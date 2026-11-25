Rahul Dravid son Anvay skips IPL 2027 auction: इंडियन प्रीमिअर लीग २०२७ साठी होणाऱ्या लिलावात वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरही उतरला आहे. १६ डिसेंबरला गोवा येथे होणाऱ्या मिनी लिलावासाठी आर्यवीरने त्याचे नाव नोंदवले आहे. भारताने नुकतेच १९ वर्षांखालील आशिया चषक स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानला शेवटच्या चेंडूवर पराभूत केले. या स्पर्धेत आर्यवीरला सर्वोत्तम खेळाडू म्हणून गौरविण्यात आले. पण, राहुल द्रविडचा मुलगा अन्वय द्रविड हा लिलावापासून दूर राहिल आहे. .आशिया चषकाच्या अंतिम सामन्यातील नायक मोहित उल्वा, यानेही लिलावासाठी नाव नोंदवले आहे. पण, विजेत्या संघाचा कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी आणि आन्वय यांनी नावं नोंदवलेली नाहीत. याच अंतिम सामन्यात चमललेल्या मोहित चौहाननेही दूर राहण्याचा निर्णय घेतला, परंतु काव्य पटेल लिलावात उतरला आहे. या सर्वांनी ३० लाखांच्या मुळ किमतीच्या गटात आपली नावं नोंदवली आहेत.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.आला रे आला! दोन वर्षांनंतर स्टार खेळाडू आयपीएलमध्ये खेळण्यास तयार; लिलावात नोंदवलं नाव, बेस प्राइज किती?.आर्यवीर सेहवागसाठी पंजाब किंग्स किंवा दिल्ली कॅपिटल्स हे दोन संघ बोली लावू शकतात. वीरेंद्र सेहवाग या दोन्ही संघांकडून खेळला आहे. आर्यवीरने मागील पाच वन डे सामन्यांत नाबाद ७०,२२, १६०, ५१ व ५८ धावांची खेळी केली होती. आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंमध्ये डेव्हिड वॉर्नर ( २ कोटी बेस प्राईज) आणि निखिल चौधरी या दोन ऑस्ट्रेलियन खेळाडूंची नावं चर्चेत आहेत. याशिवाय ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये नाव कमावलेला सोनी बेरकरही लिलावात उतरला आहे. ब्रिटिश नागरिकत्व मिळालेल्या पाकिस्तानी गोलंदाज मोहम्मद आमीरने आपले नाव लिलावासाठी पाठवलेले नाही..दरम्यान बीसीसीआयने आयपीएल २०२७ चे पूर्ण सत्र खेळू न शकणाऱ्या खेळाडूंची यादी फ्रँचायझींना दिलेली आहे. यामध्ये झाय रिचर्डसन ( २ कोटी) हा आयपीएलचा निम्मा हंगाम खेळणार आहे. याशिवाय ऑस्ट्रेलियाच्या स्कॉट बोलंडने १ कोटीच्या मुळ किमतीत नाव नोंदवले होते, परंतु त्याने माघार घेतली. लॉईड पोप (३० लाख रुपये) अर्ध्या हंगामासाठी उपलब्ध असेल, तर इंग्लंडचा सॅम बिलिंग्स (२ कोटी रुपये) ८० टक्के सामन्यांसाठी उपलब्ध असेल. दुसरीकडे, न्यूझीलंडचा बेवन जॉन जेकब्स (२ कोटी रुपये) केवळ १० टक्के हंगामासाठी उपलब्ध असेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.