Virender Sehwag son Vedant's seven-wicket haul against Punjab : भारताचा स्फोटक फलंदाज वीरेंद्र सेहवाग याचा मुलगा आर्यवीर याने भारताच्या १९ वर्षांखालील संघाचे प्रतिनिधित्व करताना आशिया चषक गाजवला असताना दुसरा मुलगा वेदांत यानेही प्रभावी कामगिरी केली. बीसीसीआयच्या १९ वर्षांखालील मुलांसाठीच्या कूच बेहार ट्रॉफीतील एलिट गटात दिल्ली संघाचे प्रतिनिधित्व करताना वेदांत सेहवागने ( Vedant Sehwag takes seven wickets) पंजाबविरुद्ध ७ विकेट्स घेतल्या. त्याच्या उल्लेखनीय कामगिरीनंतर आर्यवीरने फलंदाजीत योगदान देताना ३ चौकार व २ षटकार खेचले. सेहवाग कुटूंबातील दोन्ही क्रिकेट मैदान गाजवताना पाहून चाहत्यांना आनंद झाला....Delhi U19 vs Punjab U19 Cooch Behar Trophy matchऑफ-स्पिनर असलेल्या वेदांतने पंजाबला सुरुवातीलाच धक्के देताना निम्मा संघ ५४ धावांवर तंबूत पाठवला. नकुल यादव व राहुल यादव यांनीही त्याला साथ दिली. पंजाबच्या दैविक आणि नूरवीर सिंग यांनी अर्धशतकं झळकावताना पंजाबचा डाव सावरला. पण, या दोघांनाही वेदांतने माघारी पाठवले. दैविकने ६१, तर नूरवीरने ५८ धावांची खेळी केली. पंजाबसाठी खिंड लढवणारा साहिबजोतवीर सिंग ( ३१) याला बाद करून वेदांतने पाच विकेट्सचा कोटा पूर्ण केला.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Sanju Samson, दिलदार माणूस! मोहम्मद अझरुद्दीनसाठी सलामीची जागा सोडली... पठ्ठ्याने वादळी शतक झळकावले, संघाला सर्वोच्च धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले.वेदांतच्या फिरकीसमोर पंजाबच्या फलंदाजांना फार काळ टिकता आले नाही. त्याने २२.३ षटकांत ८८ धावा देताना ७ बळी टिपले. त्यात ५ षटकं निर्धाव फेकली. नकुल यादव, राहुल यादव आणि अर्णव बग्गा यांनी प्रत्येकी १ बळी घेतला. पंजाबचा पहिला डाव ५५.२ षटकांत २३८ धावांवर गुंडाळला गेला. प्रत्युत्तरात पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा दिल्लीने २ बाद १०४ धावा केल्या. आर्यवीरने ९४ चेंडूंत ३ चौकार व २ षटकारांसह ३१ धावांची खेळी केली, तर त्याचा सलामीचा साथीदार अर्णवने २० धावा केल्या..Who is Vedant Sehwag ?वेदांतने वडिलांप्रमाणे आक्रमक सलामीवीर फलंदाज न बनता, उजव्या हाताचा ऑफ-स्पिन गोलंदाज आणि मधल्या फळीतील फलंदाज म्हणून आपली ओळख निर्माण केली आहे. ऑगस्ट २०२६ च्या हंगामात त्याने सेंट्रल दिल्ली किंग्ज संघाचे प्रतिनिधित्व केले आणि संघाला अंतिम फेरीपर्यंत पोहोचवण्यात मोलाचा वाटा उचलला. यापूर्वी तो वेस्ट दिल्ली लायन्स संघाचा भाग होता. दिल्लीच्या ज्युनियर संघाकडून खेळताना त्याने एका हंगामात २४ बळी घेतले होते, ज्यामध्ये सौराष्ट्रविरुद्धच्या ५ बळींच्या कामगिरीचा समावेश आहे. त्याने १३८ स्थानिक आणि ज्युनियर सामन्यांमध्ये २१७ बळी घेतले असून ८५० धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.