्या लेकाची 'सेम टू सेम' बॅटिंग; आर्यवीरच्या १७३ धावांचा Video Viral

Aaryavir Sehwag batting style reminds fans of Virender Sehwag: भारताचा माजी सलामीवीर वीरेंद्र सेहवाग याचा मुलगा आर्यवीरही आक्रमक फटकेबाजी करताना दिसतोय आणि चाहत्यांना त्यात वीरूची झलक दिसतेय. आर्यवीरने शुक्रवारी १९ वर्षांखालील विनू मांकड स्पर्धेत दिल्लीचे प्रतिनिधित्व करताना चंदीगड विरुद्ध १७३ धावांची वादळी खेळी केली. BCCI ने त्याच्या फलंदाजीचा Video पोस्ट केला आहे आणि तो पाहून 90s च्या क्रिकेट चाहत्यांना वीरेंद्र सेहवाग आठवल्याशिवाय राहणार नाही....विनू मांकड स्पर्धेत वन डे सामन्यात आर्यवीरच्या फटकेबाजीने संघाला ५० षटकांत २८६ धावांपर्यंत पोहोचवले, परंतु चंदीगडने ५ विकेट्स राखून हा सामना जिंकला. आर्यवीरने अर्णव बग्गासोबत सलामीला९८ धावा जोडल्या. अर्णव ३९ चेंडूंत ६ चौकार व १ षटकारासह ४७ धावांवर माघारी परतल्यानंतर दिल्लीच्या डावाची पडझड सुरू झाली. पण, आर्यवीर मैदानावर शड्डू ठोकून उभा राहिला. आर्यवीरने १४३ चेंडूंत ७३ धावा करताना १९ चौकार व ८ षटकार खेचले आणि संघाला ६ बाद २८६ धावांपर्यंत पोहोचवले..प्रत्युत्तरात चंदीगडकडून ४१.३ षटकांत ५ बाद २९३ धावा केल्या. मीत दहिया आणि रुपेश यादव यांनी १७५ धावांची सलामी देताना संघाच्या विजयाचा पाया भक्कम केला. मीतने ६९ चेंडूंत ८ चौकारांसह ६३ धावांची खेळी केली. या विकेटनंतर मार्कंडे पांचाळ (०), ऋत्विक सूद ( ७) आणि शाबाद सिंग ( ४) यांच्या विकेट पडल्याने दिल्लीला संधी मिळाली होती. पण, रुपेशने एकहाती सामना खेचून नेला. रुपेशने १२५ चेंडूंत २३ चौकार व ५ षटकारांच्या मदतीने १६७ धावांची खेळी केली..Who Will Be Mumbai Indians’ New Coach? चेन्नई सुपर किंग्सच्या दिग्गजासह पाच जणं शर्यतीत; फ्रँचायझीने शॉर्टलिस्ट केलीत नावं... लवकरच मोठी घोषणा.त्याची विकेट पडली तोपर्यंत चंदीगडने ४१.१ षटकांत २८६ धावा केल्या होत्या, म्हणजे त्यांना विजयासाठी केवळ ४ धावाच हव्या होत्या. इहित सलारियाने ३३ धावांची नाबाद खेळी करून रुपेशला साथ दिली आणि चंदीगडने बाजी मारली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.